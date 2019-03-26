【樹仁倒莊】本土潮退　政治中立莊崛起？　樹仁學生發起倒莊運動

傘後五年，大專學界換了人間。學聯土崩瓦解，到「本土派」主導學生會，至今日「斷莊潮」出現，更有人高舉「政治中立」的旗號出選學生會。早前有香港大學學生會有主張學生會「去政治化」的候選內閣，結果所有候選人獲逾八成反對票落選；今日(26日）至28 日則有樹仁大學學生會補選，候選人基於不希望太多事情都政治化，故提出「政治中立」參選。 補選投票前，樹仁於上星期五（3月22日）舉行學生會諮詢會。有內閣成員表示，過去學生會因政治立場偏頗，影響收納會員的人數，而學生會有立場的言論影響學生獨立思考，更抨擊前學生會會長楊逸朗，因涉及一宗立法會縱火案而影響校譽。有關言論令台下嘩然，隨即更有人發起「倒莊」運動，希望拉倒「政治中立」的候選內閣。

傘後五年 學界變天

2014年雨傘運動後，學運的形勢急劇轉變。2015年先有高舉「本土」旗幟的學生會在港大及浸大出現，2016、17年，則有「本土派」在大專學界遍地開花。惟來到2018年，學生會似無以為繼，參選學生會的人減少，亦有參選單位在選舉中落敗，浸大、科大、嶺大、恒管（恒大）、樹仁等大專院校學生會均不能選出幹事會，出現「斷莊潮」。

香港大學學生會早前舉行選舉，參選內閣「蒼傲」提出的政見受到公眾質疑，例如不反對人大釋法取消議員資格。（張浩維攝）

港大「政治中立」莊落選

到2019年，科大及嶺大再次「斷莊」，港大四人參選學生會幹事會，分別提出「學生會不應太政治化」、專注內務，以及「學生會過往被本地生壟斷」等言論，結果全員獲超過四千反對票落選，有效票數約有 5,397，投票率達 32.98 %，遠超過去三年投票率。最近，樹仁學生會幹事會正進行補選，候選內閣「瀟同」在政綱中提到，「學生會需保持政治中立，不希望許多事情過份政治化」，以「政治中立」的主張參加是次選舉，再次引起爭議。

香港樹仁大學學生會補選將於3月26至28日舉行。（廖俊升攝）

樹仁候選莊諮詢日 遭台下與會者圍攻

3月22日星期五晚，樹仁學生會舉行選舉諮詢日，由台下與會者向候選單位提出質詢，歷時四小時，現場約有二十人參與。候選內閣「瀟同」會長關鎮禮於開場發言表示，學生會政治化問題非常嚴重，形成「離地」感覺，故應專注內務，吸納新會員，提升代表性和民意基礎。「近幾年學生會發表的文章立場較偏頗，而學生會會員每年下降，樹仁大學學生對學生會認同相對下降。大學生應有獨立思考能力，學生會發表的文章太有立場，同學所接收的資訊，會影響他們的獨立思考。」

香港樹仁大學學生會幹事會候選內閣「瀟同」主張政治中立，諮詢會會眾就此提出質詢。（廖俊升攝）

專注內務​ 外務保持「政治中立」

台下觀眾大部分問題針對候選內閣的「政治中立」主張。對於雨傘運動、學聯及2016年初的旺角騷亂事件，關鎮禮及其候選內閣成員並無作出任何評論，「我在這會上是代表我內閣說話，所以講個人立場就不太適合。」他們又稱，任內會專注內務，而外務則會保持「政治中立」，將會以公投形式決定外務議題，包括所有外務活動、社會運動、學聯議案及學生會聯合聲明等，均交由學生投票決定是否參與，「學聯不是給你搞政治」；他們又提出，學生會不應發表富有評論色彩的政治議題文章，故會將Facebook專頁以新聞發布形式營運。

恒大學生會代表亦有到場，恒大會長表示，如樹仁「政治中立」莊成功當選，日後將難以合作。（廖俊升攝）

候選內閣批前會長楊逸朗影響校譽 引起台下嘩然

候選內務副會長林展鴻表示，曾有學生會代表作出一些舉動，影響了樹仁校譽，他舉例指樹仁前學生會會長楊逸朗，因串謀縱火罪罪名成立，被判入獄兩年，影響了校譽，「是根據法律判決，不是根據個人立場或內閣立場而定。」候選會長關鎮禮補充，現在外間討論樹仁學生會，也會提到楊逸朗，「去GOOGLE打樹仁學生會，全部都是楊逸朗，新生討論學生會，就會討論他。」有關言論令台下觀眾嘩然。

楊逸朗：為香港社會感擔憂

前學生會會長楊逸朗回應指，「瀟同」所說的「政治中立」是為了討好各方立場的人，又害怕影響校譽，實則是害怕影響了自己前途。他續指，「瀟同」批評校友的鮮明政治立場，連累了大學形象，他形容這種政治中立不單拒絕思考社會，害怕利益受損，所以沒有風骨膽量在政治上選擇立場，更甚是一種經過思考利弊，刻意包裝出來的偽中立，有立場地批評敢於表態的前人。

楊逸朗說，作為被點名批評的樹仁校友，對母校教育出這種思維的大學生，為香港社會的未來感到擔憂。他補充，面對一切邪惡不義，香港人沒有中立的餘地；站在香港前途的路上，必須有明確方向的立足點。

香港樹仁大學學生會候選內閣「瀟同」會長關鎮禮。（廖俊升攝）

香港樹仁大學學生會候選內閣「瀟同」內務副會長林展鴻直指前會長楊逸朗犯法影響校譽。（廖俊升攝）

樹仁學生：專注內務忽略外務是自欺欺人

樹仁大學一年級學生鄭家朗當晚出席了諮詢會，他指自己本身關心校政，並認為學生會在學運上存在角色，然而有關內閣政綱中提出「政治中立」，所以出席諮詢會了解其取態。他認為候選單位回應態度有問題，對於政治議題避而不談，「完全不能夠回應問題，什麼都不便回應，難道上莊就沒有個人意志？」



鄭家朗續指，從候選內閣的回答上，亦可看得出他們對政治議題的理解全錯，例如是詆毀曾經參與社會運動的學生會前代表影響校譽，也是對學生會的成立不了解，「學生會成立時，遭校方極力反對同打壓，學生會出現就是抗爭的成果，是跟校方抗衡。」

有人組織校園倒閣運動 冀拉倒候選內閣「瀟同」

諮詢會後，有人於Facebook發起「不信任瀟同就任樹仁學生會幹事會行動」（下稱「行動組」），發布一連串有關「瀟同」在諮詢會上的節錄言論，其中候選內閣對前會長楊逸朗的批評，更引起了一眾網民熱議，有關帖文獲得逾200人讚好及近百人分享。

「行動組」回應指，他們是由一群關心校政和社會事務的樹仁學生組成，而他們認為大學生應該有正當價值觀，積極進入和改變社會，而非逃避政治。「行動組」又表示，期望透過反對「瀟同」的「政治中立」立場，帶出大學生應該要進入政治，改變社會。他們續指，政治中立這個立場，在這個荒謬的時代，是助長了暴政。「行動組」稱，接下來將會擺街站，呼籲同學投下不信任票。

樹仁學生批評「瀟同」不理解何為「中立」。（廖俊升攝）

中大學生會：理念截然不同難合作

對於有人主張「政治中立」角逐學生會選舉，三大學生會則抱存質疑。中大學生會會長蘇浚鋒認為，大學生理應關心社會，而在關心社會的過程中，經過獨立思考、批判思考後，必然會有自己的政治立場；而且當社會發生不公的事，所謂「政治中立」，只是拒絕為不公義發聲。他續指，民選代表有責任指出這些不公義的事情，而非借「政治中立」之名冷眼旁觀。



蘇浚鋒又說，相信樹仁同學會自行作出選擇，但顯然在外務立場、學生會定位、學聯定位等議題上，中大學生會與樹仁候選內閣的理念截然不同，亦難以合作。

浸大學生會：與「政治中立」學生會難成共識

浸大學生會外務副幹事長梁兆玉表示，大學生為社會一分子，而學生會為代表全體同學之學生組織，更應主動關心時政，為同學發聲，並向會員宣揚民主自由、關心社會之理念。「理論上，學生會選擇政治中立，應當向同學力陳各方立場之利弊，啓發同學批判性思考，而非因為立場中立要忽略關注時政。」



梁兆玉續指，實際上，參選學生會應當對各方利弊有深入透切了解，或對自己支持的立場有強烈之信念，方可向會員宣揚理念；並在衡量分析後，候選單位應對各立場有既定取態，而非完全中立，故以政治中立為代表全體會員的立場，其實並不恰當。



梁兆玉強調，學界合作是建基於有相同的立場及取向，因此她認為，其內閣較難就政治議題，與「政治中立莊」達成共識，「政治中立莊的話，我們相信比較難就議題達成共識。當然我們都很想學界之間有一個良好互動和溝通，此亦為我們的外務政綱之一。」

理大學生會：合作空間細

理大學生會外務副會長李晃榮指，他們對樹仁大學學生會候選內閣表示非常失望，他認為學生會除了要對學生負責，亦要對社會負責，所以不能完全與外務切割。「我個人覺得政治中立的取態並非失望的地方，但是對於他們對外務事宜的忽視和冷待，我們非常不認同 。如果他們有幸當選，我們的合作空間就會比較細。」

《香港01》已就相關事宜向樹仁候選內閣會長關鎮禮查詢，惟不獲回覆。