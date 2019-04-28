【脫髪使乜驚】創光頭拔河做公益　光頭協會：光頭的光是和平之光

日本的青森縣鶴田町，是一個人口只有13000人的小地方，卻因為一個創辦了31年的光頭協會，聞名全國，甚至火遍亞洲。80多個因為脫髮而成為光頭的男人們，最年輕的才30歲，年紀最大的90歲，他們春秋兩季會聚在一起開2次大會，一起玩各種自己發明的搞笑遊戲，以「光頭」為主題開詩會，甚至還為福利院、學校做公益，生活過得有滋有味，完全不會因為禿頂這件事，產生自卑。今年2月，一条視頻實地探訪了他們的春季大會，協會的會長對我們說：「光頭的光，是和平之光，我們要用這光把黑暗的世界照亮。」 訪問：成田冕生 文：莫竣威／一条

日本鶴田光頭協會

每年春秋兩季，日本青森縣鶴田町有一群光頭男人，會聚在一起「開大會」。今年2月份，他們的春季大會再度舉行，主題為「新春有多毛」，意思就是祈求在萬物生長的春天，大家的頭髮也可以長出來。會上他們會一起做各種奇葩遊戲。

「猜光頭」、「貼光頭」、「光頭拔河」

「猜光頭」：首先會員們選出幾個光頭，讓觀眾們仔細觀看他們的頭型。接著，光頭們將走到畫的背後，把自己的頭露出來，讓大家猜猜這個光頭究竟屬於誰；「貼光頭」：三個光頭坐在地上。女生手拿退熱貼，瞄準光頭扔過去。如果光頭被退熱貼貼上了，參與者就能獲得小禮品；「光頭拔河」：光頭拔河是光頭協會最經典、也是最激烈的遊戲。兩名參賽者面對面席地而坐，把兩端係有吸盤的繩子，固定在自己的光頭上，當裁判發號施令後，兩名參賽者就需要像普通拔河賽一樣，用頭部互相拉扯繩子。誰的吸盤先掉下來，誰就是輸家。

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「春季詩歌大會」：每年4月份，他們還會舉行春季詩歌大會，創作主題只有一個，就是「光頭」。

由光頭漫畫家創立的神奇協會

這個有點可愛又有點奇葩的協會，原來已經有31年曆史了。他們的口號也非常有趣：

光頭的光，是和平之光，我們要用這光把黑暗的世界照亮。

光頭協會創始人竹浪正造（一条提供）

竹浪正造是光頭協會的創始人，他是個有點小名氣的繪本漫畫家。30歲時，他兒子出生了，自此他就用繪畫的方式，記錄了小孩天馬行空的想法和生活點滴，就像寫日記一樣，一直堅持了50多年。 1989年2月22日晚上，70歲的竹浪先生和多年不見的同學朋友一起在居酒屋裡喝酒，大家在聊天的時候，突然發現了一個巧合：老朋友們都禿頂了！他們互相看著彼此的光頭，笑了起來。於是，竹浪正造就有了一個大膽的想法：把所有飽受禿頂困擾的朋友都約出來，一起聊聊禿頭的煩惱，喝酒解愁！

就這樣，光頭協會誕生了。

6種稱霸光頭界的頭型

中國民間有句俗語，叫「十個光頭九個富」，這句話在日本同樣適用。最開始，光頭協會12名的創始會員，個個大有來頭，其中不乏公司的老闆、政界的議員、名校退休校長、醫生等等。目前，光頭協會有80名會員，來自各行各業，年齡在30-90歲之間。31年來，入會的條件只有一個字：禿。

貼心的干事長，還給每一種禿頭情況分了類型，配上形象的稱呼：完全退卻型、鐘乳洞型、瀑布型、孤城落日型……除了男性，光頭協會還歡迎女性加入，現在也有6名女性會員，不過她們並不是光頭，而是以協會誌願者的身份加入的。

協會把各類型的禿頭做了分類。（一条提供）

用光頭照亮世界，成為小鎮名片

既然口號是要用光頭照亮世界，他們聚在一起，當然不僅僅是為了娛樂，也會為當地社區做一些有意義的事情。例如每年的開學季，光頭們就會去鶴田的小學門口，宣傳交通安全。在日語中，「沒有傷害」和「沒有頭髮」是諧音的。所以他們會讓孩子摸摸自己的禿頭，祈願新學期一切平安順利，並提醒孩子們注意交通安全。有時候他們還會受到福利院、精神康復機構的邀請，探訪需要幫助的人，甚至還跟他們玩玩光頭拔河賽，帶給他們一點歡樂。

就連鶴田町這個人口只有13000人的小地方，也因為光頭協會而聞名全國。它常常出現在日本的各種電視報導中，只要提起鶴田町，人們就會馬上聯想到光頭協會。 韓國、中國等地的媒體也報導他們，比賽當天更有旅居日本的法國人前來觀戰。

可愛的光頭們

旅遊網站Tripadvisor曾經在2011年繪製了一張世界禿頭地圖，統計了全球男性的脫髮情況。結果顯示，捷克「榮登」世界冠軍，日本以26.78%的禿頭率，拿了個亞洲第一。也就是說，每4個日本男子中，就有一個是禿頭。由於遺傳的原因，以及繁重的生活和工作壓力，謝頂似乎是日本男人跨不過的一道坎，面對掉下的頭髮，他們自卑、苦惱，卻又無能為力。尤其是一些年紀輕輕就有脫髮問題的青年男子，他們的心理壓力比中老年人更大。不過，“鶴田光頭協會”的出現，卻帶給這些光頭們快樂，讓他們重拾信心。

每4個日本男子中，就有一個是禿頭。（一条提供）

連續4屆獲得拔河比賽冠軍，他是「日本最強光頭」

協會幹事長成田晃生，已經是「光頭拔河」這個比賽連續4屆的大滿貫了，被稱為「日本最強光頭」。他覺得最大的優勢在於，自己的光頭有一個位置有一點點凹，這樣吸盤在頭上的吸力就更強。由於無人能敵過他，成田先生目前已經被「禁賽」了，無奈退役的成田，現在只會在一對六的多人拔河娛樂賽中與觀眾對決。 一條攝製組前去拍攝時，正好碰到了他。在我們的一再追問下，他私下傳授了光頭拔河的必勝秘訣：

點擊大圖看成晃先生的光頭拔河的必勝秘訣▼▼

在旁人看來，「光頭拔河」是一場小遊戲，但像成田先生這樣參加比賽的人來說，卻是必須認真對待的。今年的冠軍是鶴田中華料理店老闆藤田哲也，奪冠的那一刻，他激動地落淚了。他們在用自己的頭，捍衛自己的榮譽。

發明固定帽子的吸盤，他還想申請專利

成田晃生今年82歲，已經退休，他禿頭歷史已經有50多年了：「年輕的時候，我的髮際線就比別人要高很多。所以我一直擔心會像他們一樣沒有頭髮。結果，我真的開始禿了。」他23歲結婚，25歲就開始掉頭髮。每一次去參加兩個女兒的校園開放日，小孩看上去都不是特別高興。

因為別的小朋友的爸爸都很時髦，特別是髮型，有全部梳到後面的，有七三側分的。而我當時頭中間是光的，只能用兩邊的頭髮，梳到頭頂，作為掩飾。我特別自卑。

50歲那年，成田晃生的鄰居竹浪正造先生找到了他，邀請他加入他創辦的禿頭小組。這讓他覺得，一下子找到了組織。有一次，成田晃生戴著帽子在騎自行車，結果因為風太大，帽子快被吹走了。於是，他就用一隻手按著帽子，一隻手控制自行車的方向。結果一不小心失去平衡，他和車一同翻到水溝裡面，動彈不得，休息了很長時間才好過來。後來，他想到了一個辦法，就是在帽子上縫上一個吸盤。戴帽子的時候，就把吸盤固定在頭頂上。這樣，風就再也吹不走帽子了。會員們都稱讚他，覺得這個主意非常實用，還讓他去申請專利！

成田晃生發明固定帽子的吸盤。（一条提供）

他28歲開始禿頭，現在連眉毛也快沒了

小田切翔大今年34歲，是光頭協會最年輕的會員。他28歲開始禿頭，到現已經有6年時間了。「剛開始是頭頂有一小塊，像500日元硬幣那麼大的地方沒有頭髮，結果很快，出現了5、6塊這樣大小的點 」；「以前我住的地方附近，有一間化妝店，那個店主向我推薦過各種生髮劑。我都沒有試過，因為店主本身也是光頭啊！所以我都沒有買。」後來，小田切翔大也試過帶假髮。有一次去居酒屋，進門的時候，假髮被門簾鉤住了。他走了兩步回頭一看，才發現假髮沒了。於是，他急急忙忙地把假髮取下來戴上，見到朋友後，還被告知假髮戴歪了！簡直是又好氣又好笑……小田切翔大表示，現在最懊惱的事不是頭髮，而是眉毛竟然也開始掉了。

以前的我對自己評價很低，但自從我來到這個協會之後，好像找到了一幫能理解你的人。兩年前第一次參加光頭拔河比賽，已經拿了第一名了。大家都覺得我很年輕，很有能力。所以現在的我特別自信。

創始人竹浪先生2017年去世前，就把會長一職傳給了現年70歲的須鄉貞次郎，他是鶴田葡萄園的園主，人脈很廣，也很熱情。須鄉也是整個協會中，唯一一個沒有脫髮煩惱的男子。「雖然我是有頭髮的，但我也很想變光頭，相信這個目標肯定會在10年內實現！」 他的終極目標，是希望把鶴田變成世界光頭聖地，辦一場光頭奧運會。

光頭協會的會徽是一個笑臉，Facebook的名字是「可愛的禿頭」。其實就是想告訴別人，大家只要樂觀一點，不管任何事情都試著向好的方向想，生活可能就會發生不一樣。正如乾事長成田晃生所說的那樣：「你看，我在洗臉的時候，就可以把臉和頭一起洗了，真的很方便！」

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