【塔門太平清醮】十年一遇　萬人登島　直撃60船隊伴天后環島巡遊

全港不止一個太平清醮，西貢塔門這小島亦有大型打醮活動，但不常見，是十年一遇。塔門聯鄉建醮每十年一屆，聯鄉儀式更是全港獨有。一連六天的醮期，七個灣頭的村民會到吉澳恭請天后娘娘，又會請天后環島一周，進行祭祀，及演出坊間買少見少的木偶戲，吸引外地遊客及早已移居海外的鄉民聚首。 在醮期第四日，「天后出巡」更是重頭戲。香港01記者今日直擊有關儀式，60多艘船插滿彩旗，從天后廟對出碼頭出發，環島一周，主船撒溪錢、放炮仗，其他船隻有人載歌載舞，舞龍、舞獅，其間又會停在海中心祭祀。儀式按傳統習俗進行，有遊人見到如此狀觀場面感慨道：「對上一次見到咁嘅場面係廿年前。」 攝影：黃偉民

蔚藍、翠綠的塔門，這幾天添了鮮紅的色彩。街渡還未到達塔門，遠處已見彩旗飄揚，多個巨型花牌竪立在島上。

多位穿藍色及紅色長衫的「緣首」（聯鄉的男村民），及穿著自製漁民服飾的婦女手持龍舟漿，在天后古廟外夾道迎賓。巡遊未開始，已有百多市民遊客排隊等待上觀賞船。

由天后古廟至碼頭的短短一段路，鄉紳父老送神，婦女迎賓，市民圍觀，場面墟冚。

塔門、吉澳、鹽田天后像上神轎

鄉紳父老在天后古廟內，請出三座本身出自塔門、吉澳及由深圳鹽田「飄泊」至塔門的天后娘娘神像上神轎。他們打響鑼鼓，舞龍、舞獅，沿著天后廟對出的通道，一路送神像到碼頭。有人向兩旁灑碌油葉水，喻意潔淨、消除不好的東西。市民夾道圍觀，場面墟冚。

最後由兩位塔門年長婦女及吉澳村民，將神像由神轎抬上專奉神明的座駕船。他們亦有請關聖帝、觀世音的神像上船。

鄉紳父老在天后古廟內，請出三座本身天后娘娘神像上神轎，最後由位塔門年長婦女及吉澳村民抬出上船。

村民稱三座天后神像是「三姐妹」。「大姐」是塔門天后古廟的天后娘娘，「二妹」是特意在打醮首日從吉澳請來的天后娘娘，「三妹」則是在文革時期被棄置海中、再被撿回，來自深圳鹽田的天后娘娘。

沿海放花炮 船上舞麒麟

祭祀完成後，天后巡遊在早上約十一時正式開始。

座駕船在天后古廟碼頭出發，前方用繩索相連三艘船，尾隨有六、七十艘來自塔門、其他村落、甚至外國的快艇、遊艇、漁船、帆船，場面甚為壯觀。

每艘船均插滿彩旗，船上有不同活動，有婦女耍彩扇、跳傳統舞步，有人舞獅、麒麟，亦有島民在艇上作傳統划龍舟的動作。部分大船甲板上更站滿人，不時放花炮，大聲歡呼。即使天氣熾熱，亦無損氣氛。

（參加出巡有不同類型的船隻，按下圖：）

+ 3 + 2

供奉神明的座駕船，船頭位置用紅繩綁上生菜，有父老在船頭揮動彩旗，兩位「攬榜」則坐在神像兩旁。喃嘸不時唸經奏樂，進行道教儀式，祭祀幽魂。他們沿海放多串炮仗，不時撒溪錢、燒元寶。

所謂天后巡遊，則指船隊會環塔門島嶼一周，途經弓洲、車灣等地點，期間會在赤洲對出海域停留二十分鐘，作祭祀儀式。「緣首」們向海拜謝，又將插上香的祭品拋下海。

下午一時多，船隊回程，歷時兩個多小時的環島天后巡遊完成。

+ 3 + 2

清代嘉慶建醮 至今逾二百年歷史

塔門聯鄉太平清醮於農曆三月十九日至廿四日（新曆4月23至28日）舉行，每十年舉行一次，今年已是第廿二屆，至今超過二百年歷史，聯鄉建醮的形式更是全港獨有。

聯鄉建醮，即指集結塔門、吉澳、高流灣、三門仔、深灣、三磨石灣及聯益漁村漁民、鄉民一同參與，慶典規模龐大。

康熙八年籌建的塔門天后古廟，亦有記載聯鄉建醮的源起。在清代嘉慶初年（1798年）春夏之間，適逢吉澳、高流灣、三門仔、深灣、三磨石灣等地村民，前往大澳出席杜氏喜宴。席間突遇狂風暴雨、雷電交加，有如翻山倒海，漁村勢變澤國。席間有人向天后娘娘跪拜禱告，倘若能保人、船平安，他日定當建醮酬神。果然，頃刻風停雨順，天空轉晴，各人保平安。於是各鄉村民聯合決意在塔門建醮，翌年（1799年）建醮會，並定下十年一屆醮期。

是次出巡中，除有請三位天后神像，亦有請關帝及觀音神像。出巡後，信眾到古廟內參拜。

各區太平清醮 最長六十年一遇 據《香港廟神志》，太平清醮是民間流行醮會的其中一類，是道教一種傳統科儀。在香港，太平清醮是一般民間酬謝神恩、祈求陰安陽樂的齋醮，尤其依賴漁業和農村維生的村民，在不少鄉村及離島至今仍保留定期打醮的習俗。 香港不少地方會在每三年、五年、七年、十年或六十年一次的「太平清醮」，又俗稱「打醮」。活動大多在農曆年底舉行，目的是透過宗教儀式超渡區內游魂野鬼，以免居民受傷害。儀式為期數天，多由喃嘸主持。

天后出巡是塔門聯鄉太平清醮第四天的重頭戲，但在六天醮期內還有其他活動，如祭祀功德、木偶戲及齋宴，以酬謝神恩、祈求合境平安。同時還有粵劇、麒麟醒獅表演助慶。

在醮期內規定要食齋，外來人士亦不可攜肉入塔門，否則不可內進，島上餐廳亦只會供應齋菜，直至農曆三月廿三日天后誕才重新開齋。

坊間打醮一般只有粵劇大戲演出，木偶戲買少見少，塔門聯鄉建醮則兩樣演出均備。