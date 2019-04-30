【社區藝術】油麻地碧波押今結業延後數月搬遷：希望做到六四嗰日

上海街404號，是讓油麻地街坊接觸藝術的一扇門。藝術發展局自1999年起，在上海街404號運行視藝展覽空間，每兩年向藝團招標，並收取一元象徵式收費。從紥根多年的活化廳，到社區文化發展中心（CCCD）在2016年接手營運並更名為「碧波押」（Green Wave Art），展覽的都與社會議題有關，如新界東北發展、已故諾貝爾和平獎得主劉曉波、及六四事件。 這片空間，不經不覺存在了20年，但去年12月「碧波押」突被藝發局通知因場地未申請公眾娛樂場所牌照，要在今日起（4月30日）中止空間計劃。小小的地鋪，一個貼近社區的藝術空間，發展了二十年，忽然迎來了止步。 社區文化發展中心總幹事莫昭如表示，藝發局最新多給予三個月時間「交吉」，希望在展覽限期前，籌辦一直很想籌辦的活動，如六四展覽，又希望未來全港各區各有一個「碧波押」。香港01已向藝發局查詢，正等待回覆。 攝影：黃廸雯

「碧波押」2016年起營運，去年突被通知因場地未申請公眾娛樂場所牌照，要在今日起中止空間計劃。

給予多三個月時間作搬遷

莫昭如表示，原定今日是最後一天的營業，會舉辦「大party」，但一星期前向藝發局發信，要求給予多三個月時間作搬遷，對方今日電郵回覆表示同意，雙方亦已簽訂協議（Agreement）。他解釋，因為停止計劃的消息來得突然，即使局方延長合約三個月，「碧波押」一刻也沒有停下來過，要繼續舉辦不同活動，沒有時間收拾搬遷，加上交還藝術家作品及搬運傢俬等需時，才提出要求。

「碧波押」策展人三木：想做到六四

莫昭如指，辦活動、展覽期限至5月15日，他又引述藝發局指「仲可以擺多陣嘢」，但局方希望三個月內大部分時間用作清理。「我哋有幾聽話，要到15號先知。」在5月15日前，他希望可以籌辦一直很想籌辦的活動，如六四展覽。「碧波押」策展人三木（原名陳式森）亦表示：「做得一日得一日，想做到六四（嗰日）。」

希望全港18區 區區有「碧波押」

莫昭如認為，很多人喜歡「碧波押」這個空間，與街坊關係亦很親密，「同果欄個啲好friend，有人會拎生果來食，有啲artist係街坊來」，卻因為公眾娛樂場所牌照問題，而要停止營運，對此感到惋惜。他說，社區文化發展中心正考慮申請租用8月入伙、由中學改建而成的大埔藝術中心，因為中心每月每平方呎僅6元，較石硤尾賽馬會創意藝術中心便宜。

但莫昭如更希望，未來有更多人利用政府或私人機構資源，在香港各區建立一個「碧波押」。「好過掉好多錢去搞西九（文化區），好多人去唔到西九㗎，冇時間、又貴，你有冇諗過天水圍去西九，公共交通工具要幾錢？除非你夠60歲，如果唔係好貴。咁不如天水圍有一個碧波押仲好。」