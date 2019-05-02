【港台無家者展】本港野宿屢遭清場　台露宿者：家當受法例保障

你是否覺得瑟縮街頭的露宿者好吃懶做？因不願付出而淪落成露宿者？這是很多人對無家者的印象，但其實，現時本港不少無家者有工作，奈何昂貴的租金令他們要野宿。 今日，社協聯同台灣芒草心慈善協會舉辦《港台無家者圖文展：第一次兩地聯展》冀《無家者-港台生活誌》展覽開幕禮，該展覽是香港、台灣兩地首次合作，讓市民深入了解兩地無家者的照片及故事，比較兩地政府對無家者政策的不同。

是次展覽於2019年4月30日至5月6日於香港文化中心地下大堂舉行。（梁銘康攝）

根據社署資料，於2018年12月香港已登記露宿者的人數為1270人，較2011年的511人上升了近1.5 倍。社協主任何喜華稱，自己過去20多年一直關心露宿者問題，而社協過去亦曾舉辦過露宿者相關的展覽，何喜華表示，「希望露宿者可以係我地城市消失，點知近年越嚟越多。」本港樓價高企，大部分街友因交不起租而露宿街頭，「佢地捱生捱死都交唔起租」，何喜華認為街友露宿街頭不只是個人問題，亦是政府的問題。

住屋租金太高成露宿友一大困境

台灣芒草心慈善協會代表及三名台灣無家者亦受邀來港，探訪香港街友、資助宿舍及分享港台對無家宿的政策。芒草心秘書長李盈姿稱，昨日與台灣的露宿者夜訪了本港街友，了解到本港居住的困境。李盈姿稱，港台兩地最低工資一樣，惟物價相差甚遠，她認為本港露宿者面對最大的困境是住屋租金太高，惟不少街友可申請公屋「上樓」。但現時台灣可提供給街友的社會住宅，即台灣的公屋，只有1.1萬戶，街友甚難可申請到公屋。

台灣露宿者可將個人家當放在袋子中，然後擺放在政府指定的位置，便有人看管物資。（梁銘康攝）

台灣露宿者阿寬展示台灣社會局派發給無家者的雜物袋。（梁銘康攝） 台灣《社會救助法》 讓無家者與社會和諧共存 是次的港台無家者展覽，除了分享無家者的故事，亦藉此關注兩地政府對無家者保障制度的不同。本港不時出現露宿者被趕、物資被扔的問題出現，他們受不到法律的保障。反之，台灣政府以《社會救助法》第17條「遊民安置及輔導」及《縣（市）遊民安置輔導自治》條例，保障無家者，如政府劃出指定位置供無家者擺放自己的物資，並由社會局負責統一發放雜物袋及專責人員管理物資，讓無家者與社會和諧共存。 台灣政府向街友提供雜物袋 現時台灣7成無家者有工作，是次活動有三名台灣露宿者來港，他們三人均有工作。露宿者阿寬帶來了台灣社會局派發給無家者的雜物袋，他解釋現時的雜物袋是改良版，可以防水的，容量非常大，甚至連棉被也可放得入。阿寬稱，他們白天上班時可以將裝滿家當的袋放在指定地方，「有人集中管理，工作時（家當）不會被當垃圾丟掉。」 除了家當有地方安置，阿寬現時在台北饒河夜市一家浪人食堂工作，該食堂專為街友提供工作機會，待他們有足夠工作經驗時，可有信心回歸社會。

市民可透過展覽，了解無家者的故事。（梁銘康攝）

社協希望透過活動，促使政府設立仿效台灣，設立「無家者友善政策」，如訂立法例保障無家者權益；增加現時無家者宿舍宿位。是次展覽於2019年4月30日至5月6日於香港文化中心地下大堂舉行，展覽亦設有無家者真人導賞，讓市民了解港台街友情況。