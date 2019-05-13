入職僅8年獲升主任級　社署工會調查指7成人不滿晉升安排

香港政府華員會社會工作主任職系分會進行問卷調查，了解主任職系人員對社署人事管理事宜的意見，當中約6成人認為職系存在士氣問題，超過7成人認為職系晉升比兩年前變得難以預計，亦不認為現時晉升安排公道。有署內人士透露，近兩年內分別有一名及兩名年資為8年及10年人員獲晉升為社會工作主任，工會指如他們未有足夠前線經驗帶領下屬，屆時資歷失衡將令服務水平下降。

兩年內三人不夠10年資歷獲升主任

社署的助理社會工作主任屬署內基本專業職級，而晉升一級的社會工作主任則為屬高級公務員編制，香港政府華員會社會工作主任職系分會指，雖然晉升的入門年資為6年，但過去十年晉升普遍需要15年以上的年資。但在近一年的升職名單中，卻出現數名年資只有8至10年的人員獲晉升。有署內人士透露，近兩年內分別有一名及兩名年資為8年及10年人員獲晉升為社會工作主任，均是屬行政的新職位，亦無需管理前線社工。

6成人指職系存士氣問題

工會指部分職系內人員對此表示關注，更擔心晉升者未能有效督導下屬，並質疑升職考評機制公正性。工會於今年1月向署內所有社會工作主任職系人員發問卷調查，了解他們對社署人事管理事宜的意見，接獲447人回覆，佔整體人數約3成。調查結果顯示，約6成人認為職系存在士氣問題，超過7成人認為職系晉升比兩年前變得難以預計，亦不認為現時晉升安排公道。

梁健雄指現時晉升制度雖符合公務員系統程序，但沒有根據社工行業標準。（魯嘉裕攝）

工會：資歷失衡將令服務水平下降

香港政府華員會社會工作主任職系分會主席梁健雄指，現時晉升制度雖符合公務員系統程序，但沒有根據社工行業標準，例如考評會以領導能力、專業能力、前瞻性等較虛無因素作評價，但沒有包括處理個案的經驗及資歷，現時較淺資歷的人員獲晉升，但其處理個案經驗不足，即使現時他們未需要管理前線人員，但如經過數年調職他們亦必定有機會需要管理前線同事，如他們未有足夠經驗帶領下屬，屆時資歷失衡將令服務水平下降。

建議更改基本升職年資

梁健雄又提到現時考評制度單向，4年前署方組成由助理署長及其他管理人員組成委員會（Assessment Panel）覆檢及修改考評結果，但調查中有7成人認為委員會不能令考評及晉升更公平，顯示委員會不獲人員信任。梁健雄建議署方應更改基本升職年資要求由6年改為10年，同時需增加最少曾擔任3個不同職位，以及檢討改革委員會工作。