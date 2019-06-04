【六四三十】強權高牆VS核心價值防線　藝術展探索香港出路

1989年北京，一群學生秉承五四精神，發起一場波瀾壯闊的民主運動。不過屠城過後，一道道「圍牆」隨之築起，保護政權同時，讓民主及異見聲音拒諸牆外。同年德國，隨着一道夾在冷戰兩大陣營的「圍牆」倒下，見證長期分治的東西德重新統一，步向民主。 「在不同國家、文化、議題，牆既有形象性，又是象徵意義的符號，希望透過牆切入歷史議題。」本地獨立策展人周佩霞，趁今年是五四運動100周年、中共建國70周年、八九民運30年，於六月上旬策劃展覽《牆2019》，在這歷史交匯年，與14位藝術家回望過去，梳理香港現狀。 「歷史是構成未來的一塊磚，怎樣書寫歷史，就影響我們怎樣建立未來。」 攝影：黃舒慧

牛棚紅磚下的政治隱喻

展覽《牆2019》於土瓜灣牛棚藝術村舉行。周佩霞在兩年前已開始籌備策展工作，決意一定要在這座揉合紅磚外牆、鋼架屋頂、燈光昏黃的空間舉行展覽，因為牛棚隱約微妙地呼應了展覽的主題。

牛棚讓周聯想到，北京大學教授季羨林書寫的散文《牛棚雜憶》，聯想到文化大革命時，被批鬥的人進行思想改進的地方；牛棚的紅磚格局，更與英國傳奇樂隊Pink Floyd名曲《Another Brick In The Wall》的音樂錄像中一幕恰巧相似。讓這片座紅牆建築一早成為周佩霞心目中理想的展覽空間。

透過牆的意義 思考香港未來

到底甚麼是牆？14名參展藝術家各自交出不同答案：有人紀錄各大專院校民主牆；有人用鏡頭探索華人忌諱觸碰有關生死的高牆；有人拍攝因參與社會運動走入囹圄之牆的階下囚；有人幻像在界限街築牆，想像香港平行時空下的歷史發展。

周佩霞認為，牆既具體，也抽象。過去在不同國家、文化、政治下，牆有不同象徵意義。例如中國長城代表國土彊界的宣示；柏林圍牆的倒下代表共產主義完結；當下美墨邊境興建的圍牆則代表全球化下，重塑民族主義（ nationalism ）。

按下圖看參展藝術品：

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面對香港整體環境，哪一道牆想推倒？哪一道牆想堅守和捍衛？ 獨立策展人 周佩霞

「牆是一定要推倒的？還是我們想像出來阻礙自己的（東西）？在面對香港整體環境，哪一道牆想推倒？哪一道牆想堅守和捍衛？」帶着一連串的思辯，周希望觀眾透過展覽，思考香港正面對的「牆」是怎樣的一回事。

展覽舉行期間，正值修訂《逃犯條例》爭議，這是周佩霞始料不及的。中港融合，兩地政治體制截然不同，香港與內地之間的那道「牆」是否已消散？

周佩霞在70年代出生，成長期間經歷香港前途談判、八九民運，她坦言那時有愛國情緒，對香港回歸中國感到高興。「其實我很愛國，有民族感情，1989年時，對（香港）前途都有焦慮、不安，都會覺得殖民是不合法的。一個地方回歸本身民族，其實是自主表現。」

距離2019年前的一個世紀，五四運動發生﹐催生了中共政權的誕生，但運動追求的民主精神，在七十年後才真正被北京學生高舉追求。2019年彷似是歷史的交匯點，周佩霞希望在展覽中，呈現五四運動與八九民運的歷史連結。

如果國家未有一套與我們以往信守的價值，像平等、言論自由、法治，這一道牆就很需要，令我地可以保守自己。 獨立策展人 周佩霞

08年 京奧、川震、劉曉波被捕 愛國情緒動搖

她的愛國情緒直至2008年才被動搖。那年北京舉行奧運，四川汶川發生八級大地震，劉曉波發起《零八憲張》，被內地政府控以煽動顛覆國家政權罪，一直在獄，直至前年去世。內地政府未有公開地震傷亡數字，藝術家艾未未私下調查，列出在地震中死亡的學生名單，卻被內地打壓。一宗宗事件，終於挑動了她的底線。「見到國家走向愈來愈極權的時候，對社會、民生不同階層打壓，反而會覺得很無奈。你不想放棄（國家），才會去想去關心。」

近年本港政治紛爭不斷，她感覺到香港人堅守的司法、立法、自由等價值逐漸消失，如同圍牆上的磚塊一塊塊被移走，「 香港失陷得太多，多到我都不記得了 。」她思量，或許中港之間，需要一道牆來相隔、來保護，「雖然我很愛國，但如果當國家未有一套與我們以往信守的價值，像平等、言論自由、法治，這一道牆就很需要，令我地可以保守自己。」

這個展覽就是被拆的牆上其中一塊磚，你想像一下，在內地絕對不可以提這些議題。 獨立策展人 周佩霞

藝術建牆 策展者：加快堆疊更多磚塊

她相信，要令圍牆消失速度減慢，最好的方法，是加快堆疊更多磚塊。「這個展覽就是被拆的牆上其中一塊磚，你想像一下，在內地絕對不可以提這些議題。」

周佩霞在中文大學哲學學士畢業後，立志當導演，曾投身多年影視製作，擔任助理編導。2002年她重回中大，攻讀傳播學博士課程，現在是一名大學兼職講師，同時拍攝紀錄片，及投入藝術創作，曾策劃《亞洲女性攝影展》、《攝影作為方法》等具人文關懷的展覽，致力以藝術、影像回應社會議題。「現在每個場域都是陣地，我們都要去守護陣地，守護自由。」

有人曾質疑她，設街站等行動回應社會，更為實際、更有用。她說，有來自內地的學生從未知悉那年在天安門上的事，第一次在課堂接觸六四屠城片段後，對自己一直生活的國度感到疑惑，最後更創作有關八九民運的作品。她相信，藝術的作用是觸碰人心，留下種子，等待某天被發掘。「不論幾微弱也好，要在不同範疇產生一些對話、交流，作為抗衡。」

周佩霞是流浪大學教師，是攝影師，是策展人，也是紀錄片導演。不論過往在電視城拍劇，在象牙塔研究，她的創作都是以影像及藝術回應社會。