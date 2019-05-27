【六四30】流落嶺大八年　六四浮雕破落白蟻蠶蝕　兩代學生盼復修

1989年春夏之交，北京天安門廣場曾豎起一座民主女神像。後來坦克入城，「民女」倒下，卻成為象徵，散落世界各地。美籍華裔藝術家陳維明，曾把民主女神與六四死難者刻進浮雕，浮雕幾經波折，落戶香港西陲的嶺南大學。無處安放的六四回憶，至此成了校園一景。 然而多年過去，展板褪色，變成空白無字碑，銅褐色浮雕破落不齊，白蟻在內築巢，蠶蝕六四記憶。適逢六四30周年，有嶺大人希望籌錢修復浮雕，談一個九七後的香港六四故事，也是一場大學自由空間保衛戰。 攝影：高仲明

六四浮雕落戶嶺大，但近年學生會缺莊連年，浮雕乏人管理。有嶺大人希望籌款修復浮雕。（高仲明攝）

嶺南大學梁銶琚教學樓旁，有一塊龐大的銅褐色浮雕。每天學生如潮水走過校園，卻甚少學生知道它的來歷。十年前，美籍華裔藝術家陳維明把過萬張六四圖片融成一幅平版浮雕。軍隊在六部口用坦克追軋退場學生、王維林以身擋坦克、北京市民騎單車送死傷者到醫院⋯⋯一幕幕血色記憶，都被烙在民主女神像四周，是為「六四屠殺」浮雕。

六四20周年，陳維明決定把20年來看過的六四真實圖片鑄成浮雕。浮雕以玻璃纖維製成，全長6.4米，以紀念六四事件。

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2010年，六四浮雕及民主女神像抵港曾銅鑼灣時代廣場展出，被警方以觸犯《公眾娛樂場所條例》為由被強行「押走」。（資料圖片） 曾遭警方扣押、巡院展出 終入主嶺大 然而何以六四浮雕會落戶屯門？嶺大舊生、前學生會署理會長鄧建華是少數清楚細節的嶺大人。2010年，六四浮雕及民主女神像抵港，在銅鑼灣時代廣場展出，被警方以觸犯《公眾娛樂場所條例》為由，在司徒華、朱耀明牧師等人守護下強行「押走」； 創作人陳維明則被拒入境。「強搶民女」事件引發爭議，兩件藝術品在六四前夕「獲釋」。2010年六四燭光集會後，二千中大師生、舊生及社會人士護送民女和浮雕進入中大。「民女」留守中大，浮雕巡迴各大院校展出，嶺大成了六四浮雕校院巡迴的最後一站。

大學空間爭奪戰

當時浮雕去向未明，嶺大學生會逐向校方遞交計劃書，爭取在校內永久擺放六四浮雕。鄧建華認為，每一次把抗爭象徵搬入校園，本身都是一種抗爭。1997年，港大人爭取擺放國殤之柱；2010年，中大生爭取安放民主女神像，「呢個係香港學運傳統」。他指，時任嶺大校長陳玉樹思想開明，「嶺大氣氛相對自由」，加上中大一度拒收民女事件激起輿論關注事態。安置浮雕的建議順利獲嶺大校方接納。一年後，「流離朗蕩」的六四回憶正式成為嶺南校園一景。

舊制大學三年，鄧建華（左）當了三年嶺大學生會成員。大一、二時，他先後任嶺大編委會副總編和幹事會外務副會長。大三那年，幹事會缺莊，他走馬上任代表會主席，兼任署理學生會會長。也是那一年，他護送六四浮雕入主嶺南。多年過去，換成他的下莊張倩盈提出復修。（高仲明攝）

浮雕連接民運、具控訴意味

鄧建華認為六四浮雕像能填補大學空間的空洞。他解釋，某次途經科大校內驚見鉅賈霍英東全身像，「你以為大學（雕像）應該擁抱學者，或對學術、校園好有貢獻嘅人，但事實卻是權貴最容易出現喺校園」。「大學空間越來越空洞」，因此，他視六四浮雕為一場大學空間抗爭，「一個由下而上抗爭的symbol，而又有足夠歷史長度連結八九民運，佢反映時空同控訴性好強烈」。

鄧建華（左）與張倩盈為兩代嶺大學生會成員。鄧建華指，1997年國殤之柱落戶港大，表示面對中國主權拒絕遺忘六四，當年嶺大學生會則在嶺大噴上民女塗鴉，如今塗鴉仍在學生會會址牆上。（高仲明攝）

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學生浮雕前置李旺陽「棺材倉」

自此，浮雕闢出一片奇異空間。陸續有學系、學生會組織在浮雕前空地辦講座、電影放映會，一步步擴闊大學的公共空間。2013年，嶺大學生會曾在六四浮雕前舉辦六四24周年展覽，除了展出六四舊報紙、維權人士百人照外，更展出由學生按真實比例仿製、關押維權人士李旺陽的「棺材倉」。來自天安門的民主女神與六四死難者就這樣超越時空地域，靜觀一代又一代的香港大學生成長，遙望歷史跌宕起伏。

2013年，嶺大學生會曾在浮雕前則舉行六四24周年展覽「後六四年代」，悼念以外，希望探討六四於今天的意義。當年，浮雕上方懸掛「人民不會忘記」標額，浮雕前展品則包括關押維權人士李旺陽的「棺材倉」、六四舊報紙等。（第46屆嶺南大學學生會幹事會提供圖片）

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雙生花命運各異：中大民女常清潔 嶺大浮雕白蟻築巢

多年過去，民主女神像與浮雕的命運卻大不同。有別於由中大校方定時清理的民女像身上鳥糞，嶺大浮雕卻因嶺大學生會不時斷莊，浮雕無人管理保養。某日，嶺大學生張倩盈途經浮雕時，發現它被鐵馬圍封，浮雕表面多處破落，王維林阻擋的坦克炮管斷裂，下方木板更幾近完全剝落，只見白蟻在內築巢。

張倩盈曾任嶺南學生會外務副會長，她巡視校園時發現浮雕破落，畢業在即她希望將浮雕帶入公眾視野。（高仲明攝）

展版褪成空白歷史 「低調到好似唔存在」

96年出生的張倩盈指，從沒有人告訴她嶺南內六四浮雕的故事。講解「六四屠殺」浮雕展板早已褪成無字白碑，她坦言是自己是按浮雕上的民主女神像，推測浮雕與六四事件有關，「𠵱家低調到好似唔存在」。作為舊生，鄧建華承認，嶺大沒有建立清理浮雕的傳統，無法傳承不被記載的學生會記憶。飽歷風霜的六四浮雕如今就像教科書上空白的一頁。

張倩盈指，從沒有人告訴她嶺南內六四浮雕的故事。（高仲明攝）

六四如威斯康新集中營 冀浮雕成能見證轉型正義

「畫面定格係屠殺，但拉闊來講，八九係世界民主化風潮下其中一波」。鄧建華認為，八十年代，民主化風潮席捲亞洲，菲律賓、南韓、緬甸、台灣相繼換來不同程度的民主化，但中國失敗，導致今日的封鎖，拒絕一切由下而上的改變。

嶺大沒有建立清理浮雕的傳統，六四浮雕的故事成了舊生間的口述歷史，鮮有文字記載。（高仲明攝）

「悼念必要係佢導致我哋面對今日香港威權的轉捩點」，鄧建華指，放諸世界，六四已變成如威斯康新集中營般重要的大事，「一個社會如果要轉型成一個更開放、正義的社會，你其實冇得迴避六四」。保存有待整理的歷史，才有下一步追究歷史責任、判別對錯的可能。六四30年，兩代嶺南人在天安門死難者浮雕前，談六四於香港的意義。