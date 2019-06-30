由智能身份證說愛沙尼亞的蛻變之路：從一無所有變科技強國

自2018年11月26日起，香港市民可分階段換領新智能身份證。新智能身份證使用更堅硬的物料、清晰的照片、先進的防偽特徵、具立體感的激光影像等。但在7800公里以外、位於波羅的海的愛沙尼亞的身份證，已經能夠交稅、投票、配藥…… 愛沙尼亞經濟事務與通訊部政府資訊科技總監辦公室國際事務總監Sandra Särav早前接受《香港01》記者訪問，侃侃而談愛沙尼亞的身份證有多方便，「它可以是選票，又可以是車牌，這是真正的『一卡多用』！」 她說得興起，直接拿出電腦及身份證，把身份證插進電腦讀卡器裡，輸入密碼後，身份證便與電腦連結起來。Sandra說：「我來香港之前，剛好去看了牙醫，讓你看看我的牙齒報告吧！」她在鍵盤上按了按，螢幕上出現了她32顆牙齒的形狀，她忍不住笑，說：「在愛沙尼亞，你每次看完醫生，這些資料都可以直接透過身份證在電腦上檢查。」 攝影：黃桂桂

Sandra說：「我來香港之前，剛好去看了牙醫，讓你看看我的牙齒報告吧！」她在鍵盤上按了按，螢幕上出現了她32顆牙齒的形狀。

智能身份證由0至100

這張能「一卡通行」的智能身份證，原來開頭並非愛沙尼亞的「通行證」。愛沙尼亞政府於2002年發布智能身份證，但直至2005年，全國130萬人中，只有5000人使用智能身份證。「要解決市民的信心問題，我們要想辦法令智能身份證更方便，涵蓋更多政府服務。於是，我們在2005年推出網上投票。」那一年的選舉，有2%（約2萬人）的選民使用網上方式投票，直至2014年，選上投票的選民佔總數三分之一。「到了今天，100%的愛沙尼亞人使用智能身份證！」

Sandra笑說：「每次議會選舉，我都直接躺在床上，用電腦投票。」除了投票，愛沙尼亞的智能身份證涵含了99%的政府服務。市民只要把身份證插進讀卡器，輸入密碼，就可以在網上使用這些服務，例如交稅、配藥、報讀學校、辦理證件、投票等。「我們是第一個『撕攔』報稅表，改由網上交稅的國家，由於只消幾分鐘便完成報稅程序，我們的國民都喜歡交稅。」Sandra說。

同時，愛沙尼亞人的身份證亦可以充當車牌，「這樣車主就無需另外帶一張車牌了。當你在馬路上被警察截停，只需出示身份證，警察便可連結警方系統，查到你是否真的擁有車牌。」

記者問：「可否借你的身份證影相？」Sandra坦蕩地說：「當然！身份證上只有我的姓名、生日日期等資料，你沒有我的身份證，也不能做甚麼，就算你有我的身份證，但不知道我的密碼，亦是無用。」

她解釋，愛沙尼亞政府奉行「僅此一次」的原則（Once-only Principle），即所有個人資料輸入一次後，就會匯入國家資料庫X-Road，毋須輸入第二次，免去繁複的填表步驟。「唯獨三件事不能在網上辦理，就是結婚、離婚及土地買賣——我們總得確認那兩個國民是真的達成結婚共識吧！」

當問到政府是否完全掌握國民的個人資料，又如何保障國民私隱？Sandra說：「每一個政府部門只會擁有自己需要的資料，只有進行跨政府部門合作時，不同部門之間才會交換資料。」即例如醫療部門掌握病人資訊，警署掌握犯罪資料，兩者不會互通。

至於現時香港智能身份證支援的政府機構服務，除出入境外，還包括康樂及文化事務處的圖書證、「醫健通」系統、登記公私營醫療合作—醫療病歷互聯試驗計劃、電子健康紀錄互通系統。其他政府服務則仍未覆蓋。

無路可退 何不另闢蹊徑？

作為波羅的海三小國之一的愛沙尼亞，於1991年從蘇聯中獨立出來，這個佔地45227公里的小國，如何在28年間由一無所有變成今天的科技巨頭？Sandra說：「因為我們有一個勇於接受挑戰及願意改變的政府！」

原來早在獨立之前，愛沙尼亞甚至沒有一個政府，「我們的政府，是在1991年由一支筆、一張紙建造起來的。」立國初期，愛沙尼亞只有一半人口有家居電話，當時，與愛沙尼亞只一海之隔的芬蘭正在淘汰撥輪電話，芬蘭政府提出把這些撥輪電話贈予愛沙尼亞，但被剛建立的愛沙尼亞政府一口拒絶。「獨立後，國家走在分叉路上：一條通往舊時，一條通往未知。我們的政府選擇了後者。」

「我們年輕的總統覺得，當時的愛沙尼亞身後空無一物，身前亦空無一物，因此我們沒有東西可以輸，改革成本亦最低。『就讓一切由零開始，看看我們這一群年輕人能為愛沙尼亞種出甚麼花吧！』結果28年過去了，愛沙尼亞一切都改變了，只有國土面積依舊。」立國初期，愛沙尼亞政府內閣的平均年齡為35歲。

Sandra說，1991年前，愛沙尼亞甚至沒有一個政府，「我們的政府是由一支筆、一張紙建造起來的。」（資料圖片）

殺不死你的敵人 使你更強大

跳過撥輪電話，直接步入數碼通迅的年代，愛沙尼亞亦跨過不少障礙。2007年，愛沙尼亞遭到一場大規模的網絡攻擊，導致政府和銀行停止運作，民眾不能從自動櫃員機提款，更無法使用任何網上服務。2017年，愛沙尼亞政府發現智能身分證的晶片有漏洞，馬上暫停使用身份證，更換晶片公司，其後要求民眾換取新身份證。

這兩起重大事故並沒有打敗愛沙尼亞，反而讓她變得更強。首先，為了確保安全，自2001年起，愛沙尼亞政府為每名國民頒發兩組密碼，一組用以驗證身份，另一組用以授權簽署文件及付款。以辦理銀行服務為例，進入網上銀行戶口時需要輸入第一組密碼，匯款時則輸入第二組密碼。

及至2018年，愛沙尼亞更在盧森堡設立全球首座「數據大使館（Data Embassy）」，即海外數據中心，備份國家重要資料，例如國家財政、國民身份、土地記錄、商業登記、法律、人口普查及統計資料等。「即使愛沙尼亞發生甚麼事，這個虛擬數據庫仍能確保國家維持正常運作。」

Sandra說，2017年，愛沙尼亞政府得知其身份證晶片有漏洞後，隨即透過法律途徑控告該晶片公司，並轉使用另一間。

政府牽頭 民眾跟隨

Sandra說，愛沙尼亞之所以沒有被打敗，是由於政府的坦誠。「例如2017年的晶片事件後，我們的政府對此沒有半點隱瞞，反而以公開、透明的方式告知大眾，讓他們知道發生了甚麼事，以及他們要做甚麼。政府的開放態度、樂於與市民溝通，令民眾敢於信任我們。」

而要發展「智慧城市」，Sandra認為政府的角色比企業更為重要。「政府是政策制定者，如果法例不容許，根本不可能出現網絡革命。政府必需要擔起牽頭的作用，要是政府不做，更遑論民眾。」

Sandra認為，只要政府足夠開放、透明，而且願意為市民提供他們真正需要及想要的服務，樂於與市民溝通，即使出現錯誤，亦勇於承擔，相信便能取信於市民。

1997年，愛沙尼亞推出電子政府服務（e-government）。此外，愛沙尼亞亦實行金錢電子化，政府稅務減免或頒發失業救助金等，均直接透過銀行過數，不會派發現金。「如果有民眾要求領取現金，政府會收取額外費用，除非有合理原因，例如殘障。」Sandra拿着手上的身份證，說：「在愛沙尼亞外出時，我只會攜帶身份證及銀行卡，從不帶現金。」

2000年，愛沙尼亞政府又推行電子政府會議，將國會會議電子化，毋須使用紙張。「我們每星期節省了一個巴黎鐵塔般高的紙張數量。」

回顧香港，政府於今年2月1日起接受「關愛共享計劃」四千元申請，但不設網上申請，而需以傳統「遞紙」方式申請。當中政府至少印製233萬份表格，全部疊起可高達512米高，相當於1.2座國際金融中心二期（IFC）的高度。

Sandra於今年4月中來港出席「互聯網經濟峰會2019」，演講講題為：「電子愛沙尼亞：解構未來數字社會的成功典範」。

一成不變=一無所有

Sandra倒抽了一口涼氣，說這在愛沙尼亞是「完全不可能發生」。她說這是她第一次來香港，感覺香港是一個發展成熟的都市，有一個良好的電子革新環境，相信現時是萬事俱備，只欠東風——政府帶頭改變。「如果政府官員墨守成規，不願意作出改變，不可能為這座城市創造任何東西，不可能發展成智慧城市。」