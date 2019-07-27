【光復元朗】721襲擊原居民心痛：唔好種仇恨，香港人不打香港人

白衣人在西鐵站無差別毆打市民，車廂有人跪下求饒仍被拳打，看著一幕幕的即時新聞，住在元朗的原居民陳太太（化名）忍不住悲慟落淚。「發生咩事？光天化日下咁樣衝入車廂打人，維持咁長時間，好恐怖。呢件事已經成為元朗人嘅創傷。」在元朗土生土長，她沒想過這出生之鄉會有這麼一天——人人自危，街道蕭條。市民申請今日（27日）在元朗遊行被警察發出反對通知，但公眾仍計劃以不同方式前往元朗，表達抗暴力的想法。陳太身為原居民，只有一個心願，「希望大家平安，不論外來人或元朗人受傷都會好傷心，香港人不應打香港人。」

白衣人於元朗無差別襲擊市民一事中，警方至今至少拘捕11名男子。事件引起公眾疑慮，包括元朗於事發前已有消息指白衣人將伏擊遊行後回家人士，警方承諾作出相應部署，但該晚遲到39分鐘；以及有元朗區警員較早前被拍到與白衣人搭肩，指心領幫忙。（資料圖片）

元朗無差別襲擊 「無晒常性」

7月21日，陳太太傍晚回家已經收到消息，指有白衣人在元朗市區遊走。「收到相話班人一齊食飯仲影相，我以為佢哋影下相就收工，原來夜晚先係正式行動。」晚上十時許，有白衣人現身西鐵站不分衣著顏色毆打市民，陳太太追看即時新聞至凌晨，「開初街上有白衣人打人，以為議員去現場會好啲，點知夜晚衝入車廂廝殺。」

縱然不在現場，陳太太看見熟悉的西鐵站變成戰場仍然激動：「好似無晒常性，佢哋知唔知自己做緊乜？佢哋真係村民？」更讓她難過的是警察遲遲未到現場救援，「現場回答記者嘅警察係咪人？態度咁差，可以唔睇錶？市民打電話報警可以被cut線？如果打嘅係你屋企人你會點？」

鄉議局主席劉業強近日在記者會指已責成元朗六鄉鄉員會勸村民不要出村，避免與人口角，又呼籲遊行人士勿破壞祖墳及祠堂。他又稱，希望政府盡快回應示威者訴求。（資料圖片／盧翊銘攝）

矛頭指向原居民 「畀人煽動、擺上枱」

元朗襲擊過後，有人把矛頭指向黑社會，也有人指向圍村人、原居民，身為元朗原居民的陳太太，心裡也有疑惑。她覺得原居民或許會抱有保鄉衛族的心態，並堅信黑衣示威者會搗亂村落，「想畀顏色或教訓外人，有呢種心態唔出奇。但當中都係有人挑撥、煽動，否則唔會誇張到離開村落，走入地鐵無差別打人。你話無外援，我唔信。」

「我相信唔係個個參與者都係村民，村民好似被人擺上枱，本來出發點可能係顯示團結、保護自己。以前村與村不和，都唔會打女人、打細路！」

佢哋可能一世人未試過出嚟行一次，除非牽涉到政府收返丁權。涉及自己利益，就拆天了 元朗原居民陳太

少數的聲音 「身邊人接受唔到新想法」

陳太太婚後住入另一村落，是原居民所稱的「外嫁女」，並未擁有原居民權利。她形容自己「原居民身分係零」，也不喜歡部分人「套丁」的行為。她六月以來一直參與反修例遊行，希望政府回應民間五大訴求，「100萬人、七一、200萬+1遊行我都有去。遊行人數不斷增加，破哂記錄，但對政府有幾大影響？」至今，政府除暫緩修例，未有明確回應其他訴求。

「我唔同意衝擊，都唔會做，但理解點解。因為咁多人企出嚟，政府都係一意孤行，自殺死嘅人一句半句都無，逼到年青人行呢步。」

在親人或鄰居圈子中，陳太太自覺是少數的聲音。「佢哋唔太接受遊行示威，唔太接受新嘅想法。」她覺得，這跟部分原居民恪守傳統文化的慣性有關——比如重男輕女至今仍然為村內金科玉律。「接受唔到反修例運動，覺得站出來遊行抗議都唔啱，要忠於國家領導人。佢哋可能一世人未試過出嚟行一次，除非牽涉到政府收返丁權。涉及自己利益，就拆天了。」

陳太太只有一個心願——不論是元朗人抑或非元朗人都不要受傷。（資料圖片）

創傷過後 元朗人心願是眾人平安

一輩子不願搬離元朗，陳太太對元朗的感情是不言而喻，而7.21發生的襲擊事件，她形容是元朗人的創傷。「7.21嘅畫面好難磨滅……諗起好難過、好辛苦，成為咗創傷。我哋同經歷沙田衝突嘅街坊有同感，不同的係，佢哋當日面對的是警察，而我哋係黑社會、原居民同警察。」她至今仍無法平靜：「心好痛，有啲朋友都係元朗大、係元朗出世，大家唯有一齊傾有幾嬲。點解煽動人嘅人仲有人崇拜？」

有元朗居民申請今日（27日）遊行被警方反對，公眾計劃以不同方式前往元朗表達抗暴力的想法，陳太太計劃放工後在元朗到處看看。「我相信大家冷靜就唔會有太大危險。唔好搞屏山鄉事委員會、警署等等，同唔好入村，希望大家平平安安。」她對星期六情況猶豫不安：「唔相信打鬥會再發生掛，如果今次都無警察……」

帶著創傷生活，陳太太唯一心願是今日一切平安。她希望遊行人士和示威者明白，原居民中有不參與暴力行為的人。「原居民有好人，好多人唔清楚咩事，無參與暴力。大家都係香港人，可以和平共處，唔好種落仇恨。」她哽咽著續話：「身為土生土長嘅元朗人，不論外來人或元朗人受傷都會好傷心，香港人不應打香港人。」