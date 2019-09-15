【生死舞台劇】冬瓜豆腐釀成人生百味　導演：搞喪禮同百日宴好似

「其實搞喪禮同百日宴，有九成相似。」《人生百味》的導演及編劇關頌陽笑言。 排練室門外傳來響亮的笑聲，甫打開門，便看見一個「四方城」格局，原來這是《人生百味》結尾的守夜場景。房間內笑聲連連，很難想像這是一齣「講生講死」的舞台劇。

妻子由死看生 重新認識丈夫

《人生百味》的主角是一名男護士，他突如其來的離世，令身邊的人對死亡有另一番體會，特別是他的太太。由林娜飾演的太太是一個「控制狂」，自詡對丈夫大小事均瞭如指掌的她，在收拾丈夫的遺物時，發現才開始真正認識丈夫，由死看生，百般滋味在心頭，「我會一直諗，點解佢有呢啲，點解佢有嗰啲？點解佢有咁多嘢我都未見過？」哀傷除了來自生離死別，還有是無力掌控親人的無奈；相反，飾演男護士妹妹Summer的藍真珍，性格相對冷靜理性，「劇中我雖然係其中一個目睹哥哥意外離去嘅人，但面對比較抓狂嘅阿嫂，阿妹代表住可以常理處理事情嘅角度」。訪問當日，二人排戲對白唇槍舌劍，火花四起，導演亦不時提醒她們，要以「買錯蛋糕」方式來演繹「做錯器官捐贈決定」，觀眾才能在討論死亡時也笑得開懷。

該劇以守夜打麻將的情景作結。（鄧栢良攝）

習慣理性模式處理死亡問題

劇中一個抓狂，一個冷靜，現實中又如何？兩位女演員不約而同表示，現實中遇上不快甚至死亡，均是屬於「理智派」，林娜稱自己過往在生活上面對死亡時，與男護士太太比較不同，「會冷靜啲，我嘅情緒會喺入面崩潰，但我會同人哋傾訴，抒發出嚟」；藍真珍則分享她寵物離世的經歷，「因為曾經目睹寵物離世……我都有崩潰，但我知道媽媽會比我傷心一千倍，所以我好快就『啪』返去一個理性心態，去處理之後嘅事」。先處理事情，再處理心情，理性還是壓抑，均是都市人的預設模式。

藍真珍（左）與林娜（右）在劇中上演姑嫂大鬥嘴戲碼。 （鄧栢良攝）

關頌陽指劇中有一個八旬老翁的角色，令人印象深刻。 （鄧栢良攝） 「死亡唔只傷心，仲可以有幽默」 三個短故事，兩個家庭，一人死亡，連結成《人生百味》的劇本。23年前，關頌陽創作《冬瓜豆腐》一劇，獲第六屆香港舞台劇獎最佳創作劇本提名。冬瓜看似紮實，但只要把它摔在地上，亦如柔軟的豆腐一樣，頃刻破碎毀爛，好比無常的生命，再頑強也敵不過厄運。在中國習俗中，辦完喪事，主人家會以素菜飯宴答謝親友出席，以冬瓜和豆腐作主要食材；盂蘭節期間，亦多以這兩款食材來祭祀遊魂野鬼，從此「冬瓜」和「豆腐」成為坊間死亡的喻詞。關頌陽指當年命題「冬瓜豆腐」，正是因為在廣東話中有不吉利的意思，今年他將劇本改編，寫成《人生百味》，「因為死亡唔只傷心，仲可以有幽默、希望等等」，以喜劇方式演繹出生老病死的過程，減低沉重感覺，盼觀眾能以輕鬆心情面對死亡。關頌揚笑言，劇中一幕男護士太太與妹妹商討他的身後事安排，過程如同準備「擺酒」，「其實搞喪禮同搞百日宴，有九成相似，程序上都係嚟嘅人擺低啲錢，然後拎返啲回禮走，都係會見到好多好耐冇見嘅親友，主角──即係死者同BB，都係唔知發生緊咩事」，紅事白事，處處可見華人重視禮節的影子。

活在希望中 生命無限期

除了姑嫂鬥嘴戲碼外，劇中一個八旬老翁的角色亦教人深刻，他癌病纏身，仍能保持樂觀的性格，不時想著要練習輪椅體操，表演給孫兒看，更立志出院後學電腦賺錢，關表示，這個角色「成日諗將來」，絲毫感受不到「時日無多」的唏噓，在老人眼中，生命是沒有限期的。

排練這齣劇最難忘的事是什麼？「忍笑。」三人異口同聲地說，「同埋發現有演員唔識打麻將」，關導演再次展現招牌笑聲。

舞台公演詳情：

9月27日至28日（星期五、六）下午7時30分

9月28日至29日（星期六、日）下午3時

香港理工大學賽馬會綜藝館

票價免費

查詢電話：5174 8838

網址：http://www.JCECC.hk