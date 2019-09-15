【生死舞台劇】「死亡講故佬」發放笑彈　劇組社區撒下正面種子

由賽馬會安寧頌的聖公會聖匠堂長者地區中心主辦的《人生百味》，由9月底至12日分成兩階段演出，包括舞台公演及社區巡迴，劇組更請來著名演員劉錫賢、阮德鏘及楊英偉擔任四場的「講故佬」，在演出時以輕鬆手法談論生死奇聞，幽默的對白中藏有正能量，導演希望能感染觀眾以樂觀心態談論死亡。

賽馬會安寧頌的聖公會聖匠堂長者地區中心第四次以舞台劇向公眾帶出生死訊息，《人生百味》由聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部梁梓敦擔任監製，他指過往以戲劇形式推廣生死教育，反應甚佳，場場爆滿，故對這次舞台劇演出亦非常有信心。

劇本最大的改動是加入寧養服務元素，監製梁梓敦為其提供意見。 （呂凝敏攝）

演出分兩個階段，第一階段是舞台公演，在9月底進行，公眾可於網上免費索取門票，到香港理工大學賽馬會綜藝館欣賞，劇組更請來著名演員劉錫賢、阮德鏘及楊英偉擔任四場的「講故佬」，談論生死奇聞軼事間發放笑彈；10月至12月進行第二階段，表演團隊移師到社區進行25場巡迴，以邀約方式到訪各區的學校、老人院及社區中心，演出簡約版《人生百味》，梁梓敦指，劇組將到嶺南大學及香港科技大學兩所大學演出。兩個階段均有專業社工主持分享環節，借劇中內容向觀眾講解有關生死教育的知識。

《人生百味》改編自《冬瓜豆腐》，導演及編劇關頌陽指，劇本最大的改動是加入寧養服務元素，監製梁梓敦為其提供專業意見，「《冬瓜豆腐》係23年前嘅劇，當時生死教育唔普及，寧養服務、預設醫療指示呢啲根本冇人聽過，所以劇本上有好多嘢需要update（更新）」。