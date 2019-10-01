【逃犯條例】年底重啟書店覓舖難　林榮基：就算一塊爛地都要開

因《逃犯條例》修訂爭議而決定流亡台灣的銅鑼灣書店店長林榮基，於9月宣佈計劃於台灣重開銅鑼灣書店後，眾籌於一日內達標，林榮基受訪時表示覓舖方面比較麻煩，但於今年年底前一定會開店，「最壞打算一個爛地都要開」，會沿用香港的作風營運，但希望能有空間舉辦座談會與學者等作交流。 對於反修訂風波未停，示威衝突持續發生，林榮基指即使港府已撤回修例，事件發展至今已不單是修例的問題，港人看不到香港有前景，只能盡量反抗，又寄語年輕人要保護自己。

（ 魯嘉裕攝）

年底重啟書店 不忘聲援香港



台北過去3個月一直有大大小小聲援香港活動，林榮基一邊忙於籌備「銅鑼灣書店」重啟工作，一邊參與聲援香港的活動。眼見台港大遊行有10萬人參與，林榮基展現笑容「當然高興，咁多台灣人支持，好難得」。

於港府宣布《逃犯條例》修訂後，林榮基因擔心修訂後將被引渡，於今年4月底流亡台灣，現時他以向台灣申請工作簽證在台逗留，計劃繼續於台灣求職定居。今年9月3日林榮基宣布計劃於台灣重開「銅鑼灣書店」並發動眾籌，募資280萬於一日內達標。林榮基分享書店籌備情況，他稱合約規定今年12月上半月一定要開書店，他一直屬意於人流較旺、與旺角相似的西門町開書店，但租金較貴，仍相當「頭痛」未找到合適地方。他笑稱，最壞打算是在「一個爛地方」都要開書店。

望提供交流空間 探討台灣隱憂



他指自己書店風格不會像台灣書店，有咖啡、有音樂、雅緻，將會繼續沿用香港的風格營運書店，但最理想是希望能有空間舉辦座談會與其他人交流。他選擇在西門町開書店，是因為西門町是年輕人集中地，年輕人經過可以順道到書店參與交流、分享。



林榮基指，剛到台灣時曾與一個台灣大學生交流，但發覺對方不太了解中共、反修例等事情，林榮基之後與大學生進行了1小時、單對單討論，希望他能了解更多。林榮基認為，台灣都有潛在危機，柯文哲所講的「兩岸一家親」便是其中一個例子，「點可能民主社會、本身有投票權嘅地方認同中國，中國唔俾你有人權、投票權，點會認同，匪夷所思」林榮基希望能通過座談探討問題，讓台灣人注意自身隱憂。

（ 魯嘉裕攝）

已非修例問題 批警察視港人為仇人



林鄭於9月4日宣布撤回修訂《逃犯條例》，林榮基認為，港人明確有五個訴求，事件發展至今，已不單是修訂條例的問題。他舉例說，香港特首選舉制度下，港人沒有投票權，香港只能聽取中共的話，「你（中共）搵人嚟搞，我（香港）按個意思來執行。」林榮基反問，修例的意思是誰提出來，「你估林鄭月娥得閒冇嘢做？一定係上面的命令，因為你要連任！」林榮基認為，林鄭月娥現在應該很後悔，但不能辭職。

香港每周發生大型警民衝突，警方開槍射實彈、水砲車、催淚彈對待示威者，林榮基坦言「現在香港人最慘」，他批評「香港警察亦冇對香港人作出保護，對佢哋好似仇人咁！」有沒有辦法解決？林榮基認為，內地政府立場不想解決，只想通過強硬的手段來加強控制，他稱，如果單從修例上看，中共是想將內地法律套在香港，做法如同直接管治香港，他看不到香港的前景，作為普通人只能夠盡量反抗。

（ 魯嘉裕攝）

籲年輕人保護自己



反修例衝突前線，有為數不少的年輕人抗爭。林榮基特別寄語年輕人，希望他們先好好保護自己、保護身邊的人，當認為在香港的人身不安全，便應該要離開，「你去其他地方亦可以反抗，被人困10年、8年，無意思。」他舉例說，很欣賞內地709維權律師有勇氣，表達對中國政府的不滿，但他們被拘捕後，反而失去自由甚麼也做不到。他坦言監禁對於普通人來說，是不值得，香港人應該先離開，保護自己後再反抗。他認為，離開沒有道德對錯，是個人抉擇，「自己是最重要」。

社會就台灣可否利用《難民法》協助港人留台引起廣泛討論，林榮基對於立法並不樂觀。他指，本身《難民法》不包括港澳兩地，即使通過仍要修例，加上台灣人相對保守，甚至擔心通過法例會有間諜到台，影響台灣安全，若立法院強行通過，政黨會失去選票，加上蔡英文曾表示，香港人若遭政治壓迫有政治庇護需求，政府會以「個案處理」，林榮基認為《難民法》短時間內不會通過。被問到港人到台，台灣政府應如何協助。林榮基希望台灣政府不僅是聲援香港，而是透過實際方法支持，例如延長港人逗留台灣時間，現在港人到台灣只有1個月時間，林榮基認為若可延長至3個月，讓年輕人能有充足時間籌謀將來。