【海岸賽艇世錦賽】14歲划到81歲　英國艇迷創會　編寫本港賽艇史

「一、二、一、二」沙田城門河上經常水花四濺，不時有運動健兒在河上划槳、收槳，一艘艘賽艇隨之掠過。但原來，數十年前香港的划艇運動只屬小眾，最初全港只有20多名外國人參與，發展至現時有數以千計的賽艇健兒，成為一項普及運動。 今年81歲的Robert Wilson（Bob），為中國香港賽艇協會的永遠榮譽會長，數十年來致力推動香港的划艇運動發展，「剛開始時我們沒有艇，也沒有錢，只有滿腔熱情。」自十多歲起開始醉心划艇運動，Bob幾乎是從零開始，把划艇介紹給香港人並將之變為普及。近年他亦著手開始研究香港的划艇歷史，發掘了當中不少趣事。 攝影：梁鵬威

今年81歲的Robert Wilson（Bob），現時是中國香港賽艇協會的永遠榮譽會長，他數十年來致力推動香港的划艇運動。（梁鵬威攝）

除了在平靜水面上直線作賽的傳統划艇，其實還有在大海的天然風浪、水流中作賽的海岸賽艇，艇手需要隨時應對天然環境的變化，因此也更具挑戰性。英國人Bob在14歲時，於當地讀書期間首次接觸划艇，一試便已愛上，因此完成學校的划艇後，也加入了當地的俱樂部繼續練習。

到了1965年他來到香港工作和居住，起初都不知道可在何處划艇，後來才找到香港遊艇會的熨波洲，「那時候划艇只是小眾運動，並不多人有機會可以玩到。」Bob表示，當時的划艇設施不多，費用亦不便宜，但他很希望將划艇變成人人可玩的運動，「划艇有很多好處，可以離開陸地的一切繁囂，感覺是很不錯的。」

Bob在14歲時，於英國讀書期間首次接觸划艇，一划便是67年。（梁鵬威攝）

協會由25人增至2000人 爭取興建划艇中心

在1978年，Bob與六名友人一同創立了香港業餘划艇協會（其後改稱中國香港賽艇協會），目標是將划艇普及化，讓社會大眾都能接觸（accessible and available）。「當時大家都不知道划艇是甚麼，認為與龍舟一樣，沒有甚麼特別。」Bob表示，由零開始推廣的過程絕不輕易，其一是因為沒有資源，其二是要得到政府批出沿岸的土地。他們明白，香港地少人多，因此在編寫「划艇發展計劃書」時，提出設立地區划艇中心 ，讓划艇會、學校和大學一同使用。

計劃書完成後，Bob與協會成員將之送到不同政府部門，經過一番爭取，到了1981年，終獲政府批出土地及賽馬會資助建築費用，在沙田興建划艇中心。其後他們先後舉辦多屆的香港賽艇錦標賽、亞洲海岸賽艇錦標賽等等，而石門划艇中心亦在2000年落成，「最起初我們有25名會員，全部都是外國人，香港人不太知道划艇......現在的會員，我想有幾千個，也有很多不同的划艇會。」

被薪火相傳精神感動

今年81歲的Bob，過去任職保險經紀，現時居於愉景灣，雖然近年不常在港，但也會間中出海划艇。他認為，人除了工作之外亦必須有至少一項興趣，而划艇有很多好處，除了是一項有挑戰性的運動，對健康來說也有裨益，「划艇不似其他運動，你很少會在划艇期間受傷，玩的時候，是從頭到腳都會感受到那份樂趣。」多年來他看着運動員一代又一代的傳承下去，形容這樣的成果很令人感動。

退休後鑽研本港划艇史

身任中國香港賽艇協會創會主席多年，Bob於曾因推廣香港划艇運動的發展獲政府頒授榮譽勳章，數年前他從主席之位榮休，亦開始鑽研香港的划艇歷史，「數千年來，划艇在人類的文明扮演重要角色，自古以來人類都靠划艇，沿着不同水流發展到不同地方。」因此，Bob認為划艇的歷史絕對有研究價值，而在香港，划艇活動原來最早可追溯至開埠之前。

開埠前多海軍軍官參與 1887年全華人隊成「不敗之師」

Bob的研究發現，早於香港開埠前，居港外國人已開始舉行划艇比賽，而廣東一帶的外國，更會每年舉行香港至廣東的划艇比賽。當時參與的人除了英國人和海軍軍官，也有德國、法國人。其中德國人Wilhelm Oskar Kohler先後獲選為Victoria Regatta Club和皇家香港遊艇會（後改名Victoria Recreation Club）隊長、一戰陣亡的法國軍官Edward Momber亦曾任皇家香港遊艇會隊長。除此之外，1887年英國皇家海軍曾組成一支全華人八人艇，並在一里賽事勝出，這隊伍被指使用一支較長和穩定的艇槳，因而成為從未落敗的「不敗之師」；在1905年12月9日皇家香港遊艇會在鴨脷州舉行盛大賽事，當日還被宣布為法定假期。

駱克道命名自前輔政司駱克 半生貢獻賽艇

Bob表示，雖然查找相關資料不難，但很花時間，不過他認為找到的資料十分有趣。當中他發現，灣仔駱克道原來也可與划艇扯上關係。駱克道的命名源於香港前註冊署署長兼輔政司駱克（Sir James Haldane Stewart Lockhart），他對香港運動貢獻良多，例如足球和行山，但划艇才是他最熱愛項目。駱克於1889年首次參與環港島划艇、1890年用了兩日時間、與另外三名成員由香港划艇上廣東。他的划艇運動員生涯結束後，轉任划艇比賽裁判員，並擔任Victoria Recreation Club的會長，而最後他在1927年與家人回到英國，十年後離世。

盼爭取臨海地方興建更多划艇中心

「與很多其他運動一樣，爭取政府支持發展最是困難。」歷史如此悠久，談到划艇日後的發展，Bob指，未來希望政府能規劃啟德、東涌等的臨海地方興建更多划艇中心，而他多年來只有一個宗旨，就是要讓協會和划艇運動變得更蓬勃興旺。協會下月將於維港舉行世界海岸賽艇錦標賽，屆時將有超過30個隊伍到場進行不同賽事，Bob慶幸雖然最近發生示威活動，但比賽仍能如期舉行，而他也會親身一同觀看賽事。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽

賽事資料

比賽日期：2019年11月1至3日（星期五至日）

比賽場地：維多利亞港（由銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心）

主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會

門票：不設門票，免費入場

最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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