【海岸賽艇世錦賽】維港海岸賽艇初體驗　肥仔記者落場唔翻艇當贏

維多利亞港是香港的icon，要親親這片海域，除了參加渡海泳外，原來還有其他方法！皆因「2019世界海岸賽艇錦標賽」將於11月1至3日首次在港舉行，若成為香港賽艇代表隊成員，就可以在維港與世界精英艇手一較高下，看來香港除了扒龍舟外，又多一項全城盛事了！ 自認是《香港01》「潛力股No.1」的肥仔記者皮網友，以成為第二個彭于晏為人生終極目標，這次他選中看來可勁減肚腩的賽艇活動，冒着「翻艇攬炒」的風險，落場體驗在維港賽艇，手持船槳一撐一拉，肚腩一收一放，流過一身汗後，會否逆轉人生成為港產賽艇精英呢？香港運動員一向勁揪，今次會否遇到極具潛力的勁敵呢？

《香港01》「潛力股」記者皮網友一直想成為下個彭于晏，拋身到維港實測玩海岸賽艇，結果他稱寧可返5日工。（01記者攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一般市民對海岸賽艇或許會感到陌生，其實這項運動落艇人數雖然較龍舟少，但同樣考驗團隊精神，而不論男女高矮肥瘦都啱玩，加上有團體舉辦賽艇課程，全年皆可落水，故近年參與者愈來愈多，在港已漸趨普及。

「海岸賽艇」顧名思義是在海上進行的划艇比賽，可分為單槳及雙槳賽事，當中再以人數分開不同艇種，包括單人、雙人及四人等。賽艇運動員除了要顧及速度外，還要應付未能預測的天氣及風浪變化，令比賽的難度提升，亦因而令賽事的可觀性及刺激程度提升。

從沒有運動習慣、一向靠幻想邁向成為彭于晏之路的皮網友，這次瞓身練習，而海岸賽艇設計上較傳統賽艇重型，承受風浪的能力較高，但皮網友在維港中心實試時，也曾因大浪多次出現左搖右擺的情況，加上新手「雞手鴨腳」技術不足，一度出現幾乎「翻艇」的驚險情況，幸好他有重磅肚腩幫助平衡，艇上亦有年輕但經驗豐富的艇手及陀手，才令皮網友避過路落水之劫。

肥仔記者皮網友在維港實試海岸賽艇，但他「雞手鴨腳」，幾乎造成「翻艇」，幸最終有驚無險。（01記者攝）

同場記者雖然沒有如正規賽艇運動員般划完4000至6000米，但短短一小時的體驗過程中，新手艇手都要合作應付風向及海浪，也要保持冷靜頭腦想好前進策略，同時要與隊員保持相同節奏，體能、頭腦及默契缺一不可。

皮網友坦言無翻艇當嬴，更以「精神勝利法」宣布自己超額完成任務，又指：「只要持續玩半年，變成比彭于晏更強壯的人根本不是夢！」而他所說「夢」，是真的是睡床上所發的「夢」。

海岸賽艇比賽並非直線進行，一條典型的賽道通常會涉及數個轉向。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

代表香港出戰海岸賽艇的運動員卻把夢想付諸實行，而傳統賽艇比賽一般於平靜水面直線作賽，距離為2000米，但海岸賽艇最特別的是會多次轉彎，賽事距離也較長，多數賽事的初賽為4000米、決賽為6000米。而今次賽事會以銅鑼灣香港遊艇會對開海面為起點，一路划向中環10號碼頭方向，再調頭經中西海濱長廊對開海面划往灣仔方向，途經金紫荊廣場對開，再折返香港遊艇會，單看路線已充滿香港特色。

2019海岸賽艇錦標賽籌委會副主席吳江泓介紹比賽時特別介紹，賽事最精彩的一段相信就是賽事起步及首個彎位，因艇手們都會施展渾身解數佔據有利位置，有時更會發生與賽車比賽類似的「炒艇」場面。如想看到欣賞驚險刺激的「爬頭」情況，就要記緊提早「霸位」觀賞。

2019世界海岸賽艇錦標賽，艇手將途經會展中心對開海面。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

如果巿民想親身嘗試海岸賽艇，吳江泓指除康文署外，中國賽艇協會每季都有舉辦划艇新手班，各大專院校亦有划艇隊，有興趣「練大隻」、想獲得健康膚色，或是想有機會在維港代表香港出戰，不妨考慮報名體驗一下，說不定自己就是傳說中的賽艇「潛力股」。

除了體驗賽艇，其他巿民亦可以各種方式參與這項盛事，最佳觀賽地點包括中環9號及10號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、會展中心等等，而賽事期間天星小輪不會停駛，乘客有機會極近距離觀賽，而適時登上中環摩天輪，更加可在高高低低間看到賽艇迌過程，一邊瘋狂打卡，一邊吶喊為香港運動員加油打氣。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

詳情可瀏覽「2019世界海岸賽艇錦標賽」網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships