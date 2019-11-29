【都市貧窮】外判清潔工裝備不足　貼錢打工

「多勞多得」這4個字相信大家都聽過，不過「多勞」是否一定「多得」呢？根據《2017年香港貧窮情況報告》顯示，香港貧窮人口創出新高，當中非綜援在職貧窮的人口更多達60.6萬人，即使政府有恒常現金政策介入，仍有近46萬人脫離不了在職貧窮，淪為「窮忙族」。以清潔工為例，現時政府的清潔工起薪點逾1.3萬元，惟外判清潔工的薪金僅由8,556元起跳，根本不足以維持合理生活水平，加上不少外判商的基本裝備供應不足，外判清潔工往往要「貼錢打工」。

社會悲歌：六旬清潔工屬「年輕一輩」

有啲同事成七、八十歲，我哋算係後生㗎啦，不過佢哋仲好力過我哋！ 清潔工，阿紫

阿寶（化名）與阿紫（化名）同為食環署外判清潔工，她們均已逾六旬，擔任清潔工十數載，但卻是同事中的「年輕一輩」，阿寶笑言清潔工沒有退休年齡，故當中不乏年長一輩，「仲做到就一直做」，日常工作主要為倒垃圾、清掃街道及清潔垃圾桶等。阿紫她們每日工作八小時，推著沉甸甸的垃圾車，經過大街小巷，搬起十多磅重的垃圾桶清潔，換來的就只是約九千多元月薪，名副其實為「血汗錢」。

「十幾年前試過搬啲糖水渣，幾十斤重，結果就扯傷咗要入急症，之後仲要做物理治療，嗰時又唔知有工傷可以拎，要自己畀錢，做幾次就幾千蚊。」阿紫憶述受傷往事，表示當初根本不清楚自己的權益，只能默默承受。相對起薪點為萬多元、有各樣津貼的政府清潔工，阿紫坦言同工不同酬，感覺不公。不過，儘管記者多番詢問她希望公司能夠提供甚麼支援，她亦只會無奈回應「冇得你要求」、「都冇辦法」。

政府於2016年分批更換垃圾桶，阿寶卻指新垃圾桶「細口仔」比圖中的舊垃圾桶「大口仔」更重。（歐嘉樂攝）

清潔工辛酸 自購裝備「貼錢開工」

最辛苦就係夏天，全身都濕晒，啲汗會喺腳邊流出嚟，真係連襪都濕埋，加埋件反光衣就更焗！ 清潔工，阿寶

在烈日當空的街上行走數分鐘，相信不少人都會汗流浹背，惟清潔工不管日曬雨淋都要盡忠職守。由於制服不吸汗，她們通常會多穿一件底衫吸汗，加上不透風的反光衣，在炎炎夏日穿上三層衣服進行體力勞動工作令她們苦不堪言。阿紫更曾於工作時出現中暑徵狀，「以前會諗住做完嘢先飲，但中過暑之後，依家少少口渴都會飲水，朝早飲完，中午食飯又會再補水。」阿紫表示，幸好當時及早發現不適求醫，未有大礙，不過由於工作需要到處清潔，並非到處均有水機可倒水，故阿紫每次工作都會帶2公升食水於垃圾車上，及時補充水份。

有謂「工欲善其事，必先利其器」，不過對於外判清潔工而言，基本如口罩、手套等工具亦供應不足，清潔工只能「貼錢開工」。阿寶直言，即使公司有提供手套及口罩，但份量不足兼質量欠佳，例如手套質地太硬不便工作，故購買「私伙」手套，「一個月得2對手套，對手套質地好硬，但係又容易勾爛，特別係打風時，同埋夏天用佢啲口罩同雨褸好焗，所以我哋自己用紗巾整咗口罩同埋自製咗件斗篷落雨用，帽、水鞋同埋靚啲嘅手套都係自己買。」

由於公司派發的雨褸太「焗身」，阿寶（化名）自資買帽及製作斗篷於雨天使用，雖然斗篷的前方未能完全遮蓋身體，但她仍覺得比雨褸好。（歐嘉樂攝）

是「生活」，還是「生存」？

清潔工嘅人工只係高過最低工資少少，係可以維持最基本生活，你肯做就肯定唔會餓死，都夠交租，但一個合理生活，需要包括醫療、生活社交、儲錢以備不時之需。 香港婦女勞工協會總幹事，胡美蓮

關注清潔工權益的香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮直言，清潔工為容易受傷的工種，常於清理垃圾桶竹籤、花槽針筒中受傷，惟外判制度價低者得，法定最低工資又不可減少，故不少中標的外判商在合約條款以外「慳得就慳」，如清潔工要執走垃圾袋中的垃圾，以減少更換膠袋數目，節省物資成本。胡又表示，更值得關注的是清潔工那種內化的無力感，她們往往不清楚個人權益，逆來順受，「例如工傷可以索償咁，但係佢哋根本唔知原來自己有呢啲權利。」

雖然制度現時未能確保外判清潔工有充足及合適的裝備，香港婦女勞工協會亦準備了「平安包」派予清潔工，為她們送上口罩、毛巾、膠布、藥油及跌打酒等，向清潔工表示支持及關心，單在上月已派出約600套「平安包」，而且當中的物資亦會因應情況而有所不同。

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