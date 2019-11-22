【都市貧窮】貼地CEO落深水埗 只為救助基層脫貧

「我想改變人嘅生命。如果只係派飯、派吓物資，我諗我唔會有動力繼續落去。」小時候於孤兒院長大的傅雅妮（Elli）經歷過貧窮的滋味，亦曾經認為有錢人幫窮人是理所當然，但當她在孤兒院內感受過自己有能力為他人付出，凡事不去計較，就明白到「施比受更有福」的快樂及滿足感。更因為這份情感，原本任職市場營銷經理的Elli，毅然放棄私人公司管理層的工作，於2012年成立啓愛共融社區中心（J Life Foundation Limited），助基層家庭靠自己雙手脫貧。

本著環保及助人自助理念，傅雅妮（Elli）於2012年創辦J Life派發剩食減輕基層負擔，更親自開班傳授商業及各方面知識助基層脫貧。（高仲明攝）

J Life的成立，除Elli的成長環境因素外，亦因一個電視畫面而起，「好記得個畫面係好多唔要嘅麵包，有人竟然淋水掉咗佢，都唔畀人食。激發我一個人由深水埗走到太子，收晒區內連鎖店唔要嘅麵包返嚟派。」那天，Elli總共回收到300個麵包，她在想，如果一個家庭需要3個，她已經幫到100個家庭。

7年過去，J Life現已發展到每星期處理2噸剩食，每星期不單向長者派發飯盒，亦向家庭派發食物及物資，並進一步提供教育及社區服務，藉教育消除跨代貧窮，讓基層家庭學會助人自助。

受惠長者居$8000劏房 患病靠保健品舒緩

現年70歲的香婆婆為J Life派飯服務的受惠者之一，年輕時以「打住家工」維生，在她手中凑大過近二十名小孩，但隨著年紀漸長，身體狀況欠佳，60歲退休後僅靠積蓄過活。香婆婆現以$8000多元租住大角咀套房，靠女兒萬多元收入及兩老「長生津」生活，經濟拮据，幸早年認識到J Life，才得以能減輕膳食負擔，並獲職員上門探訪，關心自己，「老公86歲行動不便，我個心成日嗱住痛，攞飯可以慳返啲錢交租同買啲保健藥食，之前佢哋(J Life職員)探完我，知道我屋企要張床，都幫手搵畀我。」

支持啓愛共融基金 愛「深」同行 - 食物和物資援助計劃

香婆婆習慣自備飯盒由大角咀搭$2車到J Life攞飯，以減輕膳食成本。(高仲明攝)

用食物需要區分出有需要家庭

Elli認為，衣、食、住、行是人生存的基本需要，滿足生理需求才能追求人生的進步，故J Life理念不單是派發食物，更由食物需要去區分出有需要的家庭，「食係人生存最基本需要，我哋就係透過呢樣嘢去搵出最有需要幫助嘅家庭。」當他們獲得溫飽後，繼而教導他們助人自助，活出有意義的人生，而伍女士認識J Life後，由失業受助人變為義工受助人，現更已覓得工作自力更生，經濟環境有所改善。

「我有兩個小朋友，分別3歲同1歲半，暑假前得老公一個做嘢，連埋老爺、奶奶，養一家6口，好大壓力。」伍女士一家六口同住深水埗130呎劏房，月租$4000多元，她在暑假無業期間幸獲J Life派發物資，並為其兩名年幼子女提供學前服務，令伍女士成功衝破困境，「嚟咗做義工之後識咗好多人，婦女之間又會互相支援，分擔心事。我啲仔女喺度上幼兒班，我就去幫手大掃除、分食物、洗碗，平日拎嘅物資有食物、日用品、小朋友玩具，每月慳成$2000。助人自助嘛，依家返咗工都有繼續嚟幫手。」

每次派飯或派發物資，都有20名基層婦女擔當義工，協助分發食物及整理地方。（高仲明攝）

非單純派飯 目標助基層脫貧

Elli始終認為脫貧不能單靠物資支援，更關注基層婦女的競爭力，遂開設J Life Mart聘請婦女擔當日常營運工作，並擺賣婦女親手製作的小手作，「區內婦女多數從事服務性行業，工時長，薪金低，部分更加係無業或者攞綜援，所以我會開班教佢哋電腦、英文、商業營銷，等佢哋有門手藝。」

J Life Mart的成立為傳授基層商業知識，憑藉個人手藝自力更生、擺脫貧窮。(高仲明攝)

由選料、學習美感，到聘請導師教授婦女畫紙樣、縫製手工製品，再由Elli傳授定價、網上銷售秘笈，J Life Mart不但已經做到自負營虧，更有婦女開始停止領取綜援，靠自己雙手自力更生。

啟愛共融社區中心（J Life）為一間非牟利機構，服務範圍包括食物、物資、教育及社區支援，現租用深水埗多個地方為區內基層家庭提供有關服務。由於J Life服務繁多，但只有7名全職員工，全靠認同理念的受助人擔任義工協助，才得以營運。而租金佔經營開支最大部分，無任何政府資助，主要靠私人及企業捐款支持。

如您認同J Life的理念，請即登入「01心意」平台支持愛「深」同行 - 食物和物資援助計劃。現在您每捐出$100，即可幫助1個5人家庭一天的膳食！越多人響應，就越多人受惠！

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