【區議會選舉．洪福】泛民奪元朗新屋邨議席　破新移民藍區困局？

近年新屋邨常被視為新移民重鎮，民主派人士落區屢被視為弱勢。首屆洪福區議會選舉，民主派候選人陳樹暉以1780票，以166票之差，壓倒資源優厚民建聯徐君紹，成為首任洪福民選區議員，屬少數在新公屋屋邨區勝出的民主派候選人。 早於點票開始，已有街坊在高層住宅大叫「一號！」學運領袖落戶新屋邨年半報捷，當晚點票站歡呼聲振耳欲聾，近百街坊下樓祝賀。他的新屋邨經驗又有何不同？洪福能否成為民主派新公屋做區模式？ 攝影：黃舒慧

2019年區議會選舉洪福選民人數為4,852人。全日累積有效票為3,428票，投票率逾七成。最終，1號候選人朱凱廸新西團隊、民主動力陳樹暉得票1,780票；2號候選人獨立潘茜甄，被視為陳樹暉Plan B，得12票；3號候選人民建聯徐君紹得1,626票。

周一零晨，洪福點票站主任宣佈陳樹暉勝出選舉後，半百支持者在點票站內振臂歡呼。（黃舒慧攝）

新屋邨政治動員效果未彰：民主派未見優勢

有別於民主派翻盤大勝的宏觀賽果，在各大新屋邨的微觀戰果，建制、民主派平分。今年全港新增21個民選選區議席，當中多個新增選區主要涵蓋新公共屋邨，包括屯門欣田、元朗洪福、沙田水泉澳與乙泉、觀塘安達及安泰。當中，民主派僅得沙田區政盧德明奪水泉澳、沙田區政丘文俊奪乙泉、朱凱廸新西團隊、民主動力陳樹暉奪洪福，共三席。

六席新公屋屋邨新選區戰果 屯門欣田：民建聯賴嘉汶以2,203票，撃敗1,865票的‵民主黨盧偉明、611票的實政圓桌 黃梓雋。 觀塘安達：民建聯許有為以3,499票，撃敗2,393票民主派蕭浩然、43票劉伯遠及38票李承璋。 觀塘安泰：被視為與建制關係密切的林瑋以2,901票，撃敗2,241票的民主黨林冠存。 元朗洪福：朱凱廸新西團隊、民主動力陳樹暉得票1,780票，撃敗1,626票民建聯徐君紹及12票的獨立潘茜甄。 沙田水泉澳：沙田區政盧德明以3,101票，撃敗3,069票的工聯會鄧家彪及14票獨立雷奕芳。 沙田乙泉：沙田區政丘文俊以5,280票，撃敗2,673票的新民黨梁昊佳。

點票期間，洪福選區民主派陳樹暉神色凝重。他終以166票險勝建制派對手。（黃舒慧攝）

元朗洪水橋新屋邨洪福是少有民主派勝出的選區。投票日當日，民主派洪福候選人陳樹暉受訪時卻已對選情樂觀。「除咗政治票，黃絲票源多，好多係平時見開見熟嘅街坊」，他按前往投票的街坊臉孔分析道。

元朗洪福邨於2015年入伙，屬洪水橋新發展區一部分，候任區議員陳樹暉則於2018年展開他的地區工作。一年半後，他的選舉團隊幾近全為洪福街坊。

陳樹暉的選舉團隊幾近全為洪福街坊。（黃舒慧攝）

+ 8 + 7 + 6

從DQ陰霾到逆轉勝：街坊團隊核心主婦任Plan B

近年政治氣氛持續收窄，陳樹暉頂著「朱凱廸新西團隊」名銜落區之初，DQ與否早與其如影如隨。團隊一度憂慮，學運出身的陳樹暉會成為新的DQ紅線，尤其旗幟上的「朱凱廸」去年底參選鄉郊村代表更選舉時被DQ。有當區家庭主婦為團隊精神領袖，甚至披甲任其Plan B。

洪福開荒家庭主婦潘茜甄是陳樹暉的Plan B，洪福2號候選人。（黃舒慧攝）

洪福開荒師奶：唔係今日有糉就支持你

洪福開荒家庭主婦潘茜甄是陳樹暉的Plan B，洪福2號候選人。「我唔係要禮物呀，我係要有冇願景呀。」潘女士說。早於2015年，陳樹暉仍未落戶洪福，潘女士已因洪福建巨型垃圾站選址爭議，而加入區內街坊組織「洪水橋洪福邨關注組」。

陳樹暉獲勝後，潘茜甄淚灑當場。（黃舒慧攝）

當年，洪水橋擬建一個約6層高的垃圾收集中心，但其選址距洪福邨僅一分鐘步行路程，但區內居民卻投訴無門。潘女士解釋，當年洪福被歸入屏山南選區，最後自動當選的屏山南建制派區議員張木林卻未有理會洪福街坊的聲音，因為2019年區會選舉洪福已不再在屏山南選區。經此一役後，她認為當區區議員有要求，「唔係區議員想點，係我哋街坊想點。唔係今日有糉就支持你 」。

陳樹暉卻認為，新屋邨有新邨的可能性。（黃舒慧攝）

新邨可能性：有機會參與新屋邨組織網絡

一年半前，陳樹暉以民主派社區幹事落區後，便與有社區意識的街坊組織「洪水橋洪福邨關注組」合作。陳樹暉卻認為，新屋邨有新邨的可能性，「組織網絡未成型，未被建制派盤踞。新邨係一個仲develop緊嘅野，你仲可以介入佢地呢個成長過程。」

自落區以來，陳樹暉從沒政治潔癖，不時把社會議題帶回洪福。他曾在洪福辦東大嶼填海討論會，結果意外吸納40名街坊成為義工。

有小孩扮恐龍拉票，結果有街坊鬧陳樹暉利用小朋友。陳指平日街坊都會與小孩一起幫忙，「佢地完全冇睇我哋平時點相處。」（黃舒慧攝）

新移民佔兩成仍取勝：工作不分群體

然而，新屋邨屢被視為新移民基地，洪福新移民比例佔全邨24%。陳樹暉曾在受訪時指，反修例風波後曾有新移民街坊不再與之談話。對於在高比例的新移民屋邨獲勝，他認為是與其地區工作有關。他指，或與對手民建聯徐君紹做區方法保守有關，一天只擺一次街站，「只針對區內特定群體，用選舉選票策略方法去界定自己工作。點解我會同班小朋友咁熟？原因就係我派傳單埋畀佢哋，後來派到佢哋爸爸媽媽都識我。」他分析，自己成功因地區工作吸納中間選民及建制「藍票」。

民建聯徐君紹當日有不少中老年拉票團，陳認為不少亦非當區居民。（黃舒慧攝）

少數族裔小孩扮紙恐龍拉票

投票日當日，曾有本地、新移民與少數族裔小孩組成紙皮恐龍小隊，可謂是陳樹暉選舉工程的亮點。陳樹暉指，自己與南亞洪福街坊均屬好友，「佢哋唔係想有特別treatment，唔想特別異於常人，都係一般相處。」過去，曾有尼泊爾街坊不懂申請4,000蚊援助計劃，而向他求助，「其實好簡單只係幫手畀張英文表，只係平時冇人會咁做」。

本地、新移民與少數族裔小孩曾組成跨種族紙皮恐龍小隊，為陳樹暉拉票。（黃舒慧攝）

那尼泊爾裔家庭如今都成為陳樹暉朋友。女兒到街站問： "Where is Eddie?” ，幼子則扮成紙皮恐龍、踏著滑板穿梭邨內拉票，高呼「一號！一號！一號！」。少數族裔選民只佔洪福選民47人，不過陳樹暉勝選後，卻有多名南亞裔成年街坊特意到場擁抱恭賀。

有多名南亞裔成年街坊特意到場擁抱恭賀陳樹暉勝選。（黃舒慧攝）

奪元朗區議會控制權 倡地區工程資訊透明化

承接反修例浪潮，民主派於多區區議會奪得過半議席，被視為是香港市民的政治表態。他坦言最希望推動地區工程資料透明化，讓市民大眾能監察地區工程進度，打破多年來形同閉門處理的工程排期。「呢一個係一個幾好機會，再駁遠啲去再大的制度，即係點解呢啲咁普通嘅嘢要搞咁耐？」

洪福投票率逾七成，比全港投票率稍高。（黃舒慧攝）

「知得多嘅人係有責任同人講多啲」

「我想盡力將問題呈現」，陳樹暉指希望讓街坊直視制度問題。他以邨內缺中銀櫃員機為例，房署多做一步，加固地基便能解決問題，卻至今仍未解決。「知得多嘅人係有責任同人講多啲」，他希望街坊直視制度內的問題，不只是「成功爭取」與否，而是為何不能「成功爭取」。「知得多而唔講係隱瞞一部分，正如今年四月垃圾站設計方案，民建聯講都冇講過」，他說。

投票當日，有長者向陳樹暉抱怨未有登記做選民，無法投票。陳笑言，稍後再協助他。（黃舒慧攝）

陳樹暉的支持者涵蓋不同年齡層。（黃舒慧攝）

「我想建立地區居民為本的實力，而唔係當居民、互委會係樁腳。」洪福邨候任區議員陳樹暉說，希望在新屋邨建立一股無論建制或民主派都獲得尊重的地區居民實力。