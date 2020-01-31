【周五心意】佳節不許你一人 年青人化身成「乖孫」送暖

農曆新年本應是喜慶團圓的節日，一眾親友聚首一堂，享受天倫之樂，但對晚年孑然一身的獨居長者而言，佳節氣氛卻往往令他們倍感孤單。為了讓獨居長者感受到社會對自己的關愛，有慈善團體每逢節日前夕，均會帶同小朋友探訪獨居於長者住屋的「老友記」，並送上棉被、福米等物資，支援其生活的同時，更希望藉此與長者分享佳節喜悅，讓他們明白到自己並無遭時代巨輪所遺棄。

米“耆”行動 - 獨居長者支援計劃

收到棉被好開心，張舊被用咗10幾年喇，唔捨得換。宜家有張新被，可以將舊嗰張放喺底瞓，會暖好多。 冰姐，獨居長者

83歲的冰姐獨居在長者住屋已達19年，縱然獨居生活自由自在，更避免了兒子因婆媳相處問題而左右做人難，但她亦坦言日子過得頗為苦悶，「我成日都坐喺大廳，睇住啲人行嚟行去，有時都會悶，但冇辦法。」冰姐續指，自己平時甚少離開長者住屋所位處的社區，在大廳坐到悶，便返回房間看電視、聽收音機，日復日過著同樣的生活，最期待的是女兒每年從加拿大回港探望自己，以及慈善團體前來探訪的日子。

冰姐原與兒子同住，惟「相見好，同住難」，為避免婆媳衝突，冰姐於19年前便搬至長者住屋獨居。縱然最疼愛自己的女兒每年都會從加拿大回港探望，但冰姐亦坦言，獨居生活令她感到孤單，幸匡懷（慈善）基金每逢節日前夕均會探訪，讓她感到一絲溫暖。（黃寶瑩攝）

冰姐年輕時曾在洋行任職打字員，至20歲結婚後，便辭職專心相夫教子，過著簡單快樂的生活。惟好景不常，丈夫於冰姐30歲時離世，「一個女人仔湊住5個仔女，咁耐冇做嘢，邊有洋行肯請，唯有煮飯、住家工咩都做，但老咗，啲仔連冬至都冇打電話畀我。」每當感到孤單時，冰姐總會望著家庭照說話，想像兒孫就在自己身邊，「平時好少同人講嘢，所以今日好開心，有咁多人同自己傾咗好耐計。小朋友仲送咗棉被同米畀我，（包米）夠食成個禮拜啦！」

採訪當日，匡懷（慈善）基金向冰姐及其他獨居長者送上棉被、枕頭、福米等日用品，令冰姐非常高興，更直言自己「10幾年都冇冚過新被」。（黃寶瑩攝）

探訪送禮 支援長者身心需要

長者一個人住，好多嘢爛咗都唔捨得換。而且，佢哋行得耐會腳痛，雙手又退化冇力，拎唔到重嘢，所以我哋會送米、毛巾、淋浴露等日用品，希望減輕佢哋經濟同體力上嘅負擔。 韋雪怡（Nicola），匡懷（慈善）基金秘書

有別於一般安老院舍探訪服務，匡懷（慈善）基金（下稱：匡懷）的「米"耆"行動 - 獨居長者支援計劃」（下稱：「米"耆"行動」）致力關懷獨居於長者住屋的基層長者，希望能將福袋直接送到他們手上，確保所有捐款能用得其所。匡懷秘書韋雪怡（Nicola）表示，長者住屋的「老友記」不是單身，就是喪偶、無兒女關心，晚年過著孤苦的生活，部分更只依靠綜緩、長者生活津貼等援助維生，亟需要社會各界的關心和幫助。

「我哋喺2017年開展呢個計劃，當初係因為其中一位創辦人特別關心老人家，見到基層獨居長者嘅情況，好想為佢哋做啲嘢。」縱然這位善心人李明輝先生已不在人世，但其善心已令逾2千名長者受惠。而匡懷亦致力延續對方的初心，除了在佳節前送暖，一解長者「每逢佳節倍思親」的孤寂，更會恒常探訪獨居長者，向他們送上包含日用品的福袋，期望能改善其生活。

Nicola（右）憶述，曾有位伯伯登記領取冬至及聖誕禮品包，並滿心歡喜等待匡懷義工前來探訪。但伯伯卻在冬至前數天突然離世，「好心悒，只差幾日都等唔到，呢個愛要及時嘅道理，亦係我哋希望協助籌備同參與探訪嘅年青人能夠明白嘅。」（黃寶瑩攝）

第二梯隊 延續匡扶弱勢的初心

我哋嚟探佢哋（獨居長者），令到佢哋好似多咗個孫仔孫女咁。每次見到佢哋咁開心，我都會覺得好滿足。 晞彤，匡懷（慈善）基金親善大使

「米"耆"行動」另一特別之處是探訪時會有兩位小小親善大使化身成長者的「孫仔孫女」，與「老友記」聊天、送上禮物，讓對方感到溫暖。Nicola表示：「一開始冇諗過老人家見到小朋友開心過見到我哋（成年義工），當正佢哋係自己孫仔孫女咁，於是（匡懷）主席就邀請一對仔女擔任親善大使，希望可以氹到更多獨居長者開心。」

兩位親善大使晞彤和永晞今年分別12歲和11歲，縱然學業繁重，但兩姊弟仍抽空出席佳節前的探訪活動，「入得嚟呢度嘅都係冇仔女喺身邊，甚至過時過節都冇人理，好孤獨。所以我哋想嚟同佢哋傾計，等佢哋好似多咗個孫仔孫女咁。」能夠令獨居長者重拾歡顏，固然是很有滿足感，但原來探訪過程亦讓兩位親善大使體會到生命無常，並學懂珍惜眼前人的道理。

「試過探訪當日派禮物包，叫到某個公公婆婆個名時，佢哋冇出現到，後來先知原來佢哋已經過咗身。聽到嗰下好唔開心，明明幾個月前先同佢哋好開心咁相處過。」為了不再留下遺憾，晞彤和永晞每次探訪都會盡力為獨居長者帶來歡樂。早前，兩姊弟更與多名「90後」和「00後」的年青人一同準備大量聖誕卡，並親手寫上各種祝福字句，祝願一眾「爺爺嫲嫲」有個美好的佳節。

被問及當初答允成為親善大使的原因，晞彤（右）表示，自己非常認同匡懷匡扶弱勢，且全無行政費的理念，故希望自己亦能出一分力，為獨居長者帶來歡樂。而永晞（左）更立志成為匡懷的第二梯隊，繼承已故創辦人李明輝先生的遺志，延續對方對長者的關心。（黃寶瑩攝）

正值農曆新年，就讓我們在感受節日氣氛的同時，亦向冰姐、梅伯等獨居長者送上一封$50利市，用行動為他們的佳節增添溫暖。請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持匡懷（慈善）基金的「米“耆”行動 - 獨居長者支援計劃」，讓基層獨居長者能於佳節前夕獲發福米、棉被、枕頭等日常用品，與他們分享快樂新年。

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