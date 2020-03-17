【同心抗疫】籌集「心意抗疫包」　助清潔工、長者抗疫

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診人數已逾18.2萬。港大微生物學系講座教授袁國勇近日直指，疫症已在世界各地大流行，難以截斷傳播鏈，預料今次疫症將會是一場「持久戰」，或要待大部分人受感染並獲得天然免疫抗體後，疫情才會有所緩和。面對著疫症威脅，市民只能做好防護措施，戴口罩、勤潔手，減低自己受病毒感染的風險。
然而，目前各地民眾紛紛搶購防疫物資，部分國家更限制出口，造成本港貨源不足、售價高企，更令清潔工友、基層長者、視障及輪椅人士等弱勢面對「有貨搶唔到、搶到買唔起」的困局。有見及此，「01心意」推出籌募「心意抗疫包」的「周五心意」項目，為4間支援上述弱勢社群的慈善團體籌款購買酒精搓手液和消毒洗手液，期望能助弱勢渡過「疫境」。
防疫裝備不足 在陰霾下為港人守住防疫最前線
工友係最基層嘅一群，冇時間去排隊買口罩（等防疫物資），更負擔唔起（炒價）。但佢哋嘅工作會接觸到病毒、細菌，每日都擔驚受怕。
清潔工友每日為我們清潔街道、維持公共衛生，部分更需要到「疫廈」進行清潔工作、收集居家檢疫人士的垃圾，是防疫最前線的重要一員。惟在價低者得的外判制度下，清潔公司往往為壓低成本，而減少工友的保護裝備和防疫物資，導致開工時經常接觸垃圾、髒物的工友每日都曝露在疫症危機之中。
為保障工友安全，香港婦女勞工協會（下稱：協會）自疫情開始以來，已積極採購口罩、酒精搓手液等防疫物資，並向工友免費派發，期望能讓他們安心地為港人守住防疫最前線。惟相關服務並無政府資助，且物資來貨價格高企，如沒有公眾支持，將難以惠及更多工友。有見及此，「01心意」邀請協會成為是次「周五心意」其中一間受惠團體，鼓勵公眾為工友選購「心意抗疫包」，與他們共渡「疫境」。
基層長者欠支援 正待善心人施予援手
一般人唔難買到嘅酒精搓手液、消毒洗手液，對長者嚟講係奢侈品，有部分長者甚至從來都冇接觸過搓手液。
感染新冠肺炎後較易出現嚴重併發症的長者，是另一個疫症下的急需公眾施予援手的社群。他們一生營營役役，大部分晚年時飽受長期病、身體機能退化等問題所困擾，難以長時間排隊輪候防疫物資，甚至無法如一般市民般到超市、藥房等搶購日常用品，「老人家對腳唔好，經常都要靠扶手、欄杆借力，但佢哋好多都冇酒精搓手液，唯有教佢哋唔好摸塊臉。」
經常與基層長者接觸的食德好項目主任潘子鎂表示，部分長者接收到的資訊有限，即使區內有團體派發抗疫物資，往往亦待派發完畢才知悉，更遑論跨區到旺角、尖沙咀的藥房購買，「佢哋好多唔識搭車去其他地方，當自己嗰區冇防疫用品賣，就只能夠減少外出次數，結果令佢哋連落樓下行吓、同街坊傾計嘅僅有娛樂都冇埋，生活變得更加苦悶。」她呼籲社會各界關注基層長者的需要，並向他們送上「心意抗疫包」，助他們安然渡過「疫境」。
長者大多體弱，難以長時間排隊輪候防疫物資，亟需善心人施予援手，向他們送上「心意抗疫包」。（資料圖片）
有彩蛋！ 《法證先鋒IV》眾演員籲公眾捐助弱勢
由各位善長經「01心意」平台捐贈的「心意抗疫包」已陸續送達4間受惠慈善團體，並將由相關團體安排發放予清潔工友、基層長者、輪椅及視障人士，讓弱勢社群感受到社會對他們的關愛。而一眾充滿善心的《法證先鋒IV》演員亦拍片支持是次項目，呼籲公眾向弱勢送上「心意抗疫包」，讓他們感受到人間有情！
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抗疫是全個社會的事，只有同心才能成功！請即登入「01心意」，捐款支持香港婦女勞工協會、食德好、自強協會，以及香港失明人互聯會的籌募「心意抗疫包」項目，同心抗疫，以減低疫症在社區傳播的風險。您的善款將直接落入「01心意」平台4間服務弱勢社群的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。
*有關詳情請參閱項目內容
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2. 食德好 - 【心意抗疫包籌募】長者｜慘受清貧、身體衰退所困
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4. 香港失明人互聯會 - 【心意抗疫包籌募】視障人士｜無力與大眾搶購物資
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