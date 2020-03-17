【同心抗疫】籌集「心意抗疫包」　助清潔工、長者抗疫

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診人數已逾18.2萬。港大微生物學系講座教授袁國勇近日直指，疫症已在世界各地大流行，難以截斷傳播鏈，預料今次疫症將會是一場「持久戰」，或要待大部分人受感染並獲得天然免疫抗體後，疫情才會有所緩和。面對著疫症威脅，市民只能做好防護措施，戴口罩、勤潔手，減低自己受病毒感染的風險。

然而，目前各地民眾紛紛搶購防疫物資，部分國家更限制出口，造成本港貨源不足、售價高企，更令清潔工友、基層長者、視障及輪椅人士等弱勢面對「有貨搶唔到、搶到買唔起」的困局。有見及此，「01心意」推出籌募「心意抗疫包」的「周五心意」項目，為4間支援上述弱勢社群的慈善團體籌款購買酒精搓手液和消毒洗手液，期望能助弱勢渡過「疫境」。