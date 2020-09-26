國際間皮瘤關注日│全港僅餘16病人　女患者：沒頭緒從何得病

石棉是一種堅硬、防火、耐腐的物料，過去被廣泛應用於世界各地的建築業、製造業和航運業，香港亦不例外，一些舊式樓宇內的籠架、簷篷或天台搭建物中就常有以石棉製成的波紋石棉瓦片。不過，長期吸入石棉或會引起嚴重疾病，間皮瘤就是其中一種。 間皮瘤的潛伏期長，醫治亦困難，根據數字，現時香港只有約16人患有這種罕見癌症。早年世界衛生組織將石棉列為一級致癌物，而香港現時亦已全面禁止進口、轉運、供應和使用所有種類的石棉和含石棉物料。但即使如此，一些現存樓齡達30年以上的舊樓，仍有機會有石棉殘留。肺積塵互助會希望透過響應國際間皮瘤關注日，引起社會對間皮瘤病人的關注。

間皮瘤是胸膜或腹膜間皮層細胞生出來的良性或惡性疾病，惡性胸膜間皮瘤的形成，或因工作而暴露於石棉有很大關係，但當中亦有懷疑是社區感染的個案。醫管局的資料顯示，在2006年至2015年間，香港共有232宗間皮瘤個案，而根據肺積塵互助會提供的資料，現存的間皮瘤病人只有約16個。

今年67歲的李佩雲，過去曾任製衣工人，其後到了老人院舍工作，近年退休後，一直忙於照顧家庭和孫兒。她表示，過往一直有跑步做運動的習慣，但在2017年，某天她如常跑步時覺得「谷住」、透不過氣，後來連日常步行也感到氣喘，「嗰時仲唔為意，以為係普通唔舒服。但係照完肺，醫生就寫紙叫我入院，原來有嚴重肺積水。」

李女士表示，不知道自己是否、或從何接觸石棉，也不明白為何會患上間皮瘤。（呂諾君攝）

肺內滿布腫瘤 醫生稱手術難度太高只可化療

李女士憶述，當時醫生抽取積水化驗，說水有炎症，後來發現積水了浸半邊肺之餘，肺內亦有很多腫瘤，就連醫生也很驚訝。「醫生話冇得做手術，因為要起肺膜同埋要切一邊肺，難度太高，只可做化療。」於是她完成了6次化療，情況稍有好轉，但只要一停藥癌細胞又再活躍。現時她仍要每星期到瑪麗醫院接受鞏固治療，雖然時有出現肚瀉、口腔易損等的副作用，但慶幸現時所用的藥物在政府的資助計劃內，且暫未出現抗藥性，否則或需轉用費用高昂的免疫治療。

「真係毫無頭緒（在哪接觸石棉），又冇做過建造業，醫生問我有冇住過舊樓，係以前住過徙置區囉。」李女士指，患病後心情複雜且無奈 ，形容是在「不接受之中又要接受」。而到了現時，即使她定時接受化療都只是治標不治本，無法根治病情，重重覆覆到醫院抽血、檢查等很是折磨，類固醇藥物亦令她的血糖變得難以控制。不過李女士認為，自己已算是十分幸運，「見到有啲人試好多藥都唔得，曾經醫生都話我剩返半年至4個月，𠵱家返轉頭睇好似已經賺咗。」

一些在80年代前建成的舊樓，現時或仍有石棉物料殘留。含石棉物料在正常情況下不會對健康構成威脅。但如受到干擾，暴露在外的石棉物料會釋出能長時間浮游於空氣中的微細石棉纖維。吸入石棉纖維可引致嚴重疾病。（資料圖片/吳鍾坤攝）

舊樓大廈仍留有石棉物料 任何人都有機會患上間皮瘤

肺積塵互助會項目經理馮凱姍指，現時香港不少舊樓大廈仍然有石棉物料殘留，即使不是建造業或其他有可能直接接觸石棉的工人，市民仍有可能在社區中受到感染。馮表示，現時香港只有約16名間皮瘤患者，而部分患者之間其實找不到相關連的地方，恐怖之處在於不何如何和何時得病，任何人都有機會患上；而雖然現時肺塵埃沉着病補償基金會為患者提供援助，但一般而言因手術、醫治難度高，患者都難以負擔醫療費用和其他開支，因此希望能喚起社會對間皮瘤的更多關注和認識。

每年的9月26日是國際間皮瘤關注日，今年肺積塵互助會亦是全香港首次發起響應活動。該會呼籲市民在社交平台中下載國際間皮瘤關注日標誌，並更改為社交平台的個人頭像，希望透過社區的力量，讓大家對間皮瘤的認知加深，同時將間皮瘤的資訊傳遞至身邊的人。

請捐款支持罕見癌症間皮瘤患者的醫療開支，支援病人在手術、化療、免疫治療和服用鏢靶藥等的治療需要。