國際間皮瘤關注日│退休船廠工憶鋸石棉鼻水變白：以為咳出嚟冇事

石棉過去常被用作隔熱、隔電、吸聲、防火等的建築物料，但它對健康的禍害，過去並未為人注意。不少人因長期在石棉環境下工作，患上肺癌、間皮瘤和石棉沉着病等的嚴重疾病，而疾病癥狀可能在暴露於接觸石棉後大約10至40年才出現。 在船廠工作近50年的黃伯，憶述自己17歲時在船上當學徒，當時是零裝備接觸和切割石棉物料。那個年代連外科口罩亦欠奉，大家工作至上，直接吸入石棉粉末令鼻水、口水變白也當沒事。但黃伯到了數十年後才來發病，他於一年前發現患上間皮瘤，右肺積滿血水亦滿布腫瘤，在子女和太太支持之下，用了近150萬元做高難度手術才慢慢康復，「以前日做夜做，諗住退休先嚟陪屋企人，如果咁就玩完，真係好對唔住太太。」他如此說道。

今年72歲的黃伯，年輕時在船廠當學徒曾接觸石棉，去年被確診患有間皮瘤。（呂諾君攝）

●間皮瘤是胸膜或腹膜間皮層細胞生出來的良性或惡性疾病，惡性胸膜間皮瘤的形成，或因工作而暴露於石棉有很大的關係。醫管局的資料顯示，在2006年至2015年間，香港共有232宗間皮瘤個案，而根據肺積塵互助會提供的資料，現存的間皮瘤病人只有約16個。 ●世界衛生組織已將石棉列為一級致癌物，現時香港已全面禁止進口、轉運、供應和使用所有種類的石棉和含石棉物料。

今年72歲的黃桂中（黃伯），自1964年開始在太古船塢工作，由17歲一直做至62歲才退休。加入船廠做學徒的首兩年，他要跟隨師父製作傢俱、房間間隔，以及船上的隔熱保護。黃伯指，船上所用的白色隔熱板，鋸下去會有粉末飄出，但做學徒一心只想「搵到啖食」， 當時對那些是甚麼物料、對身體有沒影響也不認識，「後來先知，嗰啲叫做石棉板。」

艙內鋸石棉板塵土飛揚 工人零裝備直接吸入

那時船艙內沒有抽風設施，也沒有「豬咀」保護工人，艙內不時塵土飛揚。每天早上8時工作至晚上10時，黃伯和其他工人長時間直接接觸、吸入石棉物料，「成口成面連喉嚨都有，咳出嚟嘅口水、痰、鼻水都係白色，嗰時以為咳出嚟就冇嘢。」一班工人每天「食完飯又開工」，都不知道如此工作是對身體有害。

其後黃伯獲調到公司廠房工作，間中仍有接觸石棉物料，到了80年代政府開始立例管制石棉的使用， 「例如船上要清除石棉物料，就要搵一組人全副裝備同有齊抽風系統先可以做。」黃伯指，那時他也曾照肺，但並沒出現異常，後來他受公司的英國高層賞識，加入寫字樓做畫圖和監督工作，在自學機電知識後，更成為了修理總管，慢慢也忘記了自己曾接觸石棉層。到了2010年黃伯離開公司，正式宣告退休。

半邊肺積滿血水 腫瘤內發現疑為石棉物質

「咁多年嚟咩事都冇。」黃伯指，過往有不定期進行身體檢查，亦不時行山做運動。但到了2019年6月身體情況卻突然轉差，「一開聲講嘢就好似濁親咁，個女同我講嘢，我都完全冇氣應佢。」女兒帶他找專科醫生照肺，發現右邊肺內80%有積水，醫生抽取積水化驗，卻「一直泵都係紅色血水」。此外，醫生告知他右肺底部有六粒腫瘤，進行切面檢查後，發現腫瘤內有些白色物質，「化驗師就問我有冇接觸過石棉，我話有，大約54年前啦！估唔到咁耐之前到呢刻先有病！」

醫生先是替他開刀進行切除手術，其後亦進行了6次化療及標靶藥治療，醫藥費前後近150萬元。「以前我好勤力工作，日又做夜又做，冇乜時間陪太太......好多謝太太湊大兩個仔女，如果咁就玩完，真係好對唔住太太。」而去年7月28日黃伯順利完成手術，碰巧就是太太生日，「份禮物就係送咗我嘅生命返過去。」雖然手術後他的氣力大不如前，但他慶幸現時康復情況良好，每天亦很努力做原地踏步、拉筋等運動，希望維持身體健康。

每年的9月26日是國際間皮瘤關注日，今年肺積塵互助會亦是全香港首次發起響應活動。該會呼籲市民在社交平台中下載國際間皮瘤關注日標誌，並更改為社交平台的個人頭像，希望透過社區的力量，讓大家對間皮瘤的認知加深，同時將間皮瘤的資訊傳遞至身邊的人。

請捐款支持罕見癌症間皮瘤患者的醫療開支，支援病人在手術、化療、免疫治療和服用鏢靶藥等的治療需要。