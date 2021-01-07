沙灣泳棚前路未明　老牌泳手、大學教授同場暢泳：我一定要游水

馳車駛過域多利道，港英年代的政治部「白屋」已改建成高等學府，兩旁的建築物依然高不可攀，但當你走過趙苑，就會發現巴士站旁的一條梯級，逐級順台階而下，終點是一處未經開發的海岸線，海上一點紅、一點黃，細看竟是一個個在海中暢游的泳客。岸邊的泳棚簡陋而和諧，樹立逾半世紀的泳棚，近來起了暗湧，眾人人去向未明......

位於港島西大口環一的沙灣泳棚，近日起了暗湧。（黃景洪攝）

沙灣泳棚位於港島西大口環一隅，和著名的鐘聲泳棚一樣，是上世紀中期熱門的游泳設施，泳棚通常設有基本的更衣、沐浴設施，並在海岸設有一條小橋方便泳客下水，據統計，在1950年代香港一共有約10個泳棚，分佈於西環、阿公岩、荔枝角一帶，在水質惡化以及沿岸土地發展等因素影響下，泳棚自此買少見少。

2019年，有香港「飛魚王子」之稱的方力申以10小時43分06秒完成香港環島泳45公里慈善挑戰，當時起點和終點均設於沙灣泳棚；石灘近年更成為市民其中一個日落打卡秘景；還有一班風雨不改，每日前來游早水的街坊，彷彿就是一個社區小樂園。可惜的是，沙灣泳棚最近前路未明，去留間起了暗湧。

89歲的炳叔，曾經是年紀最大的元旦冬泳參加者，他去年自覺年紀老邁，宣布「退休」不再參賽。（黃景洪攝）

早上8時，梁炳兆施施然地從石灘走來，到達一個石堆前停下脫衣，「你唔使入去換衫咩？」「我着咗游水褲嚟！」當他知悉政府有意清拆泳棚建築，當刻顯得有點驚訝，「哎呀，咁點搞呀？」

「我依家89歲，就嚟90歲啦，我同譚炳文一樣有個炳字，李香琴無啦，李香琴走咗。」（黃景洪攝）

89歲泳手 每早到沙灣泳棚是個寄託

梁炳兆自1962年在西環鐘聲泳棚開始游水，水齡近60年。現居於西環的他，近年獨愛到沙灣泳棚游早水，話貪沙灣「有水流乾淨啲，無積邋遢」。下水前梁炳兆翻翻手上的報紙，再在暖水壺倒出熱茶，預備上水時飲一杯暖身，「我依家89歲，就嚟90歲啦，我同譚炳文一樣有個炳字，李香琴無啦，李香琴走咗。」

梁炳兆參加過三十多屆元旦冬泳，是最年長的參加者之一，直到去年自覺年紀大，於是正式宣布「退休」，不再參加游泳賽事，「我依家唔游得幾耐，游十分鐘到就上嚟，年紀大體魄冇咁好。」除了打風、去旅行，梁炳兆基本上年中無休，日日都去游早水，「習慣咗要來浸吓先精神，好似食白粉咁」。對梁炳兆而言，每日早上到沙灣泳棚就是一個寄託，他表示無論泳棚的去向如何，梁伯還是會堅持故我繼續前來游水。

葉兆輝：泳棚有實質需求

一名泳客以自由式向梯台方向游去，上水後靠近一看，竟然是香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝。原來學校的泳池因疫情關閉，非游水不可的他唯有轉戰沙灣泳棚，每日清晨到海邊游水就成為他的例行公事，「你唔關商場，但係關游泳池、沙灘，沙灘對一啲老人家嚟講絕對係命脈，唔單止係心靈寄託，而係有一個實質需求，因為佢真係要做運動。好似我咁樣，我一定要游水，唔係我成朝都做唔到嘢。」

到沙灣游泳是不少老人家的日常寄託。（黃景洪攝）

相比起管理嚴密的學校泳池，沙灣泳棚就是一個富有人情味的小社區，「係為所有人，你只要唔整污糟地方都歡迎嚟」。他提到在幾個月前的一個清晨，有泳友帶來一壺薑茶給大家暖暖身，而葉兆輝自己亦慢慢成為這群體的一員，「我哋見到伯伯咁樣（赤腳落水），就買咗啲鞋畀佢哋，驚佢哋刮腳」，這種無分你我的精神，彷彿就如舊時代的香港般單純而可愛，「其實佢唔識你，但因為個地方聚到一班人喺度，而呢班人都係真係愛個地方。」

「我嚟到嘅時候覺得好感恩，有一班人打理個咁好嘅地方畀大家用，我哋知道係僭建，但係唔阻礙其他人，亦唔產生環境衛生問題，係有其他作用，咁點解要打爛佢呢？」

葉兆輝認為泳棚無論在心理、生理上都對長者有實質需求。（黃景洪攝）

泳客：望達官貴人手下留情

海浪從遠處搬來砂石，形成如沙灣一樣的石灘，灘上的人同樣為泳棚默默付出，點滴累積成現時的模樣，石橋、泳棚、淡水缸，服務一代又一代泳客。每位上水的泳客，例牌會到泳棚前的水缸沖身，問到泳棚的歷史，泳客通通表示至少有幾十年，甚至能追溯到戰後時期，「前人整水 （缸）引山水落來，我哋享受咋，有時候打風（泳棚）冧咗，我哋都會幫手整返」。

其中一名泳客袁先生表示，早於70年代已經見到泳棚存在，從事運輸業務的袁先生，在退休前經常會將貨車停泊在大口環，然後綑着海岸邊走回西環住家，他笑言現時只會乘小巴往來，「唔得啦，依家比七幾年高咗米幾水」。

袁先生表示在退休前經常會將貨車停泊在大口環，再綑着海岸邊走回西環住家，但到退休後才正式前來游泳。（黃景洪攝）

「點解要拆呀，尤其是咁凍天氣一定要入去換衫」，望着泳棚上懸掛的請願字條「願望大官貴人手下留情，此乃為泳後作更衣之用，長者們為健康常來運動」，眾人都流露些許擔憂，「唔游水腳痛呀，習慣咗」。

司馬文：冀當局寬容對待社區設施

南區區議會副主席司馬文日前在Facebook發文，表示地政總署有意清拆沙灣泳棚，正致力說服當局保留這社區設施，司馬文更親身落水與泳客眾樂樂。他表示，近日有政府部門清拆泳棚附近的違法建築物，相信兩者之間存在關聯。他期望有關當局能容許泳棚繼續存在。

地政總署發言人回覆香港01查詢時表示，有關的泳棚及碼頭搭建在未批租的政府土地上，港島西及南區地政處正諮詢相關部門，以作適切跟進。