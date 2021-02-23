【饑饉30】與星捱餓矚目難忘 重溫昔日集體回憶

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-02-23 18:00

年度大型慈善活動「饑饉30」是不少香港人的集體回憶！在市面上，亦不難找到與活動相關的紀念品。也許您曾幾何時也是饑饉營的座上客，與群星做過營友，陶醉聽音樂，通宵捱肚餓。就讓我們一齊重溫當年難忘回憶！

那些年的珍藏明星閃卡及黑膠碟

風靡8、90年代的追星潮物 YES!Card，默默紀錄了過往「饑饉30」的眾星風采。在網上仍能發現一些罕見珍藏，例如當年周慧敏和李蕙敏身穿饑饉Tee，她們的迷人倩影，滿載一代人的青春回憶。同時期，很多人於收音機追聽流行歌和廣播劇，支持他們的女神和偶像。原來早在1985年，「饑饉30」更推出過黑膠唱片，由一眾電台DJ齊齊為公益獻聲，甚具紀念價值。

群星義唱坐陣 掀大眾籌款熱潮

首屆「饑饉30」可追溯至1984年，活動在赤柱聖士提反中學舉行，參與人數雖少，但往後規模逐漸擴大。越來越多藝人歌手加入，大家能數說得出的紅人名星，都曾參與過「饑饉30」，如早在80年代，曾邀請到樂壇巨星張國榮、梅艷芳、林憶蓮、陳百強、Beyond 等等落力獻唱。在1995年高峰時期，更有逾8,000人齊集香港大球場，場面相當震撼。

群星的魅力令參與人數及善款數字節節攀升，電台媒體亦爭相追訪報導。粉絲們的威力驚人，但活動參加者絕非只得追星一族，過往所觸及的年齡層甚廣，由4歲至79歲不等，大家相約知己好友，甚至全家總動員參與。每年主辦方都會準備配合主題的饑饉Tee，增強營友的凝聚力，很多營友都會邀請朋友在Tee上簽名留為紀念。

姜濤、關智斌力撐饑饉 疫情下陪您體驗捱餓

不經不覺，香港世界宣明會「饑饉30」陪伴大家超過30載，今年受疫情影響，活動會以網上直播方式進行！今年宣明會以「升溫的飢餓」為主題，邀請到關智斌、姜濤和ILUB艾粒擔任饑饉之星，於2021年3月19及20日透過網上直播，隔空與一眾團友進行野外挑戰任務，體驗津巴布韋居民生活。

現即登入「01心意」平台，捐款滿港幣$500即可成為「饑饉之旅團友」，與眾星參加「饑饉挑戰包」任務，名額800個，先到先得。今年的「饑饉30」籌得的善款將幫助津巴布韋、南蘇丹及索馬里三個非洲國家的貧困兒童及家庭，為他們提供緊急糧食、健康營養及農業生計等範疇的援助。

立即參加「饑饉30」挑戰，與姜濤、關智斌一起救助飢民！

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