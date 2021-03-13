饑饉30｜最後召集 搶先爭取機會與姜濤、關智斌同場互動

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

距離「饑饉30」3月19及20日直播活動只剩不到一星期！饑饉之星姜濤、關智斌率先進行突擊，考考饑饉評判艾粒Ilub，看看大家對非洲的貧困及飢餓情況有多少認識。到底有多少兒童活在水深火熱之中? 經濟情況又有多惡劣?

只要在3月16日前完成捐款及填妥換取表格，即可在直播活動前獲取限量「饑饉挑戰包」，當中包括饑饉T裇、環保手提袋、環保餐具，以及參與挑戰所需的「體驗物資」，名額800個*立即捐款參加「饑饉30」，即有機會與姜濤、關智斌同場互動！

限量「饑饉挑戰包」包括饑饉T裇、環保手提袋、環保餐具，以及參與挑戰所需的「體驗物資」。

宣明會「饑饉30」今年以「升溫的飢餓」為主題，由四位饑饉之星帶領大家體驗津巴布韋居民的貧困生活，挑戰捱餓30小時。 活動將於2021年3月19及20日進行網上直播。立即登入「01心意」平台，捐款滿港幣$500即可成為「饑饉之旅團友」，與眾星參加「饑饉挑戰包」任務，名額800個，先到先得。請注意︰若希望在直播活動前獲取「饑饉挑戰包」，大家必須在2021年3月16日前完成捐款及填妥換取表格。

今年活動籌得的善款將幫助津巴布韋、南蘇丹及索馬里三個非洲國家的貧困兒童及家庭，為他們提供緊急糧食、健康營養及農業生計等範疇的援助。別再猶豫！齊齊捐款參加「饑饉30」，幫助非洲飢民走出困境！

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