楊震《家護住理》助社區復康　首創護理模型望年省9千萬醫療成本

隨著社區殘疾人士數目持續上升，醫療系統日趨飽和，社區護理服務需求日益迫切。循道衛理楊震社會服務處於7月24日正式發佈《家護住理》研究計劃成果。該計劃由楊震社區復康護理團隊歷時18個月完成，歸納影響社區復康護理服務的成功要素，首創本地可行的實務框架「社區復康護理模型」（5C Model），為服務設計及人材培育提供標準化的參考，有效緩解醫療系統負擔。



首創社區復康護理模型（5C Model）成基層醫療重要參考

面對殘疾人士家庭日益複雜的護理需求，《家護住理》研究團隊深入追蹤55個殘疾人士家庭，並藉量性調查驗證了在楊震服務介入後，個案家庭的健康素養、生活質素及對投入社區生活的意願均有顯著提升。研究更發現大部份殘疾人士家庭在接受正式服務前，生活質素遠低於香港平均統計數字，情況極需正視。

研究計劃的學術顧問香港中文大學醫學院那打素護理學院陳裕麗教授亦指出：「楊震的《家護住理》項目正是實踐本港《基層醫療健康藍圖》中『家門口跟進』的典範，此模式亦讓所有人士有平等機會獲得適切護理，為香港基層醫療建設提供了重要參考。」

研究團隊亦以質性調查，收集不同持份者的意見，歸納出五項核心元素，創立首個社區復康護理模型（5C Model）：

1.【手（照護）Care】行動與實踐

2.【口（溝通）Communication】理解與支持

3.【眼（監察）Consciousness】健康與安全

4.【腦（共創）Co-Creation】智慧與靈活性

5.【心（承擔）Commitment】支持與愛護

此模型不僅提供具體的服務設計框架，更成為培育社區復康護理人才的重要指標。

發佈會及展覽有社會福利署（康復及醫務社會服務科）、醫院管理局及大學護理學院代表連同超過百位醫社學界同工及殘疾人士家庭參與。

總幹事林俊明先生在開幕致辭中提倡以科學化方式制定服務標準。

香港中文大學醫學院那打素護理學院陳裕麗教授以「生命的最後旅程：社區護理的藝術與科學」為題作專題演講。

研究團隊將研究結果納歸為社區復康護理模型 （5C Model）。

顯著降低醫療成本 開創永續醫療新模式

這場匯聚社會福利署、醫院管理局、大學護理學院及復康界代表的盛會吸引現場過百位醫社學界同工參與，不僅呈現了18個月來的研究心血，更是一場跨領域的專業交流。

活動更邀請到兩位研究計劃的學術顧問，分別來自香港中文大學醫學院那打素護理學院陳裕麗教授及香港都會大學護理及健康學院賴婉君副教授，就針對長期病患照護中的兩項關鍵議題：臨終照護及睡眠健康，與現場參加者進行深度探討。

而研究團隊公布的一項數據亦引發與會者高度關注。數據顯示，經楊震社區復康服務介入後，殘疾服務使用者在追蹤期內住院率大幅下降。如按計劃24/25年度服務約1500名殘疾人士，並參照財政預算案中每人次住院成本約4.5萬港元之推算，計劃預算每年可為公營醫療系統節省高達9000萬港元的住院成本，讓資源得以更妥善地使用。

賴婉君博士亦分享：「楊震幫助殘疾人士在家中獲得身心支持與功能康復。此模式有效降低住院率與急診需求，促進基層醫療與社區護理協作，並為全球護理模式提供了寶貴參考，展現減輕醫療壓力及推動醫療體系可持續發展的巨大潛力。」

見證社區護理轉化生命力量

配合研究成果，楊震出版了《家護住理社區復康護理模型‧健康與幸福》一書，全面整合研究歷程與實踐經驗，透過專職團隊及殘疾人士服務使用者及照顧者的分享，示範應用「社區復康護理模型（5C Model）」。

服務使用者安祺亦親臨現場分享她的故事。受先天性的疾病影響，她需要家人協助處理日常生活，加上從小與疼痛為伍，失去對改變的信心。直到遇見楊震護理團隊，護士們不僅教會她使用專業的「疼痛量表」來描述自己的不適，更陪伴她就醫，幫助她克服診療過程中的焦慮，最終找到合適的治療方向。

安祺亦對在台下支持的母親說：「媽咪，現在有楊震姑娘幫我，你不用再時刻擔心我了。」這話道出了社區護理服務的另一層意義——它不僅幫助患者，同時亦釋放了長期處於壓力下的照顧者。

安祺續說：「雖然我無法改變所患的疾病，但我現在有信心可以在當中找到自己的平衡，與病共存！」護理團隊從建立自我照顧意識入手，協助服務使用者克服健康障礙，逐步朝目標前進，重燃對生活的希望。如今的安祺更已重返職場，開展人生的新篇章。

香港都會大學護理及健康學院副教授賴婉君博士以「靜享安眠：呼吸系統與睡眠健康」為題作專題演講。

研究發現社區有大量年屆30-59歲，但因全職提供照顧而未能從事有酬工作的照顧者，有潛在服務需要，楊震研究團隊以「職齡照顧者」稱呼此特殊種群。

28歲患有先天性痙攣性腦性麻痺的安祺（圖右），在喜晴計劃護理支持下重獲生活信心，感謝母親與團隊陪伴。

十年經驗團隊 共織社區復康支援網

楊震社會復康服務扎根社區超過十年，自2014年承蒙社會福利署津助開展「喜晴計劃家居照顧服務」和「牽晴計劃嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務」以來，已建立一支逾200人的跨專業團隊，涵蓋物理治療師、職業治療師、護士及社工等專業人員，平均每年為約1,500戶殘疾家庭提供一站式家居照顧服務。護理團隊從傷口護理到藥物管理，從陪診服務到照顧者培訓，團隊用專業與愛心，守護著九龍、將軍澳、香港島及離島地區殘疾人士的社區生活。

《家護住理》研究發佈會標誌著社區復康護理邁向新階段。「這項研究不僅在質素管理上訂立本地可行的實務框架，更期望在有限資源下提升服務質素。」楊震總幹事林俊明先生亦表示，「我們將繼續以『社會服務實驗室』的使命，推動照護服務走進社區，讓香港成為更具包容性的宜居城市。」

當專業照護走進家庭，改變的不僅是健康指標，更是每個生命重獲幸福的可能。這支深耕社區十年的專業團隊，正以實際行動證明：優質的社區護理服務，能讓殘疾人士在熟悉的環境中維持生活品質，同時減輕醫療系統的負擔。楊震盼望讓更多有需要的家庭受惠。

循道衛理楊震社會服務處 社區復康服務

喜晴計劃家居照顧服務網頁：www.yangkhcs.org

牽晴網頁嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務網頁：www.yangiss.org

牽晴計劃 — 嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務代表在展覽中向嘉賓講解「『圓途有您』安寧照顧服務計劃」的內容，講解該計劃如何協助規劃殘疾人士的晚期生活，為殘疾人士及其家庭成員的生活質素帶來正面影響。

張小姐（圖右）辭職照顧殘疾母親，在喜晴計劃護理指導下學會技巧，減壓並提升家庭生活質素。

《家護住理社區復康護理模型‧健康與幸福》一書詳細報告本次研究的正面成果，並將服務成功要素歸納為社區復康護理模型（5C Model）。

展覽同步展出喜晴計劃及牽晴計劃兩部門較早就不同專題服務所出版的書籍。

（資料及相片由客戶提供）