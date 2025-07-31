騰訊小紅花科創家作品展覽暨頒獎禮 以科技結連社群 關注精神健康

AI為人類帶來前所未有的科技衝擊與擔憂，但其實結局的好與壞，還是看我們怎樣運用科技。剛於7月27日舉行的「騰訊小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃8強作品展，展出由中學生發明的科技產品，透過人工智能等技術協助青少年及社區人士改善精神健康，更即場讓公眾人士體驗並投選最佳作品，齊齊實現「科技向善」的願景。比賽最終由鼓勵城市人重拾燦爛笑容的「笑笑機器人」奪得，充分展現創新發明為社會帶來的正向思維與力量。



「騰訊小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃由成長希望基金會與騰訊基金會聯合創辦，支援一班熱愛科學及創新科技的中學生實踐STEAM知識和創意，以科技改善人類生活。計劃今年主題為「創新科技×精神健康」，收到130間學校超過2,500名中學生遞交200多件參賽作品，再由專業評審選出8支入圍隊伍，最後再交給公眾人士試用並選出冠亞季軍。

勞工及福利局副局長何啟明：期待學生運用科技改變社福生態

計劃在數碼港商場舉行作品展覽及頒獎禮，現場展出參賽團隊的設計理念與成品，有學生將表情分析系統放入鏡子中，彌補智能家居在情緒管理方面的不足，讓用家了解自己的心理健康狀態；亦有團隊製作具睡眠質量監測能力的AI聊天機械人，支援青少年情緒與精神健康。

擔任主禮嘉賓的勞工及福利局副局長何啟明對學生的作品讚口不絕，他指出香港社福界缺乏資源和人手，但不善於運用科技；相反創科界則未能掌握社福界及社區人士需要，空有技術而不能實踐。「騰訊小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃則成功讓同學「有意識去抓住用家的『痛點』」，再慢慢將理念發展和經營，「這個才是創科的真正意義。」他鼓勵學生繼續不怕失敗地大膽探索，「希望大家可以繼續將你們的作品磨練、提煉，特區政府很支持創科研發，我們期待有些合用的作品可以進入我們的『創科創投基金』名單。」

勞工及福利局副局長何啟明鼓勵學生繼續經營他們的作品，幫助社會上有需要的人，甚至發展成為個人事業。

擔任導師的香港大學學生表示，專題研習模式讓學生學習上更有自主性，鼓勵他們從人的角度出發思考問題，同時感謝計劃讓她在畢業前得到珍貴的教學體驗。

騰訊光子S工作室總經理高麗娜：鼓勵年輕一代用科技表達愛

騰訊光子S工作室總經理高麗娜形容：「『科技向善』這四個字不是抽象的概念，它就藏在你們（學生）設計的 每一個按鈕、每一行代碼裡。」她又表示「科技向善」同樣刻在騰訊的理念中，活動希望鼓勵大家，特別青少年在科技快速發展的社會中體現人文溫暖，「作為年輕一代不僅會用科技開發產品，更懂得用科技去表達愛。」

騰訊光子S工作室總經理高麗娜表示，學生的作品都透露著他們的人文關懷，將「科技向善」演繹得淋灕盡致。

成長希望基金會聯合主席陳鄭兆齡正在試用土集合情緒漂流瓶和呼吸練習等減壓遊戲的學生作品。

學生的新穎科技作品吸引不少市民試玩。

在生活建立潛移默化改變 以笑容贏得掌聲

活動吸引不少市民到場體驗中學生的創意發明，大讚作品活用科技，長者在同學們稍加指導下亦應用自如。經過公眾試用和投票後，新界鄉議區大埔區中學的「笑笑機器人」不止贏得笑聲，也贏得掌聲，順利成為今屆比賽冠軍。作品以扭蛋機概念，加上AI人臉別識技術，只要使用者向鏡頭展露笑容即可獲得糖果或其他獎勵，鼓勵大家生活中不忘保持笑容。

「現在已經有很多聊天機械人，我們希望製作一款能潛移默化改變使用者的裝置。」得獎團隊成員汪嘉隽同學表示，計劃讓他們明白很多香港人都需要精神方面的支援，所以作品目標受眾是所有人，而「笑」可以帶來各種好處，包括促進血液循環、釋放壓力和改善情緒。

勞工及福利局副局長何啟明(左一)頒發獎盃予冠軍隊伍︰新界鄉議區大埔區中學。

活動除了為學生提供創作及發表平台，今年更聯同香港教育大學及香港科技大學增設「項目社會效益評估」及「創科產品簡報技巧訓練」，並招募了70位大專學生指導參賽同學，讓他們的設計更貼地可行。汪同學表示大學生導師一路上協助他們思考和解決設計上的不少難題，引導他們一步一步完成奪冠的作品，過程中獲益良多。

來自新界鄉議區大埔區中學的張奇潮、翁偉豪、汪嘉隽和丁冠豪創作的「笑笑機器人」靈感來自寵物餵食機，希望透過獎勵為使用者帶來安全感和歡樂。

亞軍隊伍︰圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學。

亞軍作品是圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學團隊創作的「表情島」，透過情感分析和聊天系統，幫助用家抒發感受，試用的市民樂在其中。