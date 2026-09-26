華富邨最後中秋火龍出洞　多人見證謝幕　街坊特意留邨拒回鄉

中秋月圓夜，本是人月兩團圓的佳節，但對於一眾華富邨居民而言，今個中秋卻別具離愁。隨着華富邨重建步伐漸近，這是居民最後一次在邨內欣賞舞火龍，離別在即，火龍仍然舞得氣勢如虹，彷彿為這條「公屋豪宅」的傳奇歲月作最後謝幕。



許多街坊紛紛表示不捨得，有街坊過往中秋都會返鄉下，今年留守邨內欣賞舞火龍，亦有一對老夫婦憶述在邨內經營士多，妻子試過有一年大年初一做到半夜，才去醫院分娩，幸母女平安，丈夫看舖看到翌日朝早，才知道喜獲女兒，一家人整整齊齊，在華富邨度過最後一個中秋夜。



火龍抵達華富邨「蟠龍舞動」。（梁偉權攝）

薄扶林村村口出洞 華富邨舞動

火龍昨晚（25日）在薄扶林村起動，逾百名義工和村民合力舞動由禾草和竹枝紮成的火龍，在薄扶林村村口「蟠龍出洞」，然後前往拜祭，火龍在大街小巷巡遊，同晚10時許，火龍抵達華富邨「蟠龍舞動」，最後抵達瀑布灣海灘，眾人進行「龍歸滄海」儀式，祈求平安。

火龍抵達華富邨「蟠龍舞動」。（梁偉權攝）

居民「主場之利」 樓上欣賞火龍

許多人一早在華富邨守候，部份居民更有「主場之利」，站在樓上欣賞火龍，眾人拿出手機或專業相機，拍下火龍「英姿」，氣氛非常熱鬧。現場一帶早已實施封路，警方在場戒備，所以秩序良好，舞火龍儀式順利完成後，現場一帶交通逐步回復正常。

隨着華富邨重建步伐漸近，這是居民最後一次在邨內欣賞舞火龍，離別在即，火龍仍然舞得氣勢如虹，彷彿為這條「公屋豪宅」的傳奇歲月作最後謝幕。（梁偉權攝）

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許多人一早在華富邨守候，部份居民更有「主場之利」，站在樓上欣賞火龍，眾人拿出手機或專業相機拍下火龍「英姿」。（梁偉權攝）

大批街坊感到不捨 送別華富邨

在華富邨居住了30多年的街坊梁先生表示，目前仍未掌握確實的清拆時間表，預計要待12月收到房屋署的信件才能落實安排。

面對即將要告別居住逾30年的社區，梁先生坦言感到十分不捨。華富邨盛載了他大半生的回憶，他大讚邨內環境方便，當年在這裡一手帶大6名子女，如今孩子們皆已長大成人並投身社會。

梁先生坦言感到十分不捨，以往為了生計需要開工，鮮少有時間觀賞火龍，如今已經退休，加上這可能是邨內最後一年舉辦，今晚必定會特意留在邨內欣賞。（梁偉權攝)

適逢中秋佳節，薄扶林村火龍隊依傳統巡遊至華富邨。梁先生表示，以往為了生計需要開工，鮮少有時間觀賞火龍，如今已經退休，加上這可能是邨內最後一年舉辦，今晚必定會特意留在邨內欣賞。為了紀念這個別具意義的中秋節，梁先生表示會多拍些照片留念，而他的子女今晚亦特地回到華富邨的住所，一家人齊齊整整食飯做節。

在華富邨經營士多40多年的陳生與陳太，今年迎來了在店舖度過的最後一個中秋節。由於士多將於2027年4月結業搬遷。回首過去，他們年年中秋都在店內一邊看舖，一邊與家人團聚食飯，由於是最後一年所以決定一家人燒烤及拍照留念。(梁偉權攝）

老婦憶述做到大年初一凌晨 趕去醫院分娩

在華富邨經營士多40多年的陳生與陳太，今年迎來了在店舖度過的最後一個中秋節。由於士多將於明年四月結業搬遷。回首過去40多載，他們年年中秋都在店內一邊看舖，一邊與家人團聚食飯，今年由於是最後所以決定一家人燒烤及拍照留念。陳太回憶起當年舞火龍的盛況，慨嘆以前的火龍更粗壯、插滿更多香，雖然現在規模依舊不小，但往日賣生果、果籃大受歡迎的熱鬧光景已隨着市民消費習慣的改變而不復見。

在華富邨經營士多40多年的陳生與陳太，今年迎來了在店舖度過的最後一個中秋節。由於士多將於2027年4月結業搬遷。回首過去，他們年年中秋都在店內一邊看舖，一邊與家人團聚食飯，由於是最後一年所以決定一家人燒烤及拍照留念。(梁偉權攝）

這間小小的士多承載了陳生一家與街坊的深厚情誼。陳太憶述，當年他們住在山上的雞籠環村木屋區，每天半夜收舖後都要摸黑上山。那些年，士多全年無休，逢年過節更是忙得要搭棚擺賣。陳太最難忘的是有一年大年初一，做到凌晨3時才趕去醫院生女兒，而陳生留在店內看舖，直到第二天早上才知道妻子已經分娩。 她又指自己來香港後，從未回過廣州過年，「嗰陣時又幾開心嘅，雖然攰啲，都習慣咗。」

幸好當年街坊充滿人情味，見他們忙不過來，會主動幫忙包裝甚至自己放低錢。如今面臨結業，許多從小在這裡買糖果、汽水長大的街坊，甚至出國後回港的舊客，都會特意來探望並送上手信。面對即將告別的生活模式與老街坊，陳生與陳太心中雖有不捨與忐忑，但這份長達40多年的社區人情味，將成為他們心中最珍貴的回憶，「真係好有人情味呀華富邨，所以都好唔捨得。」

莫先生表示，過往中秋節自己有時都會返鄉下，但今年是最後一次在華富邨慶中秋，所以留在邨內欣賞。（梁偉權攝）

街坊今年中秋特意留在華富邨 沒有回鄉

莫先生一家四口住在華富邨華樂樓10多年，過往中秋節自己有時都會返鄉下，但今年是最後一次在華富邨慶中秋，所以留在邨內欣賞，火龍會經過自己住所樓下，所以莫生可以留在家中欣賞，形容今次是華富邨最後一次中秋舞火龍，感覺今次「隆重啲」。

莫生對於舊居坦言不捨得，但剛巧有鄰居和他搬到新樓同一層，可以繼續做街坊，加上新居望海，所以都「期待有新屋」。

羅小姐憶述小時候「中秋同屋企人落去平台猜燈謎」。（梁偉權攝）

女街坊：華富邨帶給很多童年回憶

和父母住在華富邨華安樓的羅小姐表示，自己住在上址大約30年，華富邨帶給她很多童年回憶，「以前中秋同屋企人落去平台猜燈謎」，羅小姐憶述往年中秋節華富邨「無咁大陣仗」，估計華富邨即將重建，加上舞火龍活動，經社交媒體渲染後，「𠵱家熱鬧」、「多咗人嚟」，自己今年特意先到香港仔其他地方欣賞舞火龍，然後返回華富邨繼續觀看，其間都會影相留念。

梁同學由出世到讀書，人生大部份時間都在華富邨，形容「有啲唔捨得」、「有感情」。（梁偉權攝）

14歲男生：有啲唔捨得、有感情

14歲梁同學同樣住在華富邨華樂樓，由出世到讀書，人生大部份時間都在華富邨，今年華富邨最後一個中秋節，梁同學留在家中和家人慶祝，明年即將搬走，梁同學形容「有啲唔捨得」、「有感情」，其中一樣不捨得的就是籃球場，但他都期待搬到新居，屆時留意重建後籃球場會否有改變。梁同學亦大讚華富邨交通便利，方便返學。