直播中｜醫療護理如何創新？探討醫養結合新趨勢

近年，香港醫療系統「超載」已成為社會熱議的課題。面對人口急速老化、慢性疾病日益普遍，以及照顧者壓力不斷上升，我們的醫療體系正面對前所未有的挑戰。有見及此，是次《香港01》主辦的「Talk Talk 健康講座」將分為四場，邀請多位來自醫療及社福界的專家學者，從不同角度深入探討香港醫療現況，並提出創新可行的改變趨勢。



嘉賓分享重點：

醫養結合：醫療與安老整合，長者不用醫院院舍兩邊走。

主動出擊：社區照顧不再等求助，主動尋找隱蔽長者。

復康重燃希望：不只訓練身體，更幫殘疾人士找回生活目標。

生死要及早談：鼓勵家庭打開話題，讓長者意願被聽見。

Talk Talk 健康講座系列 —《健康倡議：重新定義照顧 改變香港醫養文化》

日期：2026年11月4日

時間：下午6時

形式：線上講座

合作夥伴：基督教靈實協會



主持：車淑梅女士

第一部分：由等待變主動 由避談變對話

嘉賓：

基督教靈實協會行政總裁 林正財醫生

靈實司務道寧養院副院長 黃建成醫生

基督教靈實協會長者服務(住宿)主管 袁麗華女士

第二部分：社區長者——由等待變主動

嘉賓：

基督教靈實協會行政總裁 林正財醫生

香港醫療護理發展協會會長 汪國成教授

基督教靈實協會長者地區服務營運總經理 黃偉嘉先生

第三部分：復康之路——由限制變希望

嘉賓：

基督教靈實協會行政總裁 林正財醫生

香港醫療護理發展協會會長 汪國成教授

靈實中央臨床復康服務高級職業治療師 / ReLive計劃負責人 譚曉茵女士

第四部分：生死教育研究報告——由避談變對話

嘉賓：

基督教靈實協會行政總裁 林正財醫生

靈實司務道寧養院家居服務部主管護士主任 羅均鵬先生

基督教靈實協會長者服務(社區照顧)主管 楊婉雯女士

嘉賓背景：

基督教靈實協會行政總裁 林正財醫生

林正財醫生為兒科及社會醫學醫生，現任基督教靈實協會行政總裁，並為香港特區政府行政會議成員。多年來積極參與公共服務，曾任安老事務委員會主席，現為精神健康諮詢委員會主席，並擔任多個與醫療、安老、可持續發展及公共事務相關委員會的主席及成員。林醫生於2003年獲委任為太平紳士，2025年獲頒金紫荊星章，並於2018年獲嶺南大學頒授榮譽院士銜。林醫生亦先後榮獲 Ageing Asia 全球高齡化影響力大獎（特別表彰）及2024智慧樂齡領袖獎，以表彰其在公共服務及長者政策發展方面的卓越貢獻。

靈實司務道寧養院副院長 黃建成醫生

黃建成醫生於1985年畢業於香港大學醫學院，畢業後接受內科及腎臟科專科訓練，黃醫生曾擔任東區尤德夫人那打素醫院腎臟透析中心創始主任醫生，並內科及腎臟科顧問醫生。自2017年起，擔任靈實司務道寧養院副院長。

基督教靈實協會長者服務(住宿)主管 袁麗華女士

袁麗華女士擁有註冊護士、註冊助產士、護理學士及老年學文憑，現職基督教靈實協會長者院舍服務主管，並任香港護理學院秘書，香港就業及發展服務外部評核員，「過往資歷認可」指導委員會委員，以及聖方濟大學余兆麒健康科學學院之諮詢委員會委員。她負責管理基督教靈實協會的長者院舍服務，具備二十多年專注於長者院舍護理的經驗，並長期致力推廣院舍內的臨終照顧服務。她於靈實胡平頤養院建立跨專業的預設照顧計劃模組，為長者在生命晚期提供額外選擇。此外，她積極參與通過協作研究應用及評估樂齡科技產品，並領導其在長者院舍的實務測試。

香港醫療護理發展協會會長 汪國成教授

汪國成教授，JP 註冊護士、哲學博士、香港心臟專科學院榮譽院士。現任香港能仁專上學院署理校長、廣州醫科大學特聘教授，以及轉型知識轉移及顧問有限公司與香港志成康健研發兩家公司的總裁。汪教授深耕教育與醫療逾40年，曾任東華學院創校校長及香港理工大學副校長。他亦擔任善寧會主席等社會公職，致力推動資訊科技於醫護教學、老年護理及臨終關懷等範疇的應用。汪教授發表逾160篇SCI論文，獲11項專利及13項國際獎項，榮獲香港十大傑出青年，並入選史丹福大學全球前2%頂尖科學家「終身科學影響力排行榜」。

基督教靈實協會長者地區服務營運總經理 黃偉嘉先生

黃偉嘉先生現任基督教靈實協會長者地區服務營運總經理、註冊社工，擁有逾15年安老服務及長者福利經驗，現於香港都會大學攻讀臨床科學博士。2020年獲選第四屆「賽馬會社工創新力量」創新社工夥伴，曾任香港社會服務聯會長者服務專責委員會委員及社區支援網絡召集人。近年積極推動數碼健康及智能安老，包括「e健樂」電子健康管理及智能電錶數據計劃，善用科技促進長者自主健康管理及提升獨居長者家居安全。

靈實中央臨床復康服務高級職業治療師 / ReLive計劃負責人 譚曉茵女士

譚曉茵女士現任基督教靈實協會高級職業治療師，擁有逾20年臨床經驗，曾於公立醫院、社福機構及學校服務。其專業範疇包括全人復康、感覺處理與感覺統合復康、進食功能復康、神經及神經發展復康、生活重整及治療性活動介入。譚女士積極推動及參與多項創新服務，旨於促進不同需要人士突破自我、活出豐盛生命，包括長者、成人及青少年感覺處理及感覺統合治療、自閉症譜系/智力障礙人士過渡適應支援、治療性工作實習、長者愉快進食及傷口癒合支援計劃；以及「舒筋樂活新里程（The ReLive Project）」生活重整計劃，以 “旅遊治療” 促進肢體傷健人士重建身心健康、拓展多元角色、提升生活內容及意義。

靈實司務道寧養院家居服務部主管護士主任 羅均鵬先生

羅均鵬先生現任基督教靈實協會靈實司務道寧養院護士主任，負責家居紓緩服務的營運及發展，並致力推廣社區紓緩照顧及生死教育。羅先生現時積極推動認知障礙症患者的家居寧養，及「在家離世」服務，期望讓患者及家屬在熟悉的社區環境中，獲得以人為本、全人及持續的照顧與支援。羅先生具香港、澳洲及紐西蘭註冊護士資格，曾於紐西蘭從事紓緩服務工作，曾擔任香港中文大學護理學院講師。羅先生亦曾於香港醫院管理局紓緩服務領域服務，由此累積了豐富的住院、社區及家居寧養經驗。

基督教靈實協會長者服務(社區照顧)主管 楊婉雯女士

楊婉雯女士現任基督教靈實協會長者社區照顧服務主管、註冊社工，擁有超過20年長者社區照顧服務經驗，兼具豐富的前線及管理經驗，致力推動以長者為本的服務發展，帶領團隊實踐跨專業協作及以實證為本的服務模式，並積極於社區推動及實踐預設照顧計劃，鼓勵長者及家屬及早討論未來照顧意願，實踐尊重自主及以人為本照顧的理念。她亦重視成效評估及需求數據分析，持續優化服務質素，促進長者及護老者身心靈健康，提升社區照顧服務成效。

免責聲明：

本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。