宏利香港與JUST FEEL感講 辦My旗日　邀港人說出感受

當你每天忙著照顧工作、家庭和身邊的人時，又有多久沒有停下來問自己一句：「我今天心情如何？」



覺察感受是關顧情緒健康的第一步。為響應10月10日的世界精神健康日，宏利香港聯同本地情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 舉辦「My旗日」2026。今天，500名來自宏利香港及九所JUST FEEL 感講 夥伴學校的親子義工，走訪全港多區，向市民送上超過10,000張感受旗紙，邀請大家在匆忙的生活中停下腳步，留意自己當下的心情，並嘗試說出內心感受。

聽到「賣旗」，不少人第一時間會想到街頭賣旗籌款。但此「My旗」非彼「賣旗」，主角是一面代表感受的小旗紙。所有旗紙均免費派發，希望透過一句簡單問候，一個簡單動作，讓市民有機會說出那些平日未必容易表達的心情，讓感受被看見、被聆聽，也被接納。

宏利香港及九所JUST FEEL感講 夥伴學校的親子義工邀請市民分享當下感受，並送上代表不同正、負面感受的旗紙。

一張旗紙 讓感受被看見

活動現場，不少市民駐足挑選最能代表自己當下心情的旗紙。有的人選擇象徵開心的笑臉，有的人選擇代表疲倦或擔心的圖案。六款旗紙分別代表開心、滿足、放鬆、疲倦、擔心和難過，設計均來自今年初「My旗日」旗紙設計比賽的得獎作品。

感受沒有對錯。透過選擇和佩戴旗紙，市民可以用簡單而直接的方式，表達一些在日常生活中未必容易說出口的感受，同時打開彼此交流的空間，促進了解與關愛，培養同理心。

活動獲來自宏利香港及九所JUST FEEL感講 夥伴學校的親子義工積極參與。設計今年感受旗紙的梁景峰同學與媽媽Winnie一同在社區與市民互動。梁同學表示，看到有市民貼着他設計的旗紙令他感到很興奮，「很高興大家喜歡我的旗紙，希望市民多關心自己感受。」媽媽Winnie指今次活動非常有意義，令她聽到不少市民的心聲，「有學生選擇了難過，因為今日放假也要上補習班，亦有市民選擇了開心，因為趁天氣好可以與奶奶出門散步。」

設計今年感受旗紙的梁景峰同學與媽媽Winnie一同在社區與市民互動。梁同學表示，看到有市民貼着他設計的旗紙令他感到很興奮，希望市民多關心自己感受。

宏利香港及澳門首席市場總監馬敏怡表示：「我們希望透過『My旗日』2026，鼓勵大眾在繁忙生活中放慢步伐，花一點時間覺察、表達及擁抱自己的感受。情緒健康是全人健康中不可或缺的一環，亦是邁向更長壽、更健康及更豐盛人生的重要基石。宏利香港一直致力透過社區夥伴合作及推動樂活理念，促進大眾身心健康。我們很高興與JUST FEEL 感講 攜手合作，在學校、家庭及社區推廣情緒教育，培育更具同理心的文化，並鼓勵大眾更開放地分享感受、關注精神健康，共同建構更健康、更具韌性的社會。」

JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅（Raymond Yang）（左）與宏利香港及澳門品牌營銷總監Joanna Cheung（右）到場支持「My旗日」2026，一起鼓勵大眾覺察及表達感受。

把照顧感受變成每天的小習慣

除了派發感受旗紙，親子義工亦向市民送上「自我連結小練習」，鼓勵大家在未來一星期，透過每天簡單的練習，培養關注自身情緒的好習慣。讓覺察感受不只停留在活動當天，而是慢慢融入日常生活，恆常地為自己留一點空間，好好照顧身心。

JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅表示：「我們每天都會經歷不同的感受，無論是開心、滿足、疲倦或難過，都是生活的一部分。JUST FEEL 感講 相信，願意停下來覺察和表達自己的感受，是幫助我們理解自身需要、照顧情緒健康的第一步。『My 旗日』透過一次簡單的交流，提醒大家關心自己的感受不必等到特別日子，而是可以融入日常，成為每天的小習慣。」

楊思毅續指，將關心感受變成日常習慣，正是 JUST FEEL 感講 一直希望在學校推動的事，「我們希望情緒教育不再只是一節課或一次活動，而是融入校園文化的一部分。」未來，JUST FEEL 感講 在宏利香港的支持下，將繼續於本地學校推動同理心校園文化，讓關心感受成為師生間的日常，讓每一位學生都感到被聆聽、理解和尊重。

（資料及相片由客戶提供）