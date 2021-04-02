死亡節｜疫下舉行全球馬拉松式生死講座　望打破華人忌諱講死文化

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

2015年由本港資深社工創立DEAtHFEST（死亡節），多年來一直以不同的社區活動推廣生死教育。今年DEAtHFEST首次舉辦全球馬拉松式facebook live講座，邀請18位來自不同國家的講者，明日（3日）至後日（4日）連續34小時與公眾分享生死議題，內容涵蓋臨終關懷、殯葬禮儀、哀傷輔導、生死文化、自殺知識、靈性關懷及家庭尊嚴治療。有講者形容，華人社會一向忌諱談論死亡，但疫情令大眾感到死亡原來與自己很接近，希望藉此機會，讓不同地方的人一起「談生論死」。

聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理、註冊社工梁梓敦（Arnold）是本港DEAtHFEST的創辦人，多年來積極推動生死教育。（受訪者提供圖片）

這次DEAtHFEST的34小時馬拉松式視像講座在本月3至4日舉行，原來是主辦單位的心思，「因為3和4分別是生和死的諧音。」聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理、註冊社工梁梓敦（Arnold）是這次活動的「搞手」，也是本港DEAtHFEST的創辦人、香港生死學協會副會長，多年來積極推動生死教育。他形容疫情持續多時，令大眾感到死亡與自己很接近，「很多地區的華人都忌諱談論死亡，但新冠肺炎來襲，令很多人身邊都有親友確診，甚至死亡。」梁梓敦表示，當年創立DEAtHFEST是希望推廣生死教育，希望透過這次全球馬拉松式講座，令更多華人開始願意討論生死。

今年DEAtHFEST首次舉辦全球馬拉松式facebook live講座，邀請18位來自不同國家的講者，明日（3日）至後日（4日）連續34小時與公眾分享生死議題。（DEAtHFEST圖片）

今年DEAtHFEST首次舉辦全球馬拉松式facebook live講座，邀請18位來自不同國家的講者，明日（3日）至後日（4日）連續34小時與公眾分享生死議題。（DEAtHFEST圖片）

馬來西亞文化保守 流產父母同志喪偶有口難言

目前全球只有三個地區設立DEAtHFEST，首個地區便是香港，在2018年及2020年，馬來西亞及美國加州亦先後設立。來自馬來西亞的資深輔導員馮以量從事哀傷輔導工作20年，他指當地文化較保守，流產父母和同志喪偶等哀傷，都難以公開討論。他憶述20年前在當地舉行關於生死教育的講座，華人十分抗拒，「會場擺了80張凳，只有2個人來聽。」

「有一位40多歲的女士喪夫，丈夫生前最後一天，原來他們因外遇問題爭執。」馮以量仍記得初入行時，處理過一宗喪夫個案，女事主因懷疑丈夫出軌而通宵爭執，翌日女事主向丈夫傳短訊，要求對方回來吃飯，丈夫答應，可惜丈夫放工時突然心臟病發，送到醫院時已不治。女事主其後一直失眠，馮以量說，每次女事主步進輔導室時，均會向他展示丈夫那則「最後的短訊」，對對方沒有兌現承諾耿耿於懷。

來自馬來西亞的資深輔導員馮以量從事哀傷輔導工作20年，他指當地文化較保守，流產父母和同志喪偶等哀傷，都難以公開討論。（受訪者提供圖片）

丈夫「最後短訊」承諾無兌現 遺孀耿耿於懷

「那位女士每個月都會來接受輔導，如是者3年來都一直向我展示那則短訊」，馮以量對自己無法幫助女事主走出陰霾而自責，並向她道出心聲。對方竟說，「3年來你一直願意聆聽，對我來說已經是一種陪伴，因為身邊的親友已覺得我很煩，沒有人願意再聽我的心底話」，馮以量茅塞頓開，「如果開心可以單純地開心，為什麼哀傷不能單純地哀傷？為什麼一定要走出來，一定要解決這種情緒？」馮形容在華人文化上，每當有人遇到死亡，身邊的人都是鼓勵對方 move on，「但這位女士令我明白，重大的哀傷是很難轉化的，只要給予足夠的陪伴、了解及體諒便可。」

馮以量多年來與各地的專家交流合作，分享難忘的輔助個案，除了出書，他也會出席電台節目及舉辦社區活動，期望多元化形式能令大眾更易接受生死教育。他透露這次線上講座，會分享他如何在殯儀館與痛失年輕家人的喪親者作告別儀式。

另一名活動發起人是來自美國加州的黃潔雯（Janice Huang），她曾經在美國西岸從事臨終關懷工作，目前是一位醫療社工及治療師。黃潔雯接觸的大部份是華人個案，「很多臨終病人都不願意討論身後事，所以看到很多遺憾。」

美國設老人公寓 長者樂意談生論死

她認為推廣生死教育最有效的方法，是製造一個社區空間，讓大家能開放討論生死。美國社區設有不少老人公寓，互不認識的老人會住在同一棟大廈內，慢慢變成朋友，「不時有老人家逝世，公寓內的人便會談論，我們只要在公寓內舉辦講座，很容易便會帶起大家討論生死議題。」此外，黃潔雯認為中港台有關生死教育的報道，亦能帶動當地華人討論的意欲，「例如瓊瑤丈夫的『尊嚴死』問題報道，會帶動這裏的華人討論醫療事前指示」，故認為社區教育是推廣生死議題的重要一環。

梁梓敦透露，17名講者來自台灣、澳洲、澳門、英國、加拿大及新加坡等地，期望透過這次交流，能將DEAtHFEST擴展到更多地區，令更多華人能打破忌諱，主動談論生死。

34 小時⾺拉松全球⽣死教育視像講座

日期及時間：2021年4月3日早上10時至2021年4月4日晚上8時（香港時間）