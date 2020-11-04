人生畢業禮│幼稚園教師轉行做殯儀師　生死KOL：從死亡學到珍惜

面前個子小小卻聲音洪亮的林浩茵，帶領我們在紅磡「殯儀街」穿梭，「我平時喺度揀花、紙紮公仔就呢間買，呢個棺材係西式、呢隻就環保棺木嚟，呢架靈車都係我哋公司架…….」每件本來是忌諱的物品，在林浩茵眼中盡是新鮮事。她是殯儀業生力軍，數個月前，她還是一個幼稚園教師。 近月林浩茵還開設Facebook專頁「人生畢業禮」，當上殯儀業KOL，專頁上的簡介寫上簡單一句「從死亡中學到珍惜」，是轉行後的感悟。自言感情豐富的她，笑着憶述頭幾回替客人主持喪禮，居然在場地哭得比家屬還厲害，對方反過來安慰她，她選擇在專頁分享客人的生死小故事，希望更多人感受到生命之可貴，亦有助她抒發情感。被問及當幼稚園教師與殯儀師有什麼分別，林轉一轉動眼珠道：「都係幫到人囉！」 攝影：蔡正邦

林浩茵中年轉跑道，由幼稚園教師轉行成為殯儀師。（蔡正邦攝）

年約40歲的林浩茵任職幼稚園教師多年，突然轉跑道加入殯儀業，她強調並非一時衝動，「入行做老師之前，已經對殯儀業好有興趣，不過唔知點入行」。的確，本港不少長生店都是世襲式承傳，殯儀師也多是「學師制」，即使坊間有提供殯儀課程，也不代表完成後可成為殯儀師，加上殯儀業工作非常神秘，甚少有外人透過申請及面試成功入行，林浩茵卻是個例外。機緣巧合下，林浩茵從報章訪問中認識到現時的年僅20多歲、長生店第三代的老闆，「佢訪問時提到想多啲人入行，我就諗會唔會係一個機會？」結果她經朋友四處查問下，終獲得面試機會，「呢行對中國人嚟講好神秘，好忌諱，但每個人都有需要。我就將自己對殯儀嘅諗法同老闆講。」

「例如先人好鍾意音樂，喪禮場地可以掛上樂器，或者用佢嘅作品作為背景音樂，想搞得開心隆重，唔同主題都可以商量。」 殯儀師林浩茵

喪禮如婚禮 可加設個人特色

林浩茵對喪禮的想像，竟如同婚禮一樣。她認為喪禮也應該要有個人特色，只要和靈堂方面妥善溝通，在傳統上加上很多元素也是可行，「例如先人好鍾意音樂，喪禮場地可以掛上樂器，或者用佢嘅作品作為背景音樂，想搞得開心隆重，唔同主題都可以商量。」除此之外，坊間即使談論了捐贈器官多年，原來不少人對此仍有誤解，「啲人以為捐完器官就唔可以瞻仰遺容，其實唔係，因為醫生會幫手縫返好，着返衫化好妝，唔會睇得出。」如果選擇當無言老師，原來可以選擇讓大學生練習或是研究之用，或將器官做成標本，先人亦可以如常舉辦喪禮，只是完成儀式後遺體會運到醫學院，而非火葬場，「但好多人冇諗呢啲嘢，所以我好想推廣開去，等大家可以做好生前規劃」。人生無常，若生前沒有說出自己的意願，親友屆時也無從入手。

攝影團隊拍瞻仰遺容 直播喪禮

喪禮上放置先人喜愛的物品也不算破格，林浩茵入行數月，已見識過喪禮上有攝影團隊，「係客人自己請返嚟，真係好似婚禮咁全程拍住，定拍追拍都有，瞻仰遺容時亦有拍」，林浩茵笑指自己也未必接受得到出席喪禮時被錄影，「但佢哋啲親友又OK」。她形容目前疫情肆虐，很多身處海外的親友未必趕及親赴香港參加喪禮，故直播喪禮形式也是愈來愈普遍。

大情大性 靈堂上哭泣反需家屬安慰

林浩茵是個大情大性的人，頭幾次替客人舉辦喪禮，她哭得比家屬還要厲害，對方反過來安慰她，還遞上紙巾，「我哋得架喇，我哋知架喇」。林浩茵說起此事也自覺哭笑不得，說老闆也知道她感情豐富，「試過喊到老闆叫我出去門口冷靜下」。她也自知這樣不夠專業，故找到抒發情感的方式──開設Facebook專頁「人生畢業禮」，將她遇過的生死小故事寫下，向網民分享。「有個媽媽生Cancer，走得好急，剩低一個啱啱大學畢業嘅女，個女知道媽媽病重，辭咗職諗住好好照顧佢，點知媽媽三、四個月就走咗」，林浩茵慨嘆，盡孝需及時，作為父母也要珍惜與子女相處的時間，「如果做父母嘅成日哦仔女畀心機讀書同搵工，冇咩開心回憶，自己走咗之後，仔女會唔會淨係記得你叫佢成日搵工？」她又憶述有些父母離世得很突然，子女希望「打場大齋」，但又覺得「做極都唔夠」，「父母在世時，你又同佢飲咗幾多餐茶呢？」人人懂得死後談尊重，生前又是否有珍惜眼前人？

「有得考牌當然好啦，同教書一樣，可以提高行業質素，不過教書同殯儀師都係對人嘅行業，唔係話讀咗就識做，真身落場係兩回事。」 殯儀師林浩茵

台日殯儀師需考牌

做一個稱職的殯儀師並不輕鬆，由了解先人離世詳情、生前背景，到陪伴家屬辦理相關手續，再向他們介紹棺木、骨灰龕、靈堂、儀式清單，討論陪葬品事宜等，「有啲人唔知，依家可以揀唔使着壽衣，着先人平時鍾意嘅打扮就可以」，甚至需要適時安撫親友的情緒，絕對是一門專業，可是在香港不像台灣及日本，並沒有殯儀師考牌制度，「有得考牌當然好啦，同教書一樣，可以提高行業質素，不過教書同殯儀師都係對人嘅行業，唔係話讀咗就識做，真身落場係兩回事。」

「我鍾意做呢行，係因為所有嘢對我嚟講都好新鮮。」有工作熱誠，但也有不少事情需要克服。一場喪禮歷時數小時，靈堂內一直燒香，林浩茵坦言起初也「聞不慣」。最大心理關口當然是觸碰先人，「不過老闆好細心教，睇住佢一絲不苟地掃平先人衣服，布嘅邊緣都好用心整理」，認真工作便是對先人的最大尊重，鬼怪之說鮮有在殯儀師之間流傳。被問及當幼稚園教師與殯儀師有什麼分別，她轉一轉動眼珠道：「都係幫到人囉！」

林浩茵早前參加「今生不做機械人延夢計劃」並成功入圍，獲得1萬元資金開展「殯儀KOL」計劃，除了開設Facebook專頁分享工作軼事，未來也計劃成為YouTuber，希望透過生動形式推廣生死教育，「台灣有人拍片介紹骨灰龕，都好多人睇」。至於自己的後事又有什麼計劃？林浩茵笑言早已填好「平安紙」，並交予家人保管，「我冇寫嗰啲，就交畀我老闆處理吧！佢後生過我又咁專業，應該OK！」長生店內又再次傳來她爽朗的笑聲。