長者性生活｜性治療師拆解銀髮族迷思：性慾不只插入式性行為

不少人以為銀髮族清心寡慾，不需要甚至不應該有性生活，當社會大眾對性話題本來已經忌諱，長者的性需要更彷彿成了「禁語」。有性治療師表示，大眾對長者的性生活謬誤甚多，例如把性慾與插入式行為劃上等號、長者的體力無法支持性愛活動等，她認為根本問題在於社會評頭品足的風氣，令不少需要求助的人卻步，「年紀大係咪一定機器壞呢？我覺得唔一定。」

攝影：李澤彤



「首先長者絕對有性慾啦，只不過講緊佢哋對性嘅要求係乜嘢」，性治療師何慕詩（Cynthia）表示，一般人認為性慾等如插入式的性行為，但其實性慾也包括渴望被愛、渴望被需要的感覺。（李澤彤攝）

「首先長者絕對有性慾啦，只不過講緊佢哋對性嘅要求係乜嘢」，性治療師何慕詩（Cynthia）表示，一般人認為性慾等如插入式的性行為，但其實性慾也包括渴望被愛、渴望被需要的感覺，「即係佢希望同伴侶之間，仍然keep住一份親密度，呢種親密度唔係指每次都要有性行為」。何慕詩形容，雙方拖手、擁抱及親嘴，甚至只是靠一靠對方膊頭，也是一種親密的表現，而這種親密行為，在性生活中是必須的。

何慕詩強調，雖然性荷爾蒙會隨着年紀增長而下降，但當長者與伴侶長期相處，那種親密感覺不會無故消失，「只要你對對方仍然有一份愛，你唔會連嗰份親密都唔想要」。她認為有些老夫老妻「不想做」，是因為雙方可能在過程中感到不適，或沒有向伴侶清楚表達需要的是什麼，「對方做咩我就接受啦，如果有呢個情況，就好易做做下唔想做」。

何慕詩形容，雙方拖手、擁抱及親嘴，甚至只是靠一靠對方膊頭，也是一種親密的表現，而這種親密行為，在性生活中是必須的。（余睿菁攝）

千祈唔好同一啲社會規範（social-norm）去比較，冇意思的，你兩個做呢件事配合到就ok，唔需要畀太大壓力自己。 性治療師何慕詩

「身體唔好都有身體唔好嘅做法」

年輕時血氣方剛，老來是否再也負荷不了做愛這回事？何慕詩坦言，年紀大氣力少是事實，但也笑指「身體好有身體好嘅做法，身體唔好都有身體唔好嘅做法」。她認為若要安全地享受性愛，必須清楚知道自己的身體狀況，「會唔會有高血壓？心臟會唔會較弱？條氣會唔會唔順？肺功能好唔好？其實你生活上做任何事，都要配合返自己身體狀況去做，好正常」。

她建議不論任何年紀的人士，都應做運動保持身體健康，「有啲年紀大嘅朋友，平日做運動分分鐘多過三、四十歲嘅人，如果長者本身身體健康，唔需要特別去諗有咩做得，有咩唔做得」。何慕詩提醒，最重要還是與伴侶溝通，「千祈唔好同一啲社會規範（social-norm）去比較，冇意思的，你兩個做呢件事配合到就ok，唔需要畀太大壓力自己」。

何慕詩曾處理不少60歲以上客人關於性的問題，她強調性功能除了與年紀或荷爾蒙有關，亦與伴侶關係有關，「如果你同伴侶關係唔好，對佢冇性慾都好正常」。（李澤彤攝）

陰道天然分泌減少 男性難勃起 統統有得救

不少長者感受到身體機能的退化，令他們難以像年輕般享受性愛，何慕詩解釋，女性過了更年期後，女性荷爾蒙減少，性行為時有機會因陰道不夠天然潤滑分泌，而感到不適，「因為陰道壁會隨着年紀大同女性荷爾蒙減少而變薄，好似皮膚薄咗儲唔到水一樣」。她指不少女性因不知道身體會有如此變化，純粹因為過程不適而減少性行為，但何慕詩指，坊間有方法令陰道壁變厚，年紀大的女性毋須因此感到絕望。

至於男性，當他們年紀大了，微絲血管也會有退化跡象，繼而影響勃起功能。何慕詩指，坊間有不少儀器可以強化微絲血管，亦有藥物或補充劑協助調整男性荷爾蒙，「只要保持身體機能健康，男士冇話去到咩年紀就射唔到精，或者冇生育能力」。

「我覺得每個人都應該學會接受aging gracefully（優雅地老去）」，何慕詩認為，如果一對伴侶感情關係穩定，根本不會介意對方外表上的改變。（資料圖片）

無生育能力亦會感染性病

長者如果已失去生育能力，進行性行為時是否不需要使用安全套避孕？何慕詩指，安全套除了用來避孕，還可以預防性病，「而性病係唔會有年齡之分」，她表示，即使女方已沒有生育能力，仍需確認與對方是否唯一的性伴侶，「有啲人如果有多名性伴侶，即使唔需要避孕，亦唔代表佢唔會感染性病」。

當你自己都會老會殘，有咩理由介意對方會老會殘呢？ 性治療師何慕詩

何慕詩認為，坊間經常假設年紀大便沒有性需要，令不少長者即使有問題，亦「唔好意思承認」，難以在短時間內跨過心理關口求助。（余睿菁攝）

接受優雅地老去 多給予伴侶支持及鼓勵

頭髮白了，皺紋多了，身形也開始走樣了，昔日的俊男美女「跌Watt」後，會否影響雙方享受性愛？「我覺得每個人都應該學會接受aging gracefully（優雅地老去）」，何慕詩認為，如果一對伴侶感情關係穩定，根本不會介意對方外表上的改變，「當你自己都會老會殘，有咩理由介意對方會老會殘呢？」她建議長者在日常生活上給予伴侶更多支持及鼓勵，「皺紋代表住我哋一齊經歷嘅時光，係我哋之間好珍貴嘅嘢，成熟都有成熟嘅美態」。何慕詩曾處理不少60歲以上客人關於性的問題，她強調性功能除了與年紀或荷爾蒙有關，亦與伴侶關係有關，「如果你同伴侶關係唔好，對佢冇性慾都好正常」。此外，何亦形容壓力是性的頭號殺手，如果壓力過大，對性的意欲亦自然會大減。

何慕詩認為，現時社會大眾喜歡對別人評頭品足的風氣，令有需要求助的人遲遲不敢開口。（李澤彤攝）

自我價值低 才會堅信「年紀大機器壞」

「有啲人嚟到係傾感情上嘅問題，因為感情唔好，會帶到去一啲自我價值（self value）問題度」。何慕詩形容，有客人因感情問題導致其態度負面，自我價值亦較低，「例如會不斷提住自己年紀大機器壞，我老婆嫌棄我之類，年紀大係咪一定機器壞呢？我覺得唔一定」，她認為坊間經常假設年紀大便沒有性需要，令不少長者即使有問題，亦「唔好意思承認」，難以在短時間內跨過心理關口求助，但其實求助過後，便發現自己的問題很普遍，仍有方法可以處理。

依家網絡世界講嘢唔使負責任，大家鍾意對人評頭品足，如果呢啲風氣持續落去，只會令大家更加唔敢講，因為有事嘅人唔想俾人公審同評論自己。 性治療師何慕詩

社會評頭品足風氣 令大眾「更加唔敢講」

香港社會看似開放實際保守，性在不少人眼中仍是難以宣之於口的議題，是否「講多啲」，便會令大家減少對性的忌諱？何慕詩對此有所保留，「要取決於講嘅人嘅態度，依家網絡世界講嘢唔使負責任，大家鍾意對人評頭品足，如果呢啲風氣持續落去，只會令大家更加唔敢講，因為有事嘅人唔想俾人公審同評論自己」。她認為政府及大眾都有責任宣揚健康性生活的重要性，令以踐踏別人傷口為樂的人，意識到自己的行為有問題，才可逐步改變現時的歪風，「你今日冇問題，唔代表將來冇問題；你今日咁踩人，將來你也有機會成為受害者」。