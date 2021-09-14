美術指導｜張蚊受王家衛啟發拍美學電影　與獨立導演雲翔合作無間

香港電影美術指導張蚊曾參與多部本地電影製作，亦憑《殭屍》、《空手道》及《翠絲》獲得金像獎最佳美術指導提名。由於自小已跟擔任副導演的姊姊遊走電影拍攝現場，她早已展現出對電影的美學觸覺，大學畢業後回港加入電影圈，製作出不少風格強烈、令人印象深刻的作品，回想近20年的電影工作生涯，她曾與不少知名導演及攝影師合作，令她收穫甚豐。



攝影：余俊亮



自小跟隨擔任副導演的姊姊遊走電影拍攝現場，張蚊早已與電影結下不解緣。（余俊亮攝）

張蚊11歲便遠赴北愛爾蘭留學，大學時到了倫敦藝術大學修讀美術（Fine Art），她形容當時不少同學仰慕王家衛導演，「藝術學校啲lecture都會播佢嘅戲，啲人知道我係香港人，都會大叫Wong Kar-wai」。張蚊自中學起愛上攝影，坦言也是受王家衛啟發她拍攝電影時希望以美學為重，「王家衛嘅戲話畀我知，原來電影就係由好多好靚嘅相拼湊出來，每一格都可以好靚，我有個目標，希望可以拍到一套好唯美嘅戲」。

張蚊自中學起愛上攝影，坦言也是受王家衛啟發她拍攝電影時希望以美學為重，「王家衛嘅戲話畀我知，原來電影就係由好多好靚嘅相拼湊出來，每一格都可以好靚，我有個目標，希望可以拍到一套好唯美嘅戲」。（資料圖片）

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自小跟隨擔任副導演的姊姊遊走電影拍攝現場，張蚊早已與電影結下不解緣，雖然最初負責後期動畫製作，很快她便知道自己還是喜歡「跟場」，「我讀fine art時專做installation（裝置藝術），鍾意設計場景，所以好快就冇做animation（動畫）」。

師承張世宏 跟徐克學「跟場」

張蚊師承著名美術指導及造型設計師張世宏，起初擔任他的助理服裝指導，試過跟隨鄭保瑞導演到泰國拍攝《軍雞》，「《軍雞》係一部好有風格嘅電影，呢部係我第一部學嘢嘅戲，一部戲由籌備到跟場個過程係點，就係喺呢部戲度學識」。其後她因緣際會與不少知名前輩導演如徐克、爾冬陞合作，「跟住佢哋係咁出埠，開始知道拍戲嘅壓力。徐克教我跟場，跟進搭好嘅景，佢好注重每一個畫面，《深海尋人》拍咗半年，我日日就企喺佢旁邊，聽佢要求盆花要擺左定擺右」，自此張蚊便知道跟場的重要性。

漫畫《軍雞》由香港導演鄭保瑞於2008年改編拍攝成為動作電影，由余文樂飾演成嶋亮，日本拳手魔裟斗飾演菅原直人。張蚊在該片擔任助理服裝指導。（網上圖片）

欣賞雲翔以佛學因果探討抑鬱症

至2010年，張蚊認識了雲翔導演，二人因投契而成為好友，甚至一起報讀有關死亡的哲學課程。她第一部擔任美術指導的電影是《愛很爛》，便是雲翔的作品。雲翔的電影大多以寫實情慾風格表達，張蚊亦對他的作品非常欣賞，「雲翔有啲戲好誇張，會有一班人群交，但放眼整部戲，係帶出一個好艱深嘅message，人哋以為佢啲戲係鹹片，但其實探討好多情感，係藝術電影嚟」。

她形容雲翔是一個很有智慧的學者，「佢中英文都好好，劇本好短，好似詩」。而以佛學因果探討抑鬱症的《遊》，是張蚊最喜歡的作品，當時她跟隨劇組到了多個國家如蒙古、德國、荷蘭、馬來西亞拍攝，獲益良多，她亦從雲翔身上學會美指也可以與導演在劇本構思初期，便一起參與創作，方便更早了解角色設定。二人惺惺相惜，合作無間，雲翔其後的《同流合污》與《三十儿立》，張蚊也有份參與。

《空手道》的海報設計也是出自張蚊之手。（網上圖片）

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與攝影指導譚運佳常「鬧交」

除了導演，張蚊與《空手道》、《翠絲》及《媽媽的神奇小子》的攝影指導譚運佳合作無間，「雖然佢風格好日系，好簡約，我就鍾意製作出有生活感嘅場景，但我哋仍然好夾好friend」，「夾」的原因在於二人對美學的執着，「我哋成日都嘈交，成個劇組去睇景，我哋兩個可以為塊窗簾布鬧交，然後導演要等我哋鬧完先繼續拍，但我哋都係為件事好，呢啲先係工作夥伴」。