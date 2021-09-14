美術指導｜油麻地如同香港電影脈搏　張蚊愛到廟街買古惑仔戲服

11歲便到了北愛爾蘭求學的張蚊，每年回港兩次，都爭取機會到電影拍攝現場尋找當時任副導演的姊姊，「那時還沒有Google Map，我便拿着地圖走到片場，像一個遊客的心態看香港」。耳濡目染下，張蚊早與電影結下不解緣。



直至她大學畢業，回港便投身電影圈，至今分別擔任過服裝指導及美術指導。談到平日為劇組張羅戲服及道具，甚至需要為懷舊場景取景拍攝，張蚊形容油麻地是他們必到之處，廚師服、侍應衫、古感仔服飾、各式各樣的餐具及刀，甚至有多功能用途的防火板，都可以在這一區找到。至於定格在七、八十年代的美都餐室、艷陽天歌座及廟街，更是多年來港產片及外國製作團隊的取景勝地。



攝影：余俊亮



談到平日為劇組張羅戲服及道具，甚至需要為懷舊場景取景拍攝，張蚊形容油麻地是他們必到之處。（余俊亮攝）

那時還沒有Google Map，我便拿着地圖走到片場，像一個遊客的心態看香港。 電影美術指導張蚊

張蚊完成小六課程後，便負笈北愛爾蘭，由於姊姊擔任副導演，每年回港兩次，都是張蚊參與拍攝電影的好時機，「茶水部、臨時演員、拍攝花絮什麼都試試」。她形容那時自己對香港並不熟悉，每次出門都覺得是件刺激的事，「那時還沒有Google Map，我便拿着地圖走到片場，像一個遊客的心態看香港」。

年紀小小的張蚊，那時拿着一部DV機，跑到哪兒便拍到哪兒，有次她經過一個搭了棚的地方，將DV機伸入內拍攝，「為什麼沒有觀眾，但台上的人正在表演？」翌日她再到上址，希望有人會開門讓她入內拍攝，誰知還未到達，她便在巴士上出意外，整個人從上層樓梯滾到下層，受傷入院，「那一次姊姊開啟我的DV機，想看看我到底去了什麼地方，卻發現我拍下了讓亡靈看的神功戲！結果她非常生氣！」

常拍攝倒敍場景 必須對復古事物有研究

「電影是一份經常要搜集和研究舊事物的工作，因為劇本常有Flashback（倒敍）的場景，通常是回憶到七、八十年代」。熱愛藝術創作的張蚊，無時無刻都會留意身邊的事物，「我的媽媽是唱粵曲的，令我覺得傳統中國文化很漂亮，我也常翻看她的舊照，看多了，連每個年代用的窗簾是什麼款式，也會記在腦海中」。

1950年開業的美都餐室吸引不少喜愛懷舊風的市民前來「朝聖」，多次在上址進行拍攝的張蚊與老闆娘熟稔，透露了特色瓷磚的由來。（余俊亮攝）

旅發局本月展開「西九龍」地區遊推廣，範圍覆蓋油麻地、佐敦及西九文化區，並按區內特色推出五條主題漫步路線，共推介逾50個特色景點及店舖，包括美都冰室、廟街、電影中心、陳枝記、上海街等，希望將西九文化區的藝術元素，糅合毗鄰社區的獨特人文地貌，吸引市民以新角度探索西九龍。當中油麻地擁有不少歷史建築及傳統工藝店舖，不少美術指導及服裝指導都會在這區尋找電影道具及戲服，而區內的美都餐室及艷陽天歌座，更是不少港產片的熱門取景地，可謂香港電影脈搏所在。

解開美都餐室特色瓷磚之謎

「美都最特別的是牆身是以不同款式的瓷磚拼湊起來，《綫人》及《打擂台》都在美都取過景」，1950年開業的美都餐室吸引不少喜愛懷舊風的市民前來「朝聖」，多次在上址進行拍攝的張蚊與老闆娘熟稔，透露了特色瓷磚的由來，「她說並非特意設計的，當時只是為了省錢，到地攤找來大公司用剩的瓷磚，東湊西拼才變成這個很有特色的地方」。除了牆身，馬賽克地板、霓虹燈招牌及二樓的彩色玻璃窗，現在亦已買少見少。

走過數個舖位，便是充滿八、九十年代裝潢特色的艷陽天歌座，近年《殺破狼2》、《麥路人》及《殺出個黃昏》均曾在這裏取景。（余俊亮攝）

艷陽天歌座成平民夜總會指定模樣

走過數個舖位，便是充滿八、九十年代裝潢特色的艷陽天歌座，近年《殺破狼2》、《麥路人》及《殺出個黃昏》均曾在這裏取景，女歌手江海迦（Aga）新歌《Night Without You》的MV亦在艷陽天拍攝。「內裏有些琴師和音樂人的年紀都很大，他們的裝束像是停留在數十年前，與歌廳融為一體」，張蚊透過拍攝，接觸到區內街坊的消遣世界，紅彤彤的布幕、金光閃閃的燈飾，成了一代人心目中「平民夜總會」的指定模樣。

楊千嬅在《麥路人》中飾演一名歌女，電影亦有在艷陽天歌座取景。（《麥路人》劇照）

女歌手江海迦（Aga）新歌《Night Without You》的MV亦在艷陽天拍攝。（影片截圖）

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張蚊經常需要為拍攝工作張羅道具及戲服，油麻地不少老字號工藝店如陳枝記、區利昌刀庒、明生鋼竹蒸籠廠、東亞冷凍鋼藝集團有限公司等，幾乎是劇組必到之處。「我們經常會來這裏找刀，舉例指那把刀是兇案武器，我們會買一把真刀，用來拍攝一些與演員相距較遠的鏡頭。」她指道具組需要製作不同種類的假刀，都需要先買一把真刀用作參考。

東亞冷凍鋼藝集團有限公司專售不同款式的餐具，店內一條容易令人走漏眼的「窄巷」，塞滿各式各樣的廚師服和侍應衫，張蚊二話不說跑進那只能容下一人身軀的空間，一邊翻揭衣服，一邊介紹服裝部的工序。（余俊亮攝）

「通常我們會要求買陳列品，那麼做舊的工夫便能少一點」，張蚊說。（余俊亮攝）

愛買陳列品 「做舊的工夫便能少一點」

張蚊形容，「廚房戲」是港產片經常出現的場景，廚師服、侍應衫和餐具都需要悉心張羅，「廚師服也有分西式、中式和日式，這裏比較專業，款式包羅萬有，偏門至黑色的廚師服也能找到」。東亞冷凍鋼藝集團有限公司專售不同款式的餐具，店內一條容易令人走漏眼的「窄巷」，塞滿各式各樣的廚師服和侍應衫，張蚊二話不說跑進那只能容下一人身軀的空間，一邊翻揭衣服，一邊介紹服裝部的工序，「買回去後我們會做舊，把它染得黃黃的，或有些偏色；口袋因長期插着筆，做舊時也會模仿出筆劃的痕跡，有些地上也會磨爛一點，通常我們會要求買陳列品，那麼做舊的工夫便能少一點」。

神秘磨刀房留下的獨特歷史痕跡

店內除了這條別有洞天的服裝窄巷外，還有一間不為人知的磨刀房，推開木門如西方電影的神秘地牢，昏黃的燈光照射着磨刀機器上鐵鏽，磨刀房處處是歷史痕跡，仔細一看，磨刀機前方有一個尖形的彫塑，老闆說是磨刀火石日積月累彈到牆上的效果，張蚊着了迷般欣賞這個天然歷史彫塑，「這就是我們拍電影時，很想呈現出來的質感」。

由我當助服和助美開始，每當拍攝九十年代的古惑仔或黑幫電影時，我們都經常來廟街找一些男性衣服和飾物。 電影美術指導張蚊

「廟街對我來說，有很多回憶」，為了找到一件合適的服裝或飾物，張蚊曾在廟街來回跑過無數次。（余俊亮攝）

消失的廟街啡飯魚 「全港只有他一人在賣」

說到油麻地的代表，必數廟街無異，這條令外國人也趨之若鶩的地方，多年來也成了本地和外國電影的拍攝熱點。除了經典港產片《新不了情》及《食神》在上址取景外，2017年，日本女星滿島光也在廟街拍攝MV《Labyrinth》，以率性舞步，引領鏡頭穿梭街頭巷尾，為廟街增添不少魅力。「由我當助服和助美開始，每當拍攝九十年代的古惑仔或黑幫電影時，我們都經常來廟街找一些男性衣服和飾物」，張蚊特別提到廟街出產的「啡飯魚」，原來是用來拍攝監獄場景時，派給演囚犯的人所穿的鞋，「早年有個伯伯，全港只有他一人賣啡飯魚，但近年這一檔已經消失了，現在我們要買白飯魚回去，把它們染成啡色」。

「廟街對我來說，有很多回憶」，為了找到一件合適的服裝或飾物，張蚊曾在廟街來回跑過無數次，「在這裏買過什麼都會記得，例如我們很辛苦才找來一個合用的鍊咀」。張蚊形容在廟街流連的人很「貼地」，也很有個性，為她拍攝電影時提供不少靈感和素材，「我常常會在廟街偷望街坊，他們的生活細節和裝束，都是一個很好的參考」。