不少新人疫下結婚受到限制，同性戀人欲「拉埋天窗」更是難上加難。雖然香港沒有列明禁止同性婚姻，但法律上並不承認境內外登記的同性婚姻或民事結合，故不少同性戀人均需飛往外地註冊及舉行婚禮，疫情下要完成終身大事變得困難重重。

有婚禮策劃公司在今年8月舉辦全港首個同志友善的結婚展覽，原來兩名創辦人正是因親身經歷，啟發他們開辦同志友善婚禮策劃公司，幫助更多有需要的同性伴侶。創辦人之一Kurt坦言，開店初期因碰上疫情，經營非常困難，但亦因疫情全球肆虐，美國猶他州推出遙距結婚服務，他們亦乘勝提供中介服務，解決不少本港同志的結婚難題。

攝影：余俊亮



Kurt（右）和Mac（左）是Next Chapter的創辦人，二人於2017年結婚，回想當時親自籌備婚禮，遇上不少沮滯。（余俊亮攝）

Kurt和Mac是Next Chapter的創辦人，二人於2017年結婚，回想當時親自籌備婚禮，遇上不少沮滯，「Google打LGBT婚禮，或者同性婚禮統籌，都搵唔到一間公司處理呢件事」，Kurt也曾試過找旅行社協助舉辦海外婚禮，卻獲回覆指連異性伴侶在外地婚禮上的簽名，原來沒有法律效力，二人經過一番資料搜集過後，最後選擇在丹麥結婚，「歐洲雖然好多地方都接受同性結婚，但都好多唔接受非當地國籍人士申請」。

遇上不友善經歷：兩個女仔結咩婚丫

二人在香港挑選婚紗及禮服時，也遇上不愉快的經歷。Kurt坦言，曾有一些較老派的師傅，製作女性西裝時，堅持要有收腰設計才算好看，也聽過有些店員會說：「兩個女仔結咩婚丫」，「最後我寧願去fast fashion舖頭買一套就算」。

最糟糕的可算是婚禮攝影那一部份，當時Kurt在網上找來略有名氣的丹麥攝影師負責，二人回港後，攝影師卻對她們說，整段婚禮攝影片段不見了，「然後佢即時消失，錢都追唔返」。這次經歷令Kurt明白到，原來沒有中介人協助處理的海外婚禮，可以出現很多問題，故二人決定投身婚禮策劃行列，幫助更多有需要的同性伴侶。

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猶他州推遙距結婚 疫下造福外地新人

疫情肆虐令全球不少活動均轉向線上，原來現時跨國證婚也可以，「最辛苦係開舖冇耐，就遇上疫情，全部couple飛唔到去外地結婚，好彩喺我哋快捱唔住嘅時候，出現了fly free wedding」。Kurt指的fly free wedding，是美國猶他州去年透過網絡科技，提供一整套結婚服務，令二人可以從申請到完成結婚，都不必親自到猶他州，可安坐家中完成整個程序。

根據Government Technology的報道，2019年，猶他州猶他縣公務員Amelia Powers Gardner和Josh Daniels建立網絡結婚系統，並於2020年1月正式推出。整個手續流程可遙距操作，伴侶可於線上向猶他縣辦公室申請擬結婚通知書，付款後收到電子擬結婚通知書便可以舉行婚禮。婚禮主持人可以數碼方式在擬結婚通知書上簽名，交回猶他縣辦公室認證後，伴侶便可收到電子和紙本結婚證書。至同年3月，猶他縣辦公室更提供視訊婚禮服務。



Kurt表示，猶他州的新措施，令新人毋須離港便能以線上方式結婚，「我哋會幫手處理晒所有文件，搵埋證婚人，喺香港合適嘅時間做證婚，亦會搵埋場地、化妝、攝影錄影，以直播方式實時證婚，所以美國嘅證婚人同香港嘅親友都會睇到場婚禮」。完成婚禮一星期後，便會有紙本結婚證書，Kurt特別提到，將結婚證書寄回香港前，也會協助客人在當地法院辦理認證手續，約四星期客人便會收到已認證的結婚證書，「然後先可以喺香港辦理合併報稅，以及申請受養人簽證（dependent visa）等手續」。去年7月Next Chapter推出代辦跨國線上結婚，至今已替超過10對新人完成人生大事。

兩個月前，首個同志友善婚禮展覽在逸東酒店舉行，主辦單位的正是Next Chapter。Mac（右）憶述婚展的反應比預期好。（余俊亮攝）

逾100對伴侶參加LGBT婚展

兩個月前，首個同志友善婚禮展覽在逸東酒店舉行，主辦單位的正是Next Chapter。Mac憶述婚展的反應比預期好，「預約加直接上門，兩日加起來都有超過100對嚟參加，同性伴侶、異性伴侶都有」。Mac表示，與Kurt分工明細，由於她的性格感性細心，接單後先由她了解新人的故事，為他們度身設計夢想婚禮，其後會處理訂造婚紗禮服、場地佈置及婚禮儀式等事宜；性格謹慎及要求高的Kurt，則會同步處理有關跨國線上結婚的文件及聯絡當地的合作夥伴，「我哋主力做丹麥、冰島、英國、美國，如果新人有要求，其他地方我哋都會做」，時差關係，Kurt經常需要日夜顛倒處理業務。

Mac（右）性格感性細心，接單後先由她了解新人的故事，為他們度身設計夢想婚禮，性格謹慎及要求高的Kurt，則會同步處理有關跨國線上結婚的文件及聯絡當地的合作夥伴。（余俊亮攝）

好多人覺得同志結婚呢件事係夢想，甚至係幻想，有啲couple因為價錢問題，難以飛到外地辦理結婚手續，亦有人覺得喺外地結婚，冇親友見證，返嚟香港又唔承認，種種問題令佢哋對結婚卻步。 Next Chapter創辦人Kurt

「好多人覺得同志結婚呢件事係夢想，甚至係幻想，有啲couple因為價錢問題，難以飛到外地辦理結婚手續，亦有人覺得喺外地結婚，冇親友見證，返嚟香港又唔承認，種種問題令佢哋對結婚卻步」，Kurt表示，每次都需要花時間向同志伴侶解釋「結婚有咩用」，當他們了解一紙婚書原來也有保障，便會認真考慮終身大事。

Kurt坦言，本港也曾出現一些同志友善的婚禮策劃公司，惟最後都難以經營下去，令Next Chapter成為目前唯一一間仍在營運的同志友善婚禮策劃公司，「始終都要睇下香港市場係點，我哋係咪可以long last到？唔敢講」。

同性婚禮統籌公司Next Chapter會為所有LGBTQ或認同尊重LGBT概念的人士，用心籌備製作創造不一樣的本地或外地婚禮，同時提倡愛多元的婚禮理念—無分種族、無分膚色、無分性別及無界限。（逸東酒店提供圖片）

Eaton HK「婚‧享‧愛」婚宴展

日期：2021年10月14日及15日（星期四及五）

時間：下午12時至晚上7時

地點：逸東酒店2樓

費用：全免，需預先登記預約參觀時段

參加商戶：The Aisle Wedding、The Next Chapter LGBT、Wise Angel、SOVOS Aromatherapy & Perfumery、Wedding Hashtag Production、wkend、Feracheval、Home Sweet Florist、Naturalhk、The Nutter Company 等

