在看似開放實則保守的城市內，同志相愛一直很難。Next Chapter成立3年，Kurt和Mac也曾遇過不少難忘的婚禮，有來自基層家庭的同志，一直因經濟問題無法飛往外地結婚，最終靠跨國線上結婚服務，令雙方父母在有生之年能目睹二人共諧連理；也有新人的其中一方，到結婚當天，父母仍未知道她已出櫃，故婚禮只有一方的家長出席。

Kurt感激社會上有同路人一直為同志平權進行司法覆核，為同性配偶爭取了合併報稅、申請受養人簽證等與異性配偶同等的權利，但他認為平權之路仍遙遠，希望有天香港能真正承認同性婚姻，同性配偶毋須再額外立遺囑及辦理持久授權書等手續，「因為呢件事好多餘，明明結咗婚，法律下應該保障我哋呢個權利」。

攝影：余俊亮



Next Chapter成立3年，Kurt和Mac也曾遇過不少難忘的婚禮故事。（余俊亮攝）

Kurt和Mac在3年內為不少同性伴侶「拉埋天窗」，每對新人的故事都獨一無二。Kurt憶述，曾有客人要求一個極簡約的婚禮，當天只有雙方父母來見證，原來新人均出身基層，二人即使相愛多年，卻因經濟問題難以飛往外地結婚，故一直未有結合，「佢哋一齊咗十幾年，雙方父母都知道對方存在，佢哋亦好想畀個名份對方，但飛去外國結婚其實要使好多錢，所以佢哋一直冇搞」。直至猶他州在疫下推出跨國線上結婚服務，二人經Next Chapter介紹下，終於可在香港舉行婚禮。Kurt形容，新人均40多歲，雙方父母也70多歲，能在有生之年目睹二人共諧連理，場面感動。

女同志未出櫃瞞家人結婚 婚禮僅一方父母出席

有同志子女獲父母祝福，也有來自傳統家庭的子女，不敢向父母坦白自己的性取向。Kurt表示，曾有同性伴侶早於疫情前打算結婚，封關下致二人婚事一拖再拖，最終決定留港結婚，「婚禮只有一方嘅家長出席，因為另一方嘅父母對婚事全不知情，甚至未知自己個女出咗櫃」。Kurt認為未獲家人支持下，與同性伴侶相愛並不容易，坦言新人需很大勇氣才走到結婚這一步，他憶述婚禮當日風雨交加，新人亦堅持要戶外進行，「真係風雨不改，但大家一齊見證呢個喺香港嘅合法同性婚禮，都覺得好有意義」。

Kurt感激同路人致力為性小眾平權而進行多宗司法覆核，令同性伴侶享有與異性伴侶同等的權利，故同性伴侶結婚並非全無保障。（余俊亮攝）

本港同性伴侶結婚可合併報稅

由於本港法律上並不承認境內外登記的同性婚姻或民事結合，同性戀人以往需要飛往外地註冊及舉行婚禮，不少人因「怕麻煩」、「唔知結嚟有咩用」等原因而卻步。Kurt解釋，同志結婚對自己及伴侶絕對有保障，「好多謝香港一直有班人，幫我哋不斷進行司法覆核，推翻咗好多法律上未允許同不公平嘅情況」。他舉例指，QT案原告勝訴，保障了原告能持配偶簽證，享香港居留及工作權，也令本港法律下需承認外國同性伴侶，而「配偶」亦不限於「異性」、入境處同志伴侶案終極上訴成功，令同性婚姻的伴侶可合併報稅，享有與異性配偶同等的權利。

（立遺囑及辦理持久授權書）呢件事好多餘，明明結咗婚，法律下應該保障我哋呢個權利，點解我哋咩都要做多步咁。 Next Chapter創辦人Kurt

近年有多宗挑戰同性配偶權利案件

Kurt形容，仍在進行中的無遺囑法官司，是不少同性伴侶關心的案件，「如果勝訴，同性伴侶婚後就唔使再特登再立份遺囑」。他提到的案件，正是由已故男同志吳翰林申請司法覆核，挑戰《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》的官司，雖然高院判吳翰林勝訴，但律政司已表明會上訴。吳翰林畢生致力性小眾平權事務，他亦曾申請司法覆核挑戰同性配偶的居屋資格，是繼Nick Infinger的同性配偶申請公屋案，另一宗爭取同性配偶在房屋政策上平等權利的案件。

入境處同志伴侶案終極勝訴，推翻公務員事務局拒讓上訴人梁鎮罡（左）其夫享配有公務員配偶福利，以及稅局拒絕二人合併報稅的決定。梁鎮罡與丈夫Scott Adams（左）勝訴後在終院外會見傳媒。（資料圖片/盧翊銘攝）

除了以上的配偶權利，Kurt指不少同性伴侶亦關心資產調配問題，「假設作為家中經濟支柱嘅我昏迷，而我父母唔知道同性配偶嘅存在，佢點樣可以郁到我銀行嘅資產呢？如果拎住我哋張婚紙去銀行，銀行都唔會睬你」。Kurt表示，除了為同性配偶找律師立遺囑外，他們亦會建議客人婚後辦理持久授權書（Enduring Power of Attorney），「授權書會拎去法庭註冊，所以法庭會有紀錄，對方係你嘅授權人，就可以動用你嘅資產，包括銀行戶口內嘅錢同房產」。不過，Kurt希望終有一日同性配偶毋須再額外立遺囑及辦理持久授權書，「因為呢件事好多餘，明明結咗婚，法律下應該保障我哋呢個權利，點解我哋咩都要做多步咁」。