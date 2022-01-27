20間中學禮堂化身聲光表演場　製作人：疫情令藝術變得越來越好玩

人氣男團成員Anson Lo（盧瀚霆）一首《Megahit》唱到街知巷聞，當中使用不少電音元素加入舞曲內，原來電音亦可以融入藝術與科技中，成為學校未來STEAM教育的素材。香港藝術節近月就一個50周年特備節目舉行到校巡迴示範演出，透過本地創作人將平平無奇的學校禮堂變成光影與音效交織的藝術表演場地，強調有關表演打破傳統歌劇或古典藝術模式，會讓學生「聽得到，睇得明、摸得到」，日後更可透過STEM課程，學懂編程自學成才。



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抵20學校巡迴表演 疫情下部分只能錄播

為配合香港藝術節公演一齣結合創新科技與藝術的歌劇《拉娜》，主辦單位邀請本地不同藝術家，利用3部投影機、音樂用微型電腦、噴霧機、360環迴立體音效等裝置，創作出一個簡易版作品《方圓之外》，去年起至本月底先後抵20間中學巡迴演出，當中有18間學校禮堂公映，其餘兩間因疫情關係，只能收看錄播片段。

其中最後一場在何文田旅港開平商會中學的表演，原本光猛的禮堂經窗簾遮蓋窗戶及關燈後，變成幽暗的空間，製作團體將不同裝置擺放演出的四周、中庭以及台上，到場觀看演出的中二生透過震耳欲聾的電音、人造白霧與投影機結合而成的燈影線條，以及形體藝術家透過碰觸裝置造成電阻轉化互動模式，體驗一個非一般的沉浸式表演。演出完結後，團隊向在場學生介紹及示範各類裝置的互動模式，讓他們了解如何透過電腦編程達到有關特效。

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製作人：讓學生睇得明、聽得明、摸得到

團隊製作人鍾維新表示，不少學校正推進STEM課程，這次演出正好製作一個「懶人包」，讓學生理解藝術如何創新科技結合，「我哋至少要求中學生『聽得明、睇得明，摸得到』，或者唔使解釋都知道係乜，今次演出用到嘅科技，大部分喺學校課程包含到……音樂聲浪點樣影響到訊號，再點樣影響投影機嘅光影，形體藝術者觸碰再影響到另一樣嘢，全部都係靠編程，呢幾個大元素都係中學課程學得到嘅嘢。」

他進一步闡釋，利用禮堂這個地點，便是打破常規學生固有使用的空間，誘發他們的好奇心探索，「希望畀學生感受到原來佢哋一個好熟悉的場景，喺學校禮堂，可以變成一個沉浸式演出環境。我哋去過咁多間學校，尤其係男校，學生一路睇已經竊竊私語，嗰個嘢點出嚟，𠵱個點整，佢哋有好大嘅好奇心。」當演出完結後，團隊再邀請學生示範，逐步揭開表演神器中的神秘面紗，理解科技如何運用在藝術上。

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疫情影響藝術界生態發展

他認為疫情影響整個藝術生態，由以往觀眾「坐定定3粒鐘唔准郁」專注舞台上的效果，轉而結合科技互動開闢新規格，「以前我哋做戲劇，知道觀眾只有望向舞台一個方向，但係可以喺藝術家對住個屏幕一對一咁演出，或者透過播片形式，拍低不同角度做網路直播，𠵱家接觸面更加大，藝術喺傳統上只會越來越好玩，變成有得玩、有得睇、有得摸。」他期望新生代透過新視角欣賞藝術，或成為未來的一分子。

旅港開平商會中學校長陳得南表示，學校一直推動STEM發展，甚至開設專用課室介紹水耕、寫編程，但認為不能只從學習理論出發，便邀請團隊到場表演，「𠵱個其實係一次好好嘅場景，（借禮堂）投身落去音效，同學都提到耳膜感受到震動呀，震動個感覺非筆墨所能形容，所以呢一點好重要，而機構畀佢哋安排親身去試玩，原來無學過音樂，唔識得科技的人，摸索下都好似玩得有紋有路咁喎，會對科技同音樂結合有一個正面作用。」

演員顧定軒任外展大使與學生交流觀後感

《拉娜》外展大使兼演員顧定軒獲委派到其中兩間學校出席活動，與學生交流觀後感，他稱樂於與本地年輕新媒體藝術家學習藝術與科技，將這個極具創意的感官交錯演出帶入學校，讓同學在現場感受藝術與科技結合的魅力。

STEM是指把Science（科學）、Technology（技術）、 Engineering（工程）和Mathematics（數學）結合的教育框架，而STEAM 多了一個「A」字，即加入Art（藝術），幫助小孩建立創新思維、解決問題、邏輯推理等能力，同時讓學生由擁有知識進一步轉化為擁有邏輯概念與美感。