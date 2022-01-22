小學生學編程「打大佬」23秒KO大企CEO　港孩組隊勇奪世界賽季軍

隨著科技進步，不論小孩還是成人，智能手機和應用程式都已成為日常生活的重要部分，而編程（Programming）亦因此成為不可或缺的工具及世界語言 。近年有不少青少年學習編程，更有隊伍代表香港在世界賽中奪得佳績，同時又有同學擊敗著名CEO，在「起跑線」上擁抱未來科技。而近日又有機構舉辦「好玩學編程」（Code for Fun），以推廣編程教育的重要性。



「學習編碼不止適合希望成為編程人員或從事科技職業的人，編碼有助培養小朋友的解難能力和其他重要生活技能。」薯片叔叔共創社創辦人曾俊華說道。共創社過去半年在香港中小學積極推介以色列教育科技公司的虛擬機器人、編碼和 STEM學習平台CoderZ。CoderZ聯賽（香港）初階組及專業組的勝出隊伍更代表香港於本月12日出戰「2021 CoderZ聯賽世界總決賽。香港資優教育學苑隊伍更成為最後四強，6名專業組( Skydragon) 隊員年紀由11歲至14歲，對戰美國及非洲加納隊伍。最後，在專業組勇奪第三名，為港爭光。

參賽學生表示，除了電腦知識外，他們更能學習到數學、物理和英語能力，更重要是從中學習團隊精神、溝通技能、解難能力、時間管理、堅持和永不放棄等重要生活技能。

六資優少年衝出香港

呂願喆作為Skydragon的隊長，雖然年紀最小、只有11歲，但制定編程時間表、分工、反覆測試程式等工作，對他來說沒有難度。他表示將會繼續學習編碼，因為想做得更好。12歲曾子軒則認為編碼是學習和電腦溝通，是未來重要工具。他表示這是他第一次參加國際性編程比賽，參賽時經常和隊友討論策略至深夜，看見對手利用拋物線程式在奪得高分，令他大開眼界，日後將改良作賽策略。

小學生挑機知名CEO

除此之外，新手組方面今日（22日）6名小學生挑機CEO。BlueTop Group首席投資官、薯片叔叔共創社董事鄭仲勳帶領城中5位知名CEO，分別為阿里巴巴香港創業基金執行董事周駱美琪、香港麥當勞行政總裁黎韋詩、保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝、SEEK亞太區首席整合及轉型總監仇崑石及香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信出賽。

比賽分為兩個回合，每個回合有三個任務完成，任務模擬物流場景，機械人搬貨、穿越貨架、越過障礙等，利用最短路線及時間完成任務者為勝出。競爭非常激烈， 每支隊伍都贏了一輪。最終學生隊以23秒擊敗了CEO隊。

所有CEO都是編碼新手，黎韋詩賽後表示，非常高興有機會讓她走出舒適圈，和學生比賽學習，她認為隨著更多公司推行數碼轉型，作為領導者需要學編碼。鄭仲勳表示，比賽即使「輸了唔需慚愧，因為學生隊真的很厲害」。所有行政總裁深知編碼重要性，希望透過比賽為公司員工樹立榜樣。顏耀輝認為編碼實際不是太艱辛，而且很有趣，比賽前多練習，熟能生巧。任景信分享經驗認為往往用最簡單方法就是致勝關鍵。周駱美琪強調編程每個人都需要學習，「不論男或女，而是所有人都應該擁抱未來科技」。她以往未曾學習過編程，今次是難得經驗。

編碼教育從家庭開始

香港城市大學張松澤博士(Dr Ray)與羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人簡培欽以及 Clare.AI 和 WATI.io 的聯合創始人兼首席運營官何思穎進行了一個小組討論。 以學習語言為例，簡培欽強調了從小學習的重要性，由家庭開始通過設計一些簡單的網站/應用程序一起學習。 隨著低代碼 (low-code) 或無代碼 (no-code) 的發展， 何思穎指出不再需要用艱深的編程知識去編寫每一行代碼。 CoderZ 的拖放 (Drag-and-Drop) 就是一個例子。 張博士呼籲聽眾中的父母們，他們必須趕上他們數位原住民的孩子，以免與時代脫節。 他介紹了旨在將編程教育納入香港主流的「香港編程一小時」，他們定期舉辦週末活動，讓家長與孩子一起學習編碼的基礎知識。

「好玩學編程」透過1小時的「編碼工作坊」，邀請張澤松博士指導出席的家長、老師和小朋友學習基本的編碼概念。出席小朋友都認為好玩易學。仇崑石希望提高社會對編碼認識，不再局限於艱澀複雜的想像，家長應與孩子一同學習編碼，「什麼年紀都可以學習」。

為香港引進全球最好創新學習方案

薯片叔叔共創社自2018年成立以來，一直推動香港教育創新，建立一個國際化及在地的平台，透過「教育科技企業家全球拓展計劃」，為香港引進各種創新學習方案。CoderZ是來自以色列教育科技公司，是其中一間2020「教育科技企業全球拓展計劃」 的勝出者。香港資優教育學苑院長黃金耀博士表示，過去半年很高興香港學生有機會學習編碼，在國際舞台發光。

過去半年，薯片叔叔共創社看準編碼的重要性，在香港中小學校介紹CoderZ，讓學生透過這個虛擬平台，學習編碼、機器人及STEM。（薯片叔叔共創社提供圖片）

自疫情開始，R-kids早於疫情開始時已運用CoderZ進行網上虛擬機械人編程教學。創辦人區志偉認為CoderZ與他們的教學方向最為相近，以任務編程作主導，令學習變得更主動。這個平台有完整的學習階梯，配合不同程度的學生進行學習及挑戰。它的國際比賽使學生能夠向來自世界各地的同齡人學習，更是一大吸引。CoderZ的教學管理及學生進度評估與數據分析非常全面，給予老師很大的幫助，較同類的虛擬機械人學習平台更為優勝。所以區志偉會推薦CoderZ給更多學校，讓更多學生一同學習參與。