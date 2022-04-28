港版心之旋律｜聾人家庭少女曾抗拒手語　籲同路人遇困難要說出來

在上月舉行第94屆奧斯卡頒獎禮中，一個名為《心之旋律》（CODA）的溫馨感人小品勇獲最佳電影大獎，使CODA（Child of Deaf Adult，即聾人子女）一詞再次走進大眾視野。20多歲的嘉茵如電影主人公一樣，生於聾人家庭，唯一不同的是，嘉茵同時是弱聽人士，只能憑着細微的聲音作外界和家人間的橋樑。

開朗的嘉茵，亦曾拼命隱藏其弱聽人士的身份。手語雖然是她的母語，過往卻因介意他人的目光而鮮有在外使用。幸在中學階段得好友及老師的支持，令嘉茵對聽障人士身分漸漸釋懷，亦透過接受適當訓練，現時能與人順暢交流。嘉茵畢業後，現時於一間主流小學任職手語雙語老師，空閒時亦會充當義工，協助和她同樣來自聾人家庭的孩子。



曾嘉茵生於一個非凡家庭，從小她便知道自己與別人不同。嘉茵天生失聰，1歲時接受人工耳蝸手術，讓她不至於完全聽不到外界的聲音，由於父母均是重度聽障人士，嘉茵兒時便順理成章地成為父母和外界溝通的橋樑。

嘉茵的童年，都是在幫助父母「翻譯」及兼負家庭中各種大小事。（受訪者提供圖片）

我記得好細個嗰陣，要去買嘢食，因為我本身都弱聽，聽嘢唔算太清楚，個姨姨（餐廳職員）又好惡，當時我又唔夠膽叫佢重複講，覺得好無助，回望後面嘅父母，我冇同佢哋求助，因為我知道佢哋都幫我唔到，唯有頂硬上。 弱聽少女嘉茵

從小迎難而上 養成獨立性格

嘉茵的童年，都是在幫助父母「翻譯」及兼負家庭中各種大小事。在餐廳點餐對年幼的嘉茵來說是一種挑戰，「我記得好細個嗰陣，要去買嘢食，因為我本身都弱聽，聽嘢唔算太清楚，個姨姨（餐廳職員）又好惡，當時我又唔夠膽叫佢重複講，覺得好無助，回望後面嘅父母，我冇同佢哋求助，因為我知道佢哋都幫我唔到，唯有頂硬上」。這些經歷令嘉茵從小便養成獨立性格，令她習慣遇上問題時選擇放在心底，不會主動向別人求助。

童年經歷令嘉茵從小便養成獨立性格，令她習慣遇上問題時選擇放在心底，不會主動向別人求助。（鄭子峰攝）

看急症仍需強忍不適 充當母親翻譯員

亦有一次，嘉茵半夜感到不適，母親便陪同她前往急症室求醫，但因媽媽是聾人，嘉茵需要強忍身體上的不適，充當她的翻譯員，「佢都需要知道我發生咩事，但一路唔舒服，一路翻譯，真係好辛苦，好攰」。當時嘉茵感到非常無助，「有諗過搵其他親戚幫手，但半夜唔好意思打擾佢哋」，最後嘉茵只能硬着頭皮，自行處理整個求醫過程。

即使我聽唔到，都會扮聽得到，之前好少講，可唔可以講多次，因為怕麻煩到人。 弱聽少女嘉茵

嘉茵（左）憶述，曾因身體不適需要前往急症室求醫，惟整個過程中仍需要忍受不適，為媽媽充當翻譯員。（鄭子峰攝）

除了日常生活遇到不少困難，嘉茵的校園生活亦同樣不易過。幼兒園畢業後，嘉茵便入讀主流小學，「我當時覺得好奇怪，點解啲同學仔冇戴耳機」。後來她才慢慢發現自己和別人有所不同，她有時難免聽不清楚別人的說話，但為了融入環境，她總是會裝作聽到，盡量作出相對反應，惟同時令她難以和別人深入溝通，「即使我聽唔到，都會扮聽得到，之前好少講，可唔可以講多次，因為怕麻煩到人」。

嘉茵入讀主流學校後，同學都是以口語溝通，但對於嘉茵來說，手語才是她的母語。在升學後，她發現身邊的人均不懂得手語，若使用手語更會引起別人過份的關注及奇異目光，漸漸令她認為手語是一種不好的溝通渠道。上圖是她最常用的手語，意指「喂」。（鄭子峰攝）

害怕引來關注目光 隱藏聾人身份 在外不用手語

嘉茵入讀主流學校後，同學都是以口語溝通，但對於嘉茵來說，手語才是她的母語。在升學後，她發現身邊的人均不懂得手語，若使用手語更會引起別人過份的關注及奇異目光，漸漸令她認為手語是一種不好的溝通渠道，「我會怕畀人知我識手語，所以喺外面唔會打手語。如果媽媽喺條街同我打手語，我會扮唔識佢，因為我會覺得好尷尬」。礙於外界環境影響下，嘉茵在成長過程中，也從不透露家人和自己是聾人的身份。

礙於外界環境影響下，嘉茵在成長過程中從不透露家人和自己是聾人的身份。（鄭子峰攝）

嘉茵坦言，因小學老師清楚知道她是弱聽人士，在學習上亦有特意配合她的需要，如佩戴無線調頻系統（俗稱FM機）及編排她坐近講台位置等。升中後，雖然學校和班主任都知道她是弱聽人士，卻沒有提供相應援助，令嘉茵在學習上無所適從。

聽障學童能使用FM機輔助他們聆聽課堂內容，惟嘉茵升中初期並沒有FM機輔助，令她在學習上無所適從。（資料圖片）

嘉茵解釋指，聾人的詞彙較一般人士使用的口語少，一些需要不停學習新詞彙的科目是他們的弱項。嘉茵被安排的座位亦不近講台，在沒有FM機輔助下，她難以完整地聽到課堂內容。在社交上，部分同學漸漸發現嘉茵的不同，「佢哋覺得我有啲奇怪，叫唔應，眼神又成日閃避」。當時嘉茵並不懂得表達自己，時常迴避同學。時間久了，亦令她的人際關係出現問題。

手語都係語言嘅一種，原來都有出路，可以做手語翻譯員。 弱聽少女嘉茵

朋友意外發現其聾人身份：佢覺得我識手語好型

對手語印象改觀，契機是自嘉茵一名朋友。嘉茵憶述指，當時她如常隱藏其聾人身份，惟一次跑步中，友人意外發現她頭上的人工耳蝸裝置，出於好奇心向她查問。嘉茵眼見事情已敗露，便向她和盤托出，朋友的反應卻與好預想的大為不同，「佢知道我身份之後，冇覺得有咩唔好，反而覺得我識手語好有型」，這是嘉茵第一次感覺被人接納。加上當時政府在主要新聞發布中，亦開始有手語翻譯作輔助，令嘉茵對手語改觀，「手語都係語言嘅一種，原來都有出路，可以做手語翻譯員」。

嘉茵一名朋友意外發現她頭上的人工耳蝸裝置，發現其聾人身份。（曾鳳婷攝）

朋友發現嘉茵的聾人身份後，從不同方面協助她。有一次嘉茵的科學功課屢出錯，被老師點名，「因為科學好多詞彙，我上堂又聽唔明，所以唔識做」，老師當時指着答案，要她讀出來，嘉茵卻不懂得怎樣讀，「佢同我講，點解咁簡單嘅字都可以唔識」。

在好友的接納及老師的支持下，令嘉茵（右）對聾人身份漸漸釋懷，亦不再介意別人的目光，在街上使用手語與父母溝通。（鄭子峰攝）

覺得好大轉變嘅係老師主動咗好多，『你聽唔到要同我講』，而我就慢慢知道，原來我可以講出我嘅需要 弱聽少女嘉茵

嘉茵朋友聞訊後，隨即替她解圍，並道出她的特殊身份。老師得知嘉茵的難處後，便對自己剛才說法感到抱歉，更主動聯絡嘉茵的家人了解更多。涉事老師亦發現其他任教老師同樣不知嘉茵的聾人身份，故為嘉茵陸續爭取各方面的援助，「覺得好大轉變嘅係老師主動咗好多，『你聽唔到要同我講』，而我就慢慢知道，原來我可以講出我嘅需要」。學校處境的改變，令嘉茵漸漸對聾人身份釋懷，明白原來有人願意接納她的身份，甚至主動提供援助，亦不再介意別人的目光，在街上使用手語與父母溝通。

社工：大眾忽略聾人子女需要

聾福會助理社會工作主任游咏指，嘉茵的成長經驗與其他聾人子女十分相似，大眾與聾人父母均理所當然認為子女是天生的翻譯員，年紀小小便讓他們處理大小事務。然而，很多時候卻忽略了他們其他方面的需要，聾人子女只能在一知半解下強迫自己處理問題，「有個6歲嘅CODA覺得做翻譯好攰，一個電話打過嚟，佢就會畀父母拉走做翻譯，令佢可以玩嘅時間變少」。

聾福會助理社會工作主任游咏指，嘉茵的成長經驗與其他聾人子女十分相似，大眾與聾人父母均理所當然認為子女是天生的翻譯員，年紀小小便讓他們處理大小事務。（鄭子峰攝）

游咏提到，聾人子女在小時候遇到的困難亦較多，不少聾人父母在面對小朋友發脾氣時，往往不懂如何處理，「因為小朋友手語未到咁好，表達唔到，而父母又唔知佢嬲嘅原因」。加上聾人子女時常對其身份感到模糊，「因為佢哋同其他小朋友唔同，會懷疑自己係咪畀其他小朋友差，又怕講嘢唔標準，令到自己好自卑」。

嘉茵（右）以過來人身份指出，社會上的「小CODA」應該感到自豪，因為他們比其他人掌控多一種語言，亦寄語他們遇上困難應主動尋求協助。（鄭子峰攝）

嘉茵畢業後，現時於一間主流小學任職手語雙語老師，空閒時亦會充當義工，協助和她同樣來自聾人家庭的孩子。她以過來人身份指出，社會上的「小CODA」應該感到自豪，因為他們比其他人掌控多一種語言，亦寄語他們遇上困難應主動尋求協助，「雖然都有少部分人未必肯幫，但其實大多人都好願意幫手。」游咏則希望社會大眾能多向CODA提供協助，以及接受手語文化，甚至學習手語作為其中一種溝通方式，減少對聾人的誤解。