手語世界｜聾人家庭長大　健聽女從小當翻譯：好自豪有呢個使命

不少市民透過本港經典劇集《十月初五的月光》了解聾人生活，當年更引起一股學手語熱潮，然而聾人家庭實際的狀況，劇集中未必能仔細提及。有在聾人家庭長大的健聽少女透露，在無聲世界中與父母有一套特殊的溝通相處方式，「有時喺屋企想嗌爹哋媽咪嘅話，會飛拖鞋或者隨手拎起嘢就掟過去、熄屋企盞燈等等，好似好奇怪咁，但我哋就係咁（吸引對方注意）」。她亦透露自己從小已當雙親「小翻譯」，協助他們處理日常瑣事，提早接觸成年人世界，樂天的小妮子卻從不言苦，「一直以嚟，我都好自豪有呢個使命」。

攝影：梁鵬威



甘若琳自小在聾人家庭長大，童年時期已需為雙親當「小翻譯員」。（梁鵬威攝）

甘若琳是在聾人家庭長大的健聽人士，她形容爸爸性格外向，媽媽則較斯文。她從小便學會以家庭式手語與雙親溝通，「你還記得自己什麼時間學懂說話嗎？我學會用手語也應該是同時間吧」，琳琳向記者說道。

琳琳笑言，在無聲世界中，與家人有一套特殊的溝通相處方式，當中行為「無禮」且「粗魯」，外人難以理解，「有時喺屋企想嗌爹哋媽咪嘅話，會飛拖鞋或者隨手拎起嘢就掟過去、熄屋企盞燈等等，好似好奇怪咁，但我哋就係咁（吸引對方注意）」。

全港逾15萬聽障人士 不足4,000人懂手語

不少人對聾人家庭的日常生活感到好奇，琳琳解釋指自己的成長與健聽家庭成長的子女無異，大家會因誤會而爭吵，但也同時充滿愛和歡笑。她形容自己是幸運的一群，「未必所有同我有相似背景嘅CODA（Children of Deaf Adults，即聾人子女），都好似我咁幸運，想擺脫原生家庭嘅人多不勝數」，她認為與部分聾人子女缺乏家庭身分認同，未有學懂手語與家人溝通有關。根據統計署在2014年的調查顯示，香港聽覺困難者超過15萬人，然而只有不足4,000人懂得使用手語，沒有共同語言，與家人培養或聯繫感情自然困難重重。

健聽家庭嘅小朋友大個咗之後，可能叫佢哋攬下爹哋媽咪都會耍手擰頭，我哋嘅相處模式冇咁怕醜，想攬就攬。 聾人子女甘若琳

手語詞彙有限 表達想法不轉彎抹角

中文能一詞多意，手語亦然，但原來手語的「詞彙」有限，因此聾人溝通時必須有其他輔助，琳琳舉例指，如他們想詢問一件物品的價錢，會先將手指指向物品，然後做手部動作，才能順利表達意思。琳琳形容，使用手語時，會跳過口語的副詞或主語的冗長部分，故表達想法時不會轉彎抹角，容易感受對方情緒，她指在家中大家表現愛的方式亦很直接，「健聽家庭嘅小朋友大個咗之後，可能叫佢哋攬下爹哋媽咪都會耍手擰頭，我哋嘅相處模式冇咁怕醜，想攬就攬」。

由於不時需要當雙親的「小翻譯」，琳琳自小比同輩更早接觸成年人世界，有時她會幫助父母處理日常瑣事，例如處理銀行戶口申請事宜、電話查詢等，年紀小小便要協助父母處理條款細項複雜的文件，「去到櫃枱，我要拮起腳踭先勉強見到職員，處理啲自己都未睇得明嘅嘢」，琳琳形容，聾人的閱讀能力與健聽人士有差異，即使文字在前，聾人都需要手語翻譯輔助，確保自己掌握資訊。多年來替父母處理生活瑣事，跌跌撞撞中累積了不少經驗，但也犧牲了玩樂時間，「同齡小朋友做晒功課，準時睇《放學ICU》嘅時候，我已經開始接觸大人嘅世界」。

「爺爺成日同我講，我係特別嘅小朋友，上天交託咗一份使命畀我，要幫爹哋媽咪。一直以嚟，我都好自豪有呢個使命」。琳琳笑言連學校家長日也會協助翻譯，老師有時向父母投訴她喋喋不休，她便會用手語翻譯成：「老師讚我好活潑！成日答問題！」作為家中唯一一名健聽一人士，琳琳形容在父母身上學習到寶貴的人生觀，「一定要主動積極，大膽啲，敢於發問！」聾人在社會中的待遇經常受到忽視，正因如此，琳琳認為懂得改變心態，採取主動才是成功關鍵，「想要嘅嘢就要自己去爭取！」

琳琳天性樂觀，覺得凡事總有出路。（梁鵬威攝）

手語屬於視覺語言，你唔會因為要講另一種語言而自卑架嘛。 聾人子女甘若琳

有時聾人在街上以手語溝通，引來途人注視，但琳琳形容手語亦是一種語言，不會因而感到自卑，「手語屬於視覺語言，你唔會因為要講另一種語言而自卑架嘛」。她理解途人在好奇心驅使下才會行注目禮，「如果人哋因為見到我用手語溝通好有趣，我都叫行走式推廣手語丫！」

修讀新聞手語 當上手語傳譯員

周旋於兩個世界中，琳琳近年已當起手語傳譯員。現時她會抽時間到醫院，幫助有需要的病人做手語翻譯，亦已修讀新聞手語，早前她參加了由香港電台及勞工及福利局聯合製作的《手語隨想曲‧遊學篇》，盼能帶出健聽人士忽略聾人需要的問題，琳琳表示，從前的集數是有劇本可依的生活劇，這一輯則充滿歷奇情節，需要進行攀石、裝修及訓練狗隻等活動，她指導演容許他們即興創作，發揮空間較大，活動過程亦更貼近真實的聾人生活。