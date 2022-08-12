鬼節｜闖猛鬼戲院、弒親兇宅　廢墟探險隊見證靈異：勿被恐懼支配

今日正值中元節，亦即民間俗稱的「鬼節」，有人害怕不出夜街，卻有人不怕死，勇闖「凶地」還原歷史真目。近年愈來愈多人參與廢墟拍攝，其中一個由中外青年人組成的廢墟探險隊，近年曾闖入日治時期防空洞、滿佈血迹的謀殺案事發單位、荒廢多年的猛鬼戲院等，見證一宗宗靈異事件的誕生，但他們堅守「只拍照片留下腳印，不自拍，不拿走任何物品」的三大戒條，認為人與幽靈只是不同精神維度的存在，信則有，不信則冇。



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攝錄方式保育香港歷史 鬼節探險冇禁忌

「永遠不要從現場拿走任何東西，因為表示你不尊重並且可能會鬧鬼。 安全是最重要的事情。」城巿探險團隊創始人Echo，為了讓公眾或外國人了解香港歷史，9年前開始組成六人團隊，透過攝錄方式紀錄香港舊建築群或歷史遺址，讓它們消失在公眾視線前，記述它們的原有狀態。Echo表示每次探險之前，各人會做好功課，例如有關該幢建築物的歷史、過去有關它的新聞以及事迹，有助進入後以最理想的角度進行拍攝。

有人認為「外國人不信邪、不怕鬼」，原在外國長大，居港30年的Echo笑言，知悉盂蘭節或中元節等傳統節日的存在，但團隊從來沒有「鬼節不探險」的禁忌，反而更多關注涉事地點是否合適探險，有否紀錄的價值，多於該處是否鬧鬼。「團隊兩度進入過星街防空洞，相傳該處日佔時期曾有日軍在洞內審訊及處決巿民，但進入後除了感覺伸手不見五指的漆黑外，反而會驚嘆內裏保存大量文物，句括1940年代的英殖時期廁所、舊式挖掘工具等…所謂鬧鬼的凶地就是建築物發生某些事情後，像『精神』停留在該地點中徘徊不散，但有時恐懼只是存在你的腦海中，所以心態要堅強，不要讓想法和感覺去支配你。」

所謂鬧鬼的凶地就是建築物發生某些事情後，像『精神』停留在該地點中徘徊不散，但有時恐懼只是存在你的腦海中，所以心態要堅強，不要讓想法和感覺去支配你。 城巿探險創始人Echo

「猛鬼戲院」射燈無故亮着閃爍 命案凶宅滿佈血迹

多年勇闖不同地點的經歷，中間發過很多不可解釋的事情，例如團隊進入過已荒廢近30年的金茂坪戲院，當年它的鬧鬼傳聞不絕於耳，當年曾有人在丟空的金茂坪戲院隱若見到有燈光，聽到有嬉笑聲，又有人言之鑿鑿稱見過入面有一對目光呆滯的男女，表情似是想逃出戲院等，團隊進入後離奇發現斷水斷電多年的戲院內，堂座近走廊位置的消防射燈竟無故長着，更以不合理的方式不斷閃爍，似在「警告」團隊不得內進，成員遂在戲院內燒香保心安，繼續在裏面完成拍攝工作。

另一個團隊印象深刻的地點，便是發生周凱亮拭雙親命案的大角咀海興大廈，該大廈已被成功強拍，單位陸續清空，到處頹垣敗瓦，團隊進入三樓涉事兇案單位時，仍可以看牆上貼滿已故父母對兒子引以為傲的大量獎狀，與廁所的已乾涸血迹形成強烈對比，誰也想不到兒子竟以弒親來報答親恩，對團隊來說只有悲傷及黑暗的感覺，中間沒有產生任何恐懼。

既然不懼，心中自然沒有恐慌，Echo多年來眼見其他探險隊不當行為，包括擅自移動屋內物件，甚至拿走當作紀念，其團隊堅持廢墟探險的三大戒條「只拍照片留下腳印，不自拍，不拿走任何物品」，既顯示對歷史的尊重，亦盡量保留涉事地點原型，不受闖入人員「污染」。「我們認為地點、歷史和遺址本身是最重要的， 只記錄這個地方，你可用手機拍攝，但不要在這些地方自拍。 它應該受到強烈尊重，因此事前要做好功課並了解涉事地方的歷史。」