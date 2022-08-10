鬼節｜開水收水拜關公、警鐘不能抹　救生員解構18區靈異事件

踏入農曆七月盂蘭節，相傳鬼門關大開之時有不少禁忌，例如說在這段期間玩水，一不小心就會被水鬼捉走搵替身。千鈞一髮就是生死之別，救生員與「水鬼」剛好相反，每日的職責就是與巨浪搏鬥，從水中救回生命。有資深救生員坦言，工作時有如與「嗰啲嘢」對抗、「搶人」 ，全港各區泳灘、泳池均發生過大大小小的靈異事件，但坦言只要「夠正氣」，救人時自然都能心安理得。工會代表則指， 面對不可思議的事，救生員也會盡量用科學角度解釋，以專業態度看待這份工作。



網傳救生員廣播要求青年上水 七月不要游近平台

網上日前流傳，有不諳水性的年青人在海灘嬉水時突然建議一班人集體游出浮台，被救生員開咪廣播「唔識游就唔好游出去，七月喇！」「鬼節」的威力最終令一班年青人乖乖上水。從事救生員逾十年的阿B（化名）透露，行內流傳不少鬼節靈異事件，自己也有親身經歷，而且一般相信各區的泳池位置多位處僻靜位置，陰氣也相對較重。

阿B指，自己有次晚間在泳池清場後去洗手間，場內空無一人十分寂靜，他途經員工休息室時，在遠處見到裏面很多人圍在一起看電視，但平日同事晚飯後，通常只會在場內的一個樓梯上休息。他正感到奇怪，於是走到樓梯前檢查，果然看到當天上班的全部同事已坐在樓梯上，那休息室內的是甚麼人？阿B大着膽子再回到休息室查看，見到裏面已燈光全滅，也沒人在內，自始篤信泳池也有鬼神之說。

每個行業都有些相關禁忌和習俗，救生員也不例外。（資料圖片，相片與本文人物、事件無關）

救生員都要拜關帝 泳季前後拜神祈福求心安

阿B又指，全港18區不少場地都有發生「鬼故」，同事之間會口耳相傳。另一宗發生在逾20年前，晚上一位救生員到儲物間內拿取個人物品時，出來後無故面色慘白，原來是他在儲物間內見到，放在地上的一對涼鞋竟自行「走回」儲物櫃底。「同事之後大病一場，之後去問啲衣紙舖，原來話有個阿伯變成鬼魂之後想要對鞋，於是燒咗對鞋畀佢之後，就冇再發生呢件事件。」

每個行業都有些相關禁忌和習俗，救生員也不例外。阿B透露，每年在端午節、盂蘭節、「開水」（泳季開始）和「收水」（泳季結束），救生員都習慣進行拜神儀式，且全港大部分泳池、泳灘內他們都有放置關帝神像，「試過有新開嘅場地冇拜，一開就有人離世。」此外，他們用來敲響警示的警告鐘，也不能抹得太乾淨，「愈封塵愈好，代表冇響過。」阿B又說，他們又會教新入職的救生員不要亂講「呢輪好少意外」等的說話，也曾有上司贈送「生意興隆」字樣的揮春，他們立即撕下。阿B認為，雖然每人的宗教信仰不同，儀式、禁忌也是求個心安理得，「救人係職責，我哋相信有正氣、做好自己就得，我哋要救人，佢哋搞我哋就係佢哋唔啱！」

救人係職責，我哋相信有正氣、做好自己就得，我哋要救人，佢哋(啲鬼)搞我哋就係佢哋唔啱！ 救生員阿B

港九拯溺員工會副主席胡啟榮則指，不論「鬼節」與否，平日都會抱持尊重態度。（資料圖片／蔡正邦攝）

港九拯溺員工會：當救生員不應怪力亂神

港九拯溺員工會副主席胡啟榮則指，不論「鬼節」與否，平日都會抱持尊重態度，即使發生不可思議的事，他們也會試用科學角度解釋，不會怪力亂神，「否則會愈諗愈驚」。他舉例說，香港水域水質混濁，有時潛下水底救人伸手不見五指，「諗到咩就會見到啲咩」，例如有時覺得事主如「有嘢抆住」令救援困難，其實可能是事主被海草纏住，或者是其驚恐之下捉住水下的物品。胡強調，他們會糾正和保持平衡心態，救人時也是心安理得。