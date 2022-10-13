裝修工長期失業妻兒下堂求去　街頭淪落人火燒屋轉化重生機會

「我乜都識，就係唔識字。」現年56歲的輝哥（化名）深深嘆了一口氣，對我們這樣説道。他的簡單幾個字就道出了整個人生的無奈。



輝哥的人生起初像大家耳熟能詳的獅子山下故事一樣勵志。雖然他年幼家境清貧，但憑著自己雙手還是打出一片天，但原來現實生活未有像故事般完美。因香港經濟轉型，他本來的行業職位需求急速下降，突然遭到解僱，後來更因學歷低，求職處處受挫，家庭關係出現裂痕，輾轉流落街頭。



文：譚煜健（註冊社工，同路舍個案工作員）



編：吳兆康（註冊社工，同路舍高級項目經理（復康及全人發展服務））



同路舍系列之六



原本有一份穩定工作有家室的輝哥，想不到終有一日要露宿街頭的淪落人。(受訪者提供圖片)

低技術裝修工成經濟低迷首要開刀對象

全港無家者人口統計調查2021指出，近65%的受訪無家者只有初中或以下的學歷，而其中近5%的受訪者更是從未接受教育。教育、求職困難、租金高昂和無家之間有著千絲萬縷的關係。港英政府於在70年代才開始推行免費教育，相關安排更非強制。加上當時普遍市民對教育的重視程度不及今天，不少在草根階層成長的小朋友都會被迫放棄學業，幫補家計，但他們並未料想到少讀幾年書，會為往後的生活帶來這麼多困難。

輝哥小三輟學，為了有一技之長，他年紀小小便隨父親開始營營役役的裝修學徒生涯，並在閒時做些散工幫補家計。後來長大成人，工作穩定下來後，輝哥遇到了太太，相愛的兩人結婚並產下兩女。

可惜好景不常，幸福的日子沒過上多久。他的困難要從97年開始說起。當時建造業行情開始轉淡，根據統計處的數字，97至07年間承建商完成的公營地盤工程總值，由400多億元一直跌至100多億元。受沙士疫情影響，建造業首當其衝。唇寒齒亡，輝哥作為低學歷工友的一員最後亦難逃被犧牲的慘運。

他回想當時經濟最差的環境，出外面試時秘書劈頭便問：「你地有冇牌（工藝測試，大工、中工牌）？有就留低，沒有就過主。」既然別無他法，學歷低下同時沒有相應資歷的輝哥亦只好作罷。固然有時會有散工找上門，但微薄的收入並不足以支撐整個家庭的開支。

輝哥失去裝修散工的工作，做小販又被人充公貨物止蝕離場，受到親戚閒言閒語之下，妻女下堂求去。(GettyImages)

親戚閒言閒語滴水穿石 妻兒下堂求去變無家者

生活變得拮据，兩夫妻經常就孩子的事而吵得不可開交。輝哥最後當成無牌小販，靠着自己嫻熟的工藝造輛木頭車出來，寄望賣些小吃賺點收入。

然而現實很殘酷，輝哥成為小販搶了店主的生意。店主自然不忿繼而舉報，引來小販隊職員驅趕，每次捉到便充公所有物資，心情不好還會粗暴對待他。起初他還有空間做點買賣，但隨着驅趕的次數愈來愈頻密，最後入不敷支，輝哥只能止蝕離場。

家境每況愈下，每逢過時過節，總免不了要被問候幾句。眉精眼利的親戚又豈會放過此等好機會，左一句加鹽，右一句加醋，原本簡單溫馨的家便開始變味。因為金錢至上的社會會告訴親戚：有錢，你便是人中龍鳳，沒錢，你便是魚仔蝦毛。

或許是愛情的根基不夠牢固，或許是親戚的閒言閒語滴水穿石，或許是境況過於逼人，輝哥太太最終不勝壓力，想結束掉婚姻，亦不願輝哥再見兩個女兒。輝哥黯然地決定將公屋留給太太和兩個女兒，開展自己無家者的生涯。

目不識丁 淪爲被時代巨輪扔下的人

當社會的巨輪開始轉動時，總會遺下一批曾經在背後推動它向前滾的。作為草根階層，少讀幾年書的輝哥難以克服社會轉型帶來的挑戰，成為被時代遺下的一群。當香港漸漸轉成金融城市、國際大都會的同時，一群低學歷、依靠勞動爲生的工人卻無法享受成果，反被遺忘。而歷史總是如斯相似。根據全港無家者人口統計調查2021指出，香港近2年受新型肺炎疫情衝擊，經濟發展下滑，就業市場緊張，勞工失業情況嚴重，近6成無家者（58.3%）失業超過兩年以上。即使部分無家者有相應工作，但仍屬於低薪、低技術、零散化的工種，包括飲食/快餐/送外賣（19.9%）、清潔業（16.1%）、建造/地盤/裝修（14.9%）及交通/運輸/物流（13.0%）。他們缺乏相應學歷，要重新投入勞動市場，找到穩定的工作亦是相當困難。工資增長不高，無家者每月朝不保夕。收入中位數僅為8000元。加上私人市場的租金長時間高企不下。一般而言，首次租屋需要繳交俗稱「兩按一上」的基本租金，以月租4000元的劏房爲例，基本租金就至少12,000元，這對無家者而言根本是天荒夜談。缺乏一份穩定的工作，和無家有著不可分割的關係。

輝哥很快便選擇在北角糖水道天橋定居。擺擺地攤，賣賣紙皮，打打散工，生活還算過得去。閒時輝哥亦會為其他街友修理電器、搭建木屋，讓他們冬天有個地方容身。眨眼間，便幾個寒暑。可惜他一直未有能力離開天橋，找到一個遮風擋雨的地方。

再進修？有讀過夜校，有考過不同牌照，但目不識丁依然是個難題。人老了，學習能力也不及往時。

去社署？當然有。但無家者的生活飽受風吹雨打，難以保存紙本文件。文件不齊，社署職員即便想批，也得等你準備好。一來一回，當初的需求早已用別的方法解決了。

每當夜闌人靜，輝哥內心總是戚戚然。

「為何我努力築起一磚一瓦，推動社會發展，發展過後我卻被遺留下來？」

之後北角糖水道天橋大火，沖天火光映入眼簾。

家，又掉失了。

重建一個家 再匍匐前行

雖然熊熊大火把破陋的「家」徹底燒毀，但同時也燃起了市民的關心。某夜，輝哥遇到同路舍的義工隊。領頭人是個外國人，口裏說着他聽不懂的語言，同時遞上溫水與食物。

經同行義工翻譯，輝哥認識到同路舍是幫助無家者的機構，對於本是街友又想幫助街友的輝哥而言，來同路舍無疑是最好的選擇。轉眼又數年過去，輝哥起初只是來修修電器，搬搬抬抬，認識一下其他街友。有幸同路舍得到社會各界的贊助，積小成多，聚沙成塔，開始建立起架構和提供更多元化的服務予無家者，輝哥現在此擔任全職助理，一展所長。平日協助中心營運與維修，閒時則協助街友適應無家者生活，偶爾則會掏出幾個小錢幫助有燃眉之急的街友。而靠著穩定薪金，輝哥也終於租借到一個可以安身立命的居所。

輝哥自知歲月不留人，遂再接再厲報考平安咭和保安牌照。在社工的協助下，他最終克服目不識丁的障礙，考獲上述兩張牌照，有助他日後尋找其他工作。

對於未來，輝哥不敢奢望太多，畢竟世事難料，誰也不知道下一刻會發生甚麼。但哪怕步伐再蹒跚，輝哥還是會一步一步走。或者他永遠無法追上時代的巨輪，但至少跟隨著巨輪輾過的痕跡踏步，他還是在向前走著。

要減少類似輝哥的個案，還望政府多關注低學歷、低技術勞工人士的就業需要，了解到他們並非不求上進的一群，而是在現實生活中求職時處處碰壁。當局可考慮增加低學歷、低技術勞工可以勝任的職位，同時回復租金按金津貼，以減輕無家者初上樓時的負擔，或提供讓無家者使用的低廉住宿服務，先讓他們脫離街頭露宿的狀況，重投社會。