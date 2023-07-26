認知友善培訓　恒隆前線員工行多步　建設認知無障礙社區

認知障礙症會引致腦部多種功能持續不正常地衰退，患者由早期變得健忘、言語表達出現困難，晚期更會喪失自理能力。由於認知障礙症患者的特徵並不明顯，個案亦有年輕化的趨勢，大眾往往因了解不足而產生問題與衝突。為營造一個認知友善的社會環境，恒隆於2021年開始與香港基督教女青年會合作推行為期三年的《恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃》，為患者及照顧者提供支援外，更為前線員工提供認知友善培訓。今次邀請了香港基督教女青年會耆年服務部總主任韓慕琼(Joan)、恒隆前線員工黃玉娣(Wendy)及黃志強(黃sir)，分享「認知友善．多一點」培訓內容與及協助認知障礙症患者的實際經驗，加深大家對認知障礙症的認識，共建關愛共融社會。



發揮培訓所學 摒棄誤解主動協助商場失散長者

恒隆業務遍佈全港，女青耆年服務部總主任Joan非常欣賞恒隆願意投放大量資源，推動認知友善︰「恒隆鼓勵前線員工積極參與培訓，透過理論與實踐並重的培訓課程，除了導師講解，更會利用角色扮演個案，增進員工對認知障礙症的認識。」目前恒隆已有275位涵蓋旗下19個商業及住宅項目的前線員工完成培訓課程，並成為社會福利署認可的「認知友善好友」。

此培訓課程讓恒隆前線員工增進對認知障礙症的認識及理解，共建一個更包容、關愛和認知友善的社區。

培訓課程中，導師以情景演練方式，讓恒隆前線員工掌握協助認知障礙症患者的技巧，應用於工作及日常生活中。

香港基督教女青年會耆年服務部總主任韓慕琼欣賞恒隆推廣認知友善社區的決心，認爲恒隆為前線員工提供培訓，對構建關愛共融的認知友善社區非常有幫助。

現於康怡廣場禮賓部服務的Wendy，曾有接觸認知障礙長者的經驗︰「我以爲認知障礙症就如長者記憶力變差，會經常提問、亂發脾氣、迷路等。」透過參與培訓，令她更全面了解及包容患者，糾正了她的觀念，亦摒棄負面標籤︰「他們有獨特的生活習慣、生活環境、個性，要設身處地去思考他們受病症影響下的想法和行動，並以同理心對待他們。」

Wendy參與培訓後，體會到以同理心對待認知障礙症患者的重要性，在工作上更願意多做一步，主動關心他們的需要。

Wendy的工作崗位經常要接待商場顧客，當中不乏長者︰「我們未必知道身邊會否有認知障礙症患者，因此必須細心觀察、辨識，主動關心他們的需要，爲他們多做一步。」有次發現一位長者在商場內徘徊，於是Wendy主動上前查問，但那位長者不理解她的說話，亦詞不達意。「於是我發揮培訓所學，以簡單的是非題了解長者的情況，同時發現他身上戴着認知障礙症患者常有的防走失記認，成功與他的家人聯絡。」Wendy主動為認知障礙症患者提供協助、傳播正確的資訊，同時將培訓所學與同事分享，大家一同提高警覺性，對身邊的環境和顧客多加留意。

耐心聆聽學以致用 解決住戶紛爭

「原來認知障礙症患者的情緒和理解能力會受光線、噪音、肢體語言等環境變化影響。」任職於淘大花園賓客服務部的黃sir透過培訓明白到，學會多加聆聽，慢慢與患者溝通，才是解決問題的最佳方法。「曾經有住戶反映，有獨居的認知障礙長者引起居住環境衛生問題，起初我們只是採取了一般的應對方式，卻激起他的反抗情緒，令問題持續發生。完成培訓後，我學會要先安撫他的情緒，從他的角度出發，並以真誠和關心跟他溝通，絕不能『硬碰硬』。最後成功改變他的行為，也為其他住戶解決了困擾。」

黃sir指培訓讓他掌握了與認知障礙症患者溝通的技巧，學會從他們的角度出發，給予更多的理解及包容。

淘大花園的前線員工會在當值前，匯報認知障礙長者住戶的特別情況，讓管理處能夠作適時的跟進。

想了解更多認知障礙症，又或者懷疑家人親友患上認知障礙症？恒隆將於11月在淘大商場及康怡廣場舉辦《恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃 ─ 社區共融日》，屆時將設有攤位即場為公眾提供免費健腦諮詢及認知檢測，鼓勵大眾及早進行認知檢測，提高對腦部風險評估的意識，並為有需要人士提供轉介服務。同時活動亦會展出認知障礙症患者及照顧者的藝術作品，向外界展現其創作能力，在社區內推動認知友善。

(資料及相片由客戶提供)