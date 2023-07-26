認知友善培訓 恒隆前線員工行多步 建設認知無障礙社區
認知障礙症會引致腦部多種功能持續不正常地衰退，患者由早期變得健忘、言語表達出現困難，晚期更會喪失自理能力。由於認知障礙症患者的特徵並不明顯，個案亦有年輕化的趨勢，大眾往往因了解不足而產生問題與衝突。為營造一個認知友善的社會環境，恒隆於2021年開始與香港基督教女青年會合作推行為期三年的《恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃》，為患者及照顧者提供支援外，更為前線員工提供認知友善培訓。今次邀請了香港基督教女青年會耆年服務部總主任韓慕琼(Joan)、恒隆前線員工黃玉娣(Wendy)及黃志強(黃sir)，分享「認知友善．多一點」培訓內容與及協助認知障礙症患者的實際經驗，加深大家對認知障礙症的認識，共建關愛共融社會。
發揮培訓所學 摒棄誤解主動協助商場失散長者
恒隆業務遍佈全港，女青耆年服務部總主任Joan非常欣賞恒隆願意投放大量資源，推動認知友善︰「恒隆鼓勵前線員工積極參與培訓，透過理論與實踐並重的培訓課程，除了導師講解，更會利用角色扮演個案，增進員工對認知障礙症的認識。」目前恒隆已有275位涵蓋旗下19個商業及住宅項目的前線員工完成培訓課程，並成為社會福利署認可的「認知友善好友」。
現於康怡廣場禮賓部服務的Wendy，曾有接觸認知障礙長者的經驗︰「我以爲認知障礙症就如長者記憶力變差，會經常提問、亂發脾氣、迷路等。」透過參與培訓，令她更全面了解及包容患者，糾正了她的觀念，亦摒棄負面標籤︰「他們有獨特的生活習慣、生活環境、個性，要設身處地去思考他們受病症影響下的想法和行動，並以同理心對待他們。」
Wendy的工作崗位經常要接待商場顧客，當中不乏長者︰「我們未必知道身邊會否有認知障礙症患者，因此必須細心觀察、辨識，主動關心他們的需要，爲他們多做一步。」有次發現一位長者在商場內徘徊，於是Wendy主動上前查問，但那位長者不理解她的說話，亦詞不達意。「於是我發揮培訓所學，以簡單的是非題了解長者的情況，同時發現他身上戴着認知障礙症患者常有的防走失記認，成功與他的家人聯絡。」Wendy主動為認知障礙症患者提供協助、傳播正確的資訊，同時將培訓所學與同事分享，大家一同提高警覺性，對身邊的環境和顧客多加留意。
耐心聆聽學以致用 解決住戶紛爭
「原來認知障礙症患者的情緒和理解能力會受光線、噪音、肢體語言等環境變化影響。」任職於淘大花園賓客服務部的黃sir透過培訓明白到，學會多加聆聽，慢慢與患者溝通，才是解決問題的最佳方法。「曾經有住戶反映，有獨居的認知障礙長者引起居住環境衛生問題，起初我們只是採取了一般的應對方式，卻激起他的反抗情緒，令問題持續發生。完成培訓後，我學會要先安撫他的情緒，從他的角度出發，並以真誠和關心跟他溝通，絕不能『硬碰硬』。最後成功改變他的行為，也為其他住戶解決了困擾。」
想了解更多認知障礙症，又或者懷疑家人親友患上認知障礙症？恒隆將於11月在淘大商場及康怡廣場舉辦《恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃 ─ 社區共融日》，屆時將設有攤位即場為公眾提供免費健腦諮詢及認知檢測，鼓勵大眾及早進行認知檢測，提高對腦部風險評估的意識，並為有需要人士提供轉介服務。同時活動亦會展出認知障礙症患者及照顧者的藝術作品，向外界展現其創作能力，在社區內推動認知友善。
(資料及相片由客戶提供)