智障青年手腳慢求職碰壁　轉做食物送遞員獲賞識　夢想當電車車長

人人都可以追求夢想，輕度智障人士Sky也不例外，在疫情下失去主題樂園酒店部工作，但為了一圓電車車長夢，要儲錢考車牌，他繼續四處求職，即使在超市試工時被批評「手腳慢」不獲聘用，工作不甚愉快，仍無阻他的追夢決心，後來獲戶戶送 （Deliveroo）「戶戶小廚」聘用和培訓成為「食物送遞員」，其能力和態度被認同、讚賞，找回自我價值，印證天生我材必有用，還鼓舞更多人活出精采人生。



疫情下失飯碗又求職無門

今年25歲的Sky，有輕度智力障礙，自畢業後一直積極尋找工作，他任職戶戶送前，曾於主題樂園酒店任職房務員，可惜疫情期間因旅客減少，在經濟環境轉差下，不幸遭到解僱。他坦言，當時對公司大感不捨：「因為同事好友善，我好唔捨得佢哋。」

Sky表示，在失業期間不斷努力尋找新的工作機會，但兩年間寄出多封求職信都沒有回音，其間他亦有獲超級市場給予工作機會，卻在試工期間被批評「手腳慢」，嘆道：「因為佢哋嫌我手腳太慢，叫我唔洗返工。」

從被嫌棄到獲賞識成為食物送遞員

雖然兩年多的求職經歷不甚愉快，但Sky並沒有因此感到自卑，性格樂觀及上進的他，反而愈挫愈勇，屢敗屢戰。Sky在去年1月份在勞工處找到戶戶送「戶戶小廚」的工作機會，經培訓後，獲聘用成為全職食物送遞員，主要的工作是協助打包餐點、把餐點安全送到外賣員手上。

當被問到在「戶戶小廚」的工作是否辛苦時，初次加入飲食業的Sky卻笑容滿臉說：「愈忙愈開心，冇嘢做反而覺得悶。」在同事的友善協助下，加上家人的全力支持，Sky很快便適應了新工作，亦與同事成爲了朋友，尤其在繁忙時段需要幫忙接待外送專員或外賣自取客人時，更學到不少待人接物的技巧。

夢想成為電車車長 為圓夢儲錢考車牌

對Sky而言，工作並不單純是為了賺錢，更是為了圓夢所踏出的第一步。自小熱愛電車的他，夢想是能成爲一位電車車長。他稱，童年時家人經常會帶他遊「電車河」，家中亦收藏了近40架電車模型，他憶述：「細細個屋企人會帶我搭電車，我覺得好舒服，又可以睇到好多風景。」他又笑言，現時一到假期就會到港島乘坐電車，一邊欣賞窗外的景色，一邊享受悠閒假期。

戶戶送「戶戶小廚」將軍澳分店經理Ryan亦對Sky的表現讚不絕口，形容：「（Sky）佢好勤力，做嘢好博，盡量咩都會一手一腳自己去做。」他指，只要指引清晰，願意用心教導，輕度智障人士的工作能力毫不遜色：「佢會比起其他人甚至係更加勤力，只係未必會好似其他人咁多嘢講。」Ryan表示，期望日後有更多員工在這裏發展潛能，提升自尊和自信。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！