智障人士離性愛有多遠？也會自慰和看AV　保守父母成性福最大阻礙

一群智障人士聚在一起，分享著對性的經歷、愛情的憧憬：有人承認偶爾會自瀆、有人會看色情片、有人渴望交到女朋友，亦有人認為有愛心的女生是理想伴侶。看似平常不過的討論，社會和他們的家長卻不認同，皆因在他們的眼中，智障人士根本沒有這樣的需要。



雖然智障人士的智力稍遜，社會大眾一般將智障人士當作兒童看待，但他們的身體和荷爾蒙卻如常人會隨年歲增長。不論嚴重或輕度智障，皆有性需要。

面對社會和家長的不理解，智障人士能夠隨心所「慾」嗎？

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「我覺得這種事（自慰）是滿足我自己的，是可以做的，做了就會覺得興奮。因為這種事本來就沒有對錯之分。」三十多歲、輕度智障的Fortune如此認為。雖然現時他沒有女朋友，也沒有性經驗，對愛情卻有憧憬。他希望自己在三十五歲前能娶妻生子：「有時候見到親戚帶著小朋友到家中探訪，覺得很熱鬧，因此很想擁有自己的家庭。日後可以與親戚的小朋友一起玩耍，更加熱鬧。」

同樣都是血氣方剛的男子，輕度智障的Simon亦坦承有觀看「愛情動作片」（色情片），甚至有購入寫真集，回到家中便會解決生理需求。性與愛——Simon分得十分清楚。他表明自己不會為了滿足性需要而談戀愛。至於戀愛和結婚，他希望順其自然，遇到對的人就會進一步發展。不過，Simon的家人卻不會向他傳遞基本的性知識，認為他不需要學習，旁人的冷言冷語更令他對組織家庭卻步：「有人會跟我們說，『你日後也是住在院舍，談何結婚，先把自己照顧好吧。』因為我們是智障，就覺得我們沒有能力。」

度身定造性教育 盼孩子真正擁抱性

有如主流學校，特殊學校早在小學階段已設有性教育課程。小學時期，老師會教導男女的分別、身體特徵例如性器官和外型的不同，以及如何保護自己免受侵犯；中學時期則會教授兩性的關係和相處時的距離，甚至解釋何謂拍拖、如何發生性行為等。隨著時代進步，特殊學校有更多資源發展性教育。香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授郭勤指，智障人士除智力障礙，有時亦有其他障礙，如自閉、聽障、視障等，特殊學校的老師及社工，需要按照學童的智力程度，用「他們程度能夠理解的語言」傳遞性知識。

面對能力較弱的學生，郭勤指特殊學校老師會設計特別教材進行性教育。她曾經遇到一個患有嚴重自閉症的智障學生，囿於理解能力有限，當性慾出現時，他會不顧場合，在課室和操場等地方將手伸進褲內撫摸陰莖。老師於是圍繞學校的場景製作一系列社交故事（Social story），運用真實的場景及人物，如操場照片及學生的頭像，教導學生分辨公共及私人空間，讓他明白，當需要解決性慾時，應選擇廁所等私人空間。

郭勤指，現今特殊學校的資源十分充足。相比過去，現在的特殊學校有更多老師和社工負責輔導工作，小班教學模式令性教育課堂更貼身。她認為，現時特殊學校針對智障人士的性教育機制完善。相比之下，選擇主流學校的智障學生，反而有可能得不到適切的性教育。她解釋，主流學校老師未必接受過特殊教育訓練，性教育課程亦無針對智障學生的需要，或因此影響智障學生對性的了解。

性教育現「真空期」 恐釀成行為問題

特殊學校最多只讀至中六，學生畢業後，往往要輪候十多年方能住進津助院舍，期間多數留在家裡生活，性教育的職責就落在家長手上。服務智障人士津助院舍超過15年的社工張永恩表示，不少智障人士畢業後因在家中得不到適切的性教育，住進院舍時，從前在特殊學校學過的性知識，早已忘記得一乾二淨，長年被忽視的行為問題亦顯露無遺。因此，院舍社工要重新向智障人士教導性知識，例如何謂社交距離，何謂適合自慰的環境。

張指，當智障子女對性產生好奇時，不少家長只會阻止。曾有智障人士在大庭廣眾下掀起裙子撫摸性器官，家長為了防止同樣情況再次發生，實行「禁足令」，禁止女兒外出。他表示，礙於父母思想較保守或未有充足的性知識，未必能正確引導子女如何抒發性慾，例如教導他們到私人空間自慰、不應在公共空間隨便觸碰性器官等，導致子女養成錯誤習慣。

此外，部份智力程度較高的智障人士亦有反叛心態，會挑戰曾接受過的性教育。張永恩解釋，雖然學校教授過正確處理性興奮的方法，但只要在畢業後到進入院舍前期間，家人沒有像學校般立即糾正，「智障人士就會有很多衝擊位、突破位。」例如與其他人有不合宜的身體接觸、在不正當的空間自慰自瀆，而父母又不懂得糾正，智障人士就會獲得成功感，行為會變本加厲。

即便如此，部份家長仍堅信院舍社工無需深入與子女探討性問題，覺得院舍不需要教授性知識，更會嘗試阻止。惟張永恩相信，解決性需要是每個人的基本權利，因此院舍同時要教育家長，改變他們守舊觀念，避免院舍和家庭教育的不一致影響智障人士學習。

沒有長不大的孩子 只有放不下的父母

的確，現時普遍智障人士家長對性避而不談。鍾太與丈夫育的兒子現年41歲，有唐氏綜合症及輕度智障。鍾太的丈夫一直不熱衷於兒子的性教育，當鍾太著丈夫教導兒子男性發育時期會出現的性徵，丈夫常以「他們之後就會懂」借詞推卻。幸而，鍾太深明智障人士也應有性權的道理。她認為性教育需要經過反覆講解才能「入腦」， 所以從小教導兒子。「性教育於我而言一出世便要教，不同階段就有不同（層次）的知識。」

從小與兒子「錫錫」，鍾太會趁機教導兒子不可隨意親吻別人；走在街上看見身材姣好的女生，鍾太理解兒子會產生興趣，看一兩眼也無不可，教他「不要目不斜視緊盯就可以」；電視播放男女親熱鏡頭，叫兒子別過臉不要看只是自欺欺人，因為兒子「好明顯會瞪大眼睛看著屏幕」，待兒子長大後就解釋這是男女相愛時會做的行為。當兒子表現性興奮，想自瀆，鍾太不會阻止，而是教導他要到廁所或自己房間處理。鍾太將性教育滲­透日常生活，讓兒子潛移默化學會與異性相處的方式。

另一位家長譚太亦認識不少思想保守的家長：「有些家長會很緊張兒子上網看色情片，不准他們接觸。」出於保護心態，家長多以一刀切方式禁止子女正視自己的慾望，無論性愛還是情愛都認為是禁忌。譚太深明智障人士會對情愛感好奇，因此開明處理女兒的愛戀議題。女兒嘉敏15歲時，譚太曾目睹她和一位男同學在街上牽手逛街，譚太坦言感驚訝，卻非但沒有責備和阻止，反而趁機教導女兒何謂「拍拖」、何時應該牽手等戀愛觀念。譚太不反對女兒有男朋友，更不介意她結婚，「最緊要有個伴。」

「有時候連父母都會歧視我們（智障人士）！」現年四十多歲的嘉敏卻道出這句感嘆，皆因她眼見很多家長禁止智障子女談戀愛，就算只是相約同性朋友外出逛街，對方家長都會因為怕危險而拒絕。雖然被冠以「智障人士」的名稱，其實他們同樣是一個普通不過的成年人。嘉敏只希望，智障人士也享有正常成年人應有的性權利，都能夠得到別人的尊重。

為什麼智障人士的家長會阻止子女接觸性事？智障人士家長組織社工Jo解釋，智障人士生活上的確有很多障礙，導致不少家長錯誤以為他們仍是小孩，因此忽略他們的生理需要。Jo察覺到，有家長一輩子沒能醒悟，不知子女早已長大成人；也有家長需要旁人提點，才會茅塞頓開，理解子女即使智力上有缺陷，但對於性和情感的需要，其實不異於常人。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：凡人的慾望 智障人士離性和愛有多遠？】