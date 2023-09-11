「元朗地區康健中心揭幕禮」齊齊做個元朗健康人

為配合香港特區政府發展基層醫療健康藍圖，以提供更多元化的基層醫療健康服務予全港市民，及減低公營醫院壓力及建立健康社區，促進公共醫療系統可持續發展，博愛醫院承辦元朗地區康健中心，並於2023年9月5日舉辦「元朗地區康健中心揭幕禮」，正式宣布投入服務，本院更有幸邀得醫務衞生局局長 盧寵茂教授, BBS, JP擔任主禮嘉賓，令活動生色不少。



醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP感謝博愛醫院多年來為基層市民提供綜合醫療服務。

政府早於2017年《施政報告》，已倡導設立地區康健中心為發展嶄新基層醫療之模式， 以公私合營、醫社合作及地區為本為原則，推廣健康教育、提供慢性疾病管理，同時擔當著協調社區資源的角色，提高市民對疾病預防的意識及自我管理健康的能力。博愛醫院於2022年3月31日成功獲得當時的食物及衞生局批出元朗地區康健中心營運服務合約，為期3年，服務單位包括1間主中心、3間附屬中心及3個服務點，主中心服務已於去年10月24日起分階段啟動，其他服務單位陸續投入服務，惠澤社群。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士於活動致辭時表示本院全力支持在區內推行基層醫療服務，以協作建立可持續的基層醫療系統為願景。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士於活動致辭時表示本院全力支持在區內推行基層醫療服務，以協助建立可持續嘅基層醫療系統為願景：「地區康健中心將會作為樞紐，統籌區內基層醫療服務，落實以人為本嘅醫療理念。向區內市民提供健康推廣、健康風險評估、慢性疾病管理及社區復康等服務。」元朗地區康健中心設有4個主題區域，分別是自助健康評估、健康人生資訊、家庭醫生配對及基層醫療資訊。自助健康評估是通過電子健康站，讓市民測量及認識個人健康指標。健康人生資訊設有電子顯示屏，教育市民於人生不同階段中有機會面對的疾病，相關資訊有助市民及早了解疾病，以作預防及檢測。家庭醫生配對是鼓勵市民選擇家庭醫生，藉此促進持續而全面的基層醫療服務。而基層醫療資訊會提供全面健康醫療及社區資訊，以便市民更有效地了解自身健康情況，就如元朗地區康健中心的口號： 「健康小細節，拼出新生活」，讓大家一齊「做個元朗健康人」。

港區全國人大代表元朗區議會主席沈豪傑先生, BBS, JP（左起）、博愛醫院董事局主席陳首銘博士、醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP及中聯辦新界工作部副部長李功勛先生一同主持元朗地區康健中心揭幕儀式。

博愛醫院董事局醫療服務委員會主席暨第三副主席陳國基博士,MH, JP感謝各界同心一起提供多元化服務予市民，提醒市民培養良好的生活模式，從小細節實踐自我健康管理。

醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP於致辭時感謝博愛醫院多年來為基層市民提供綜合醫療服務，同時面對人口老化問題，及早預防比診斷治療更見成效，香港特區政府於2022年12月推行「基層健康藍圖」，期望可以「早發現，早治理」：「地區康健中心將負上統籌的角色，同時推行多元合作，包括跨專業合作、公私營合作及醫社合作，能夠走入社區，更了解市民的需要，以提供適切的服務。」博愛醫院董事局醫療服務委員會主席暨第三副主席陳國基博士,MH, JP認同基層醫療的拓展對維持整個醫療體系至關重要，扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制和觀念刻不容緩：「感謝醫務衞生局對博愛醫院的信任，給予提供地區康健中心服務的機會。同時感謝六鄉、元朗民政事務處及元朗大會堂管理委員會對於開展服務的支持，同時感謝區內私家醫生及中醫網絡，與我們同心一起提供多元化的服務，提醒市民培養良好的生活模式，從小細節實踐自我健康管理。」

一眾嘉賓於揭幕儀式後一同前往位於元朗區綜合服務大樓的元朗市附屬中心參觀，親身體驗服務。

考慮到元朗地區部分居民居住地區較為偏遠，為進一步發揮地區康健中心的服務，中心更設有「健康流動車」巡迴元朗及天水圍區為居民提供到位服務。「健康流動車」服務範圍廣泛，設有外展健康推廣、健康風險評估及護士諮詢服務，覆蓋區內多個流動服務點，並提供外展服務予居住於元朗偏遠鄉郊的獨居長者、殘疾人士及有特殊需要的家庭，以便提供適切的健康評估、教育及輔導等服務。期盼能連繫社群，讓更多市民可安在社區得到所需的健康服務，一起做個「元朗健康人」。

元朗地區康健中心

主中心：新界元朗天水圍北天秀路8號天一商城2樓2116-2117號舖 (接待處)2602-2020

元朗市附屬中心：新界元朗體育路 4號元朗區綜合服務大樓6樓 A604室 (接待處)2602-2232

十八鄉附屬中心：元朗大棠路22A號寶發大廈地下11號舖 2602-2232

天水圍南附屬中心：新界元朗天水圍天湖路1 號新北江商場一期(B場)一樓B52-B54&K2B-K2D號舖 2602-2020

新田服務點：新界元朗新田鄉米埔村丈量約份第105約地段第2027號米埔老圍村公所地下2602-2232

錦田服務點：新界元朗錦上路71號博愛江夏圍村博愛服務大樓1樓103室2602-2232

厦村服務點：新界元朗厦村市10A 及10B 地舖 2602-2020

電郵：yldhc_info@pokoi.org.hk

網址：https://www.yldhc.org.hk

（資料及相片由客戶提供）