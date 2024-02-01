華懋集團夥同黃金時代基金會推出「金齡美饌」　長者享賀年美食

農曆新年是一家大小共聚的美好時光，但不少食物難以咀嚼，長者往往未能與家人同享賀年美食。華懋集團夥拍黃金時代基金會邀請跨專業團隊，以食物原材料入饌，全新設計一系列無添加「金齡美饌」，讓長者享受真材實料的美食，重拾進餐樂趣，並可與家人同檯共膳。西廚團隊本年1月起教授數十位義工製作長者友善食物，服務逾百位護老院舍長者，行政會議成員林正財獲遨出席活動，為即將在如心酒店集團推出的「金齡美饌」揭開序幕。



如心酒店集團西廚團隊即場示範如何製作長者友善的「金齡美饌」。（華懋集團提供）

今次跨專業團隊包括營養師、言語治療師、註冊護士以及如心酒店集團旗下西廚，炮製出賀年「金齡美饌」餐單，包括鴻運當頭（西部菲達芝士沙律配西瓜啫喱）、如意吉祥（龍脷魚配蛋白菠菜汁）、鳳凰金卷（菠菜雞肉南瓜龍脷魚慕絲卷）、花好月圓（稀少糖法式焦糖燉蛋）、甜甜蜜蜜（稀少糖蜂蜜蛋糕配吉士醬），將於年初一至五在九龍東如心酒店及南灣如心酒店的I-O-N，以及荃灣西如心酒店的Café Circles提供。至於恒常的「金齡美饌」年初六起在上述酒店餐廳供應，開創業界先河，所有「金齡美饌」須於2天前預訂。

行政會議成員林正財（中）、華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏（右二）和黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧（左二）為即將在如心酒店集團推出的「金齡美饌」揭開序幕。（華懋集團提供）

華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏表示，華懋集團致力推廣跨代共融和關愛長者的文化，今次與黃金時代基金會合作，推出真材實料的「金齡美饌」，「在開發商機的同時，讓更多長者享受到優質生活質素，亦為社會創造正面價值」，黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧亦指，很高興可以和華懋集團攜手合作，結合跨專業團隊的力量，共同設計了一系列全新的美饌。