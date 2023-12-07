保良局成立145周年　屬校舞團表演慶祝、探訪老人院推廣共融訊息

今年正值保良局成立145周年，旗下「One23舞團」特別編排新舞蹈作品，日前在中環街市舉行「保良局145 周年ONE 23舞團『愛傳承LOVE LEGACY』暨關懷探訪安老活動」，保良局主席陳黎惠蓮和教育局副秘書長蘇婉儀獲邀出席。活動當日，曾參與One23舞團表演的藝人兼校友麥秋成於現場分享合作點滴，同屬校友的太太湯怡更準備愛心曲奇贈予學生及長者。



陳黎惠蓮主席（第一行左一）、蘇婉儀副秘書長（第一行左二）和保良局「One23舞團」學生合作，與全場觀眾一同「鼓樂大合奏」。（保良局提供）

活動當日，One23舞團首次公開表演最新舞蹈作品「愛傳承LOVE LEGACY」，慶祝保良局145周年，全港首個特殊沙畫家兼校友李世豪即席沙畫表演，另外亦舉行「鼓樂大合奏」。除了中環街市活動外，One23舞團亦延展愛心，到保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心探望長者，體現長幼共融。

保良局主席陳黎惠蓮指，關愛共融是保良局的核心價值之一，One23舞團以舞蹈連繫屬下中學、小學以及特殊學校，達致跨校合作，讓學生體驗互相尊重的共融力量。教育局副秘書長蘇婉儀就說保良局「One23舞團」很有心思，值得推廣。除了給予主流學校的學生更多機會實踐關愛，亦讓特殊學校的學生有認識朋友及展現才能的平台。

One23舞團集合屬下22間小學、中學及特殊學校近60位學生，以舞蹈為媒介，向公眾推廣關愛共融訊息。